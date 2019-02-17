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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 159
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
58
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:27

  Faceless написав:Коломойский будет ничем не лучше того же Порошенко, или Ахметова, или Фирташа, или прочих Пинчуков. Демонизировать Коломойского нет смысла, как нет смысла делать из него героя-спасителя, при том что нельзя отрицать его заслуг в 2014-2015 годах, просто его интересы совпали с интересами государства на тот момент. Но как правильно писал Эйр выше - всякому олигарху максимально выгодно контролировать государство, а соответственно он либо получает власть непосредственно, либо будет ослаблять его через своих людей во власти.

А почему не лучше?
Вот Днепр он отстоял. А что отстоял Ахметов? Роттердам+? Ну и его главный "партнёр", по совместительству резидент.

  Faceless написав:Бойко - тут вообще говорить не о чем. Рыг, продвигающий тут "руцкий мир" через поддержку РПЦ, росязыка, топивший за сепаратистов и выступавший против суверенитета Украины над оккупировпнными территориями лугандона, такой себе притаившийся после неудач представитель пятой колонны. Многолетний руководитель в структурах мин энергетики, одной из самых коррумпированных и одном из основных источников обогащения всей семейки яныка. Почти мгновенно прогнется перед рашкой, особенно во внутренней политике. Не представляю, кто его может поддерживать, кроме российской пятой колонны и маразматиков. Слава богу, поддержка невысока.

"За чиєго президентства стало можливим" что Бойко не имеет отношения "к вышкам Бойко"?

Почему Медведчук спокойно летает в Москву и на своих каналах топит за кондитера? Почему у Медведчука вообще есть каналы в Украине?

Благодаря кому это всё стало возможно? Благодаря кому "5 колонна" себя так хорошо чувствует? КТо им создал такие условия?

Кто ставит всяких Семочек? Кто закрывает глаза на российский папорт Труханова и британский паспорт Насирова?

Кто дал Януковичу 11 лет - наверно меньше, чем участникам пьяной поножовщины, и оправдал по 1 статье из 3?

Кто даёт добро на возврат всяких злочевских и продолжение дерибана недр?

Кто "разобрался" с бурштыном?

Скажите, как его зовут?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 18 лют, 2019 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:33

  Долярчик написав:...саме так!
- отут якраз і є шанс Україні встати з колін!

Вообще-то ваш лидер, вроде, собирается встать на колени, ну, то такое.

Долярчик, а почему не Садовой? Ну он хоть Львовом худо-бедно управлял, какой-накакой а опыт. Песен не знает?
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лют, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:41

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Вот Днепр он отстоял

Угу футбольну команду "Дніпро" відстояв, ага :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:04

Кстати тут никто не учитывает факт, что у Порошенко с осени не будет большинства в Раде.
Это очевидно, если взять калькулятор и посмотреть опросы всех контор за последний год, и даже если умножить рейтинг БПП в два раза, перспективы такой не видно.

В отличие от ситуации 2014 года у него не осталось перспективных союзников по возможной коалиции кроме Ляшко, со всеми жестоко переругался.

В случае победы Порошенко сейчас - будем иметь нестандартную ситуацию - правящая коалиция, которая назначить Премьера, и оппозиционный Президент.
Думаю, что все понимают, Премьером в данном развитии ситуации будет Тимошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:06

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:Говорить о какой-то международной поддержке и антипутинской коалиции как бы вообще - на уровне детского сада - какая к чертовой бабушке коалиция,если Северный поток основные игроки ЕС благословили на днях, украинская труба профукана де-факто и де-юре,а вместе с ней и миллиарды долларов.
мы первые должны быть за разрыв контракта с агрессором, поэтому строятся северные и турецкие потоки, выпрашивать у рф транзит как минимум непоследовательно а по факту ещё и унизительно, так же как воровать предвыборную агитацию у пу.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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