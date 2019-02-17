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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:27
Faceless написав:
Коломойский будет ничем не лучше того же Порошенко, или Ахметова, или Фирташа, или прочих Пинчуков. Демонизировать Коломойского нет смысла, как нет смысла делать из него героя-спасителя, при том что нельзя отрицать его заслуг в 2014-2015 годах, просто его интересы совпали с интересами государства на тот момент. Но как правильно писал Эйр выше - всякому олигарху максимально выгодно контролировать государство, а соответственно он либо получает власть непосредственно, либо будет ослаблять его через своих людей во власти.
А почему не лучше?
Вот Днепр он отстоял. А что отстоял Ахметов? Роттердам+? Ну и его главный "партнёр", по совместительству резидент.
Faceless написав:
Бойко - тут вообще говорить не о чем. Рыг, продвигающий тут "руцкий мир" через поддержку РПЦ, росязыка, топивший за сепаратистов и выступавший против суверенитета Украины над оккупировпнными территориями лугандона, такой себе притаившийся после неудач представитель пятой колонны. Многолетний руководитель в структурах мин энергетики, одной из самых коррумпированных и одном из основных источников обогащения всей семейки яныка. Почти мгновенно прогнется перед рашкой, особенно во внутренней политике. Не представляю, кто его может поддерживать, кроме российской пятой колонны и маразматиков. Слава богу, поддержка невысока.
"За чиєго президентства стало можливим" что Бойко не имеет отношения "к вышкам Бойко"?
Почему Медведчук спокойно летает в Москву и на своих каналах топит за кондитера? Почему у Медведчука вообще есть каналы в Украине?
Благодаря кому это всё стало возможно? Благодаря кому "5 колонна" себя так хорошо чувствует? КТо им создал такие условия?
Кто ставит всяких Семочек? Кто закрывает глаза на российский папорт Труханова и британский паспорт Насирова?
Кто дал Януковичу 11 лет - наверно меньше, чем участникам пьяной поножовщины, и оправдал по 1 статье из 3?
Кто даёт добро на возврат всяких злочевских и продолжение дерибана недр?
Кто "разобрался" с бурштыном?
Скажите, как его зовут?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 18 лют, 2019 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:33
Долярчик написав:
...саме так!
- отут якраз і є шанс Україні встати з колін!
Вообще-то ваш лидер, вроде, собирается встать на колени, ну, то такое.
Долярчик, а почему не Садовой? Ну он хоть Львовом худо-бедно управлял, какой-накакой а опыт. Песен не знает?
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 18 лют, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:41
Вкладчик1234 написав:
Вот Днепр он отстоял
Угу футбольну команду "Дніпро" відстояв, ага
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:04
Кстати тут никто не учитывает факт, что у Порошенко с осени не будет большинства в Раде.
Это очевидно, если взять калькулятор и посмотреть опросы всех контор за последний год, и даже если умножить рейтинг БПП в два раза, перспективы такой не видно.
В отличие от ситуации 2014 года у него не осталось перспективных союзников по возможной коалиции кроме Ляшко, со всеми жестоко переругался.
В случае победы Порошенко сейчас - будем иметь нестандартную ситуацию - правящая коалиция, которая назначить Премьера, и оппозиционный Президент.
Думаю, что все понимают, Премьером в данном развитии ситуации будет Тимошенко.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:06
Автор77 написав:
Говорить о какой-то международной поддержке и антипутинской коалиции как бы вообще - на уровне детского сада - какая к чертовой бабушке коалиция,если Северный поток основные игроки ЕС благословили на днях, украинская труба профукана де-факто и де-юре,а вместе с ней и миллиарды долларов.
мы первые должны быть за разрыв контракта с агрессором, поэтому строятся северные и турецкие потоки, выпрашивать у рф транзит как минимум непоследовательно а по факту ещё и унизительно, так же как воровать предвыборную агитацию у пу.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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