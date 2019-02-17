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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 159
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
58
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:36

  Долярчик написав:airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

Да, Кошевой сразу заменит Климкина.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:36

  Долярчик написав:airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!
А давайте так
Ви продаєте велозапчастини , перестаньте думати виходячи з свого досвіду і вислухайте радників яких на базарі до кольору до вибору...
І подивіться що після цього відбудеться з вашим бізнесом...
А після цього прикиньте
а - наскільки керування країною складніше від керування бізнесом на базарі
б - наскільки менше адекватних експертів які можуть правильно порадити щось Президенту в порівнянні з базарними експертами....

То як - будете діяти згідно власних уподобань ( починаєте слухати базарних радників) чи все таки з своїм ризикувати не будете ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:39

вывод такой можно сделать.
если в этой стране одна надежда на петра, то правы люди, "ногами" голосующие против такого вектора развития страны, уехав(собираясь) искать счастья "за бугор".
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:45

  hume написав:
  Долярчик написав:airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

Да, Кошевой сразу заменит Климкина.

Вы так говорите, как-будто в этом есть что-то плохое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:47

  19yuriy91 написав:вывод такой можно сделать.
если в этой стране одна надежда на петра, то правы люди, "ногами" голосующие против такого вектора развития страны, уехав(собираясь) искать счастья "за бугор".

100%, если есть возможность уехать на все готовое, то так и нужно делать. Кто-то уже потратил свою жизнь на создание развитого, правового государства там - так зачем вам тратить на то же самое свою жизнь здесь? Тем более без гарантий успеха.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:47

  Вкладчик1234 написав:
  hume написав:Да, Кошевой сразу заменит Климкина.

Вы так говорите, как-будто в этом есть что-то плохое


сказал человек, у которого в подписи гениальное:
"Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:49

  airmax78 написав:Ренат Леонидыч наигрался в 2014-2015 в геополитику на своем местечковом уровне, был вздрючен товарищами из Кремля, которые, как он думал, будут с ним договариваться и блюсти его интересы на Донбасе. Понял, что это не его и больше, как я понимаю, его в большую политику не тянет.


Типа ну не получилось да и ладно?
Не в жизнь не поверю что не мог остановить это все на донбассе.
Это уж слишком большая лажа с его стороны за которую должен быть ответ.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:49

  Вкладчик1234 написав:
  hume написав:
  Долярчик написав:airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

Да, Кошевой сразу заменит Климкина.

Вы так говорите, как-будто в этом есть что-то плохое

Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.
ПЦ, какая в обществе деградация... Все-таки 25 лет упадка в образовательной сфере дают о себе знать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:55

  airmax78 написав:Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.
ПЦ, какая в обществе деградация... Все-таки 25 лет упадка в образовательной сфере дают о себе знать.

Кондитер-чиновник стал президентом
Человек без юридического образования - ген. прокурором.
Руководитель (хозяин) рынка - премьер-министром.
Человек со справкой об умственной отсталости - спикером ВР.
Гражданин России - мером Одессы

Ещё можно напомнить про Насирова с паспортом Британии (кстати тоже кандидат в резиденты), 21-летнюю "талантливую" замминистра МВД (компетенция аж зашкаливает, надо брать), начальника личной охраны президента - министра обороны.

Это Украина, детка :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:03

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Вы так говорите, как-будто в этом есть что-то плохое

Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.
ПЦ, какая в обществе деградация... Все-таки 25 лет упадка в образовательной сфере дают о себе знать.


"форумчанин року" кстати
понимаете?
это не ему диагноз - это обществу диагноз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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