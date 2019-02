Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):
Бойко Юрій Анатолійович 1% 2
Гриценко Анатолій Степанович 11% 17
Зеленський Володимир Олександрович 25% 40
Ляшко Олег Валерійович 1% 1
Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15
Порошенко Петро Олексійович 36% 58
Садовий Андрій Іванович 1% 1
Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6
Шевченко Олександр Леонідович 1% 1
Інший кандидат 11% 18
Всього голосів : 159
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:36
Долярчик написав: airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок! ...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

Ви продаєте велозапчастини , перестаньте думати виходячи з свого досвіду і вислухайте радників яких на базарі до кольору до вибору...

І подивіться що після цього відбудеться з вашим бізнесом...

А після цього прикиньте

а - наскільки керування країною складніше від керування бізнесом на базарі

б - наскільки менше адекватних експертів які можуть правильно порадити щось Президенту в порівнянні з базарними експертами....



То як - будете діяти згідно власних уподобань ( починаєте слухати базарних радників) чи все таки з своїм ризикувати не будете ?

budivelnik

Додано: Пон 18 лют, 2019 10:39
вывод такой можно сделать.
если в этой стране одна надежда на петра, то правы люди, "ногами" голосующие против такого вектора развития страны, уехав(собираясь) искать счастья "за бугор".
19yuriy91

Вы так говорите, как-будто в этом есть что-то плохое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234

сказал человек, у которого в подписи гениальное:

"Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets

Додано: Пон 18 лют, 2019 10:49
airmax78 написав:
Ренат Леонидыч наигрался в 2014-2015 в геополитику на своем местечковом уровне, был вздрючен товарищами из Кремля, которые, как он думал, будут с ним договариваться и блюсти его интересы на Донбасе. Понял, что это не его и больше, как я понимаю, его в большую политику не тянет.



Типа ну не получилось да и ладно?

Не в жизнь не поверю что не мог остановить это все на донбассе.

Типа ну не получилось да и ладно?
Не в жизнь не поверю что не мог остановить это все на донбассе.
Это уж слишком большая лажа с его стороны за которую должен быть ответ.
Aps

Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.

Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.
ПЦ, какая в обществе деградация... Все-таки 25 лет упадка в образовательной сфере дают о себе знать.
airmax78

Кондитер-чиновник стал президентом

Человек без юридического образования - ген. прокурором.

Руководитель (хозяин) рынка - премьер-министром.

Человек со справкой об умственной отсталости - спикером ВР.

Гражданин России - мером Одессы



Ещё можно напомнить про Насирова с паспортом Британии (кстати тоже кандидат в резиденты), 21-летнюю "талантливую" замминистра МВД (компетенция аж зашкаливает, надо брать), начальника личной охраны президента - министра обороны.



Кондитер-чиновник стал президентом
Человек без юридического образования - ген. прокурором.
Руководитель (хозяин) рынка - премьер-министром.
Человек со справкой об умственной отсталости - спикером ВР.
Гражданин России - мером Одессы

Ещё можно напомнить про Насирова с паспортом Британии (кстати тоже кандидат в резиденты), 21-летнюю "талантливую" замминистра МВД (компетенция аж зашкаливает, надо брать), начальника личной охраны президента - министра обороны.

Это Украина, детка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234

"форумчанин року" кстати

понимаете?

"форумчанин року" кстати
понимаете?
это не ему диагноз - это обществу диагноз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets

