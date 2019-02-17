Да, Кошевой сразу заменит Климкина.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:36
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:36
А давайте так
Ви продаєте велозапчастини , перестаньте думати виходячи з свого досвіду і вислухайте радників яких на базарі до кольору до вибору...
І подивіться що після цього відбудеться з вашим бізнесом...
А після цього прикиньте
а - наскільки керування країною складніше від керування бізнесом на базарі
б - наскільки менше адекватних експертів які можуть правильно порадити щось Президенту в порівнянні з базарними експертами....
То як - будете діяти згідно власних уподобань ( починаєте слухати базарних радників) чи все таки з своїм ризикувати не будете ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:39
вывод такой можно сделать.
если в этой стране одна надежда на петра, то правы люди, "ногами" голосующие против такого вектора развития страны, уехав(собираясь) искать счастья "за бугор".
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:45
Вы так говорите, как-будто в этом есть что-то плохое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:47
100%, если есть возможность уехать на все готовое, то так и нужно делать. Кто-то уже потратил свою жизнь на создание развитого, правового государства там - так зачем вам тратить на то же самое свою жизнь здесь? Тем более без гарантий успеха.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:47
сказал человек, у которого в подписи гениальное:
"Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:49
Типа ну не получилось да и ладно?
Не в жизнь не поверю что не мог остановить это все на донбассе.
Это уж слишком большая лажа с его стороны за которую должен быть ответ.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:49
Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.
ПЦ, какая в обществе деградация... Все-таки 25 лет упадка в образовательной сфере дают о себе знать.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:55
Кондитер-чиновник стал президентом
Человек без юридического образования - ген. прокурором.
Руководитель (хозяин) рынка - премьер-министром.
Человек со справкой об умственной отсталости - спикером ВР.
Гражданин России - мером Одессы
Ещё можно напомнить про Насирова с паспортом Британии (кстати тоже кандидат в резиденты), 21-летнюю "талантливую" замминистра МВД (компетенция аж зашкаливает, надо брать), начальника личной охраны президента - министра обороны.
Это Украина, детка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:03
"форумчанин року" кстати
понимаете?
это не ему диагноз - это обществу диагноз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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