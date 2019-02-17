Додано: Пон 18 лют, 2019 11:05

Faceless написав: Долярчик написав: airmax78

...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок! ...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

З Коломойским, наприклад З Коломойским, наприклад

Faceless, вы достойный участник форума,просто имеющий иную точку зрения чем я,поэтому отвечу вам:1.Проголосовать за любого,хоть Пупкина,но не за Петра Порошенка стоило хотя бы потому,что - посмотрите на уровень интеллекта тех участников форума Финансов,кто его поддерживает - для меня те,кто на Финансах употребляет словечки типа - "идиоты,зомби,пустые мозги " и т.п. - просто неполноценные в плане интелеллекта люди,не умеющие доказать свою точку зрения без оскорбления других участников.Как можно голосовать за Президента,которого поддерживают интеллектуально неполноценные люди?2.Сказанное ни в коей мере не относится к вам,вы достойный соперник по мнению: нормально спросили - я вам нормально отвечу.3.Насчет Коломойского - не исключаю,что "Зе" на 1-3-5% будет прислушиваться к мнению Коломойского.Бренд-Имя не замазанного в коррупции человека никогда не продастся,это просто не логично.4.Но зато Петро Порошенко на 100% прислушивается к мнению - Медведчука,Ахметова,Фирташа, Кононенка,Грановского - да там список такой,что всех приватбанковцев вплоть до техничек не хватит ,чтобы перебить этот список5.Чем для вас ,к примеру Ахметов,или Кононенко лучше Коломойского ?Да все они - Ахметов-Кононенко плюс Коломойский ни чем не лучше даже донецкого урки Януковича. Какая разница вам под кем ходить ,что за рабская психология ?6.Для меня лично неприемлима вся линейка - Янукович-Порошенко-Коломойский-Ахметов_Фирташ-Кононенко-Тимошенко. И нет среди них лучше,или хуже.7.Хотя скажу честно - если во втором туре будут Порошенко-Тимошенко - две руки подниму за Тимошенко(прекрасно понимая ее газовую тему и т.п.),поэтому как лучше лгунья-популистка чем человек,поставивший под угрозу экономическую независимость страны.Между офигительным злом (Тимошенко) и мега злом (Порошенко) лучше выбрать просто офигительное злоЧто касается "Зе" - понятно,что чел не будет ломать олигархическую систму,построенную Кучмой и модернизированную Януковичем-Порошенко.Но,на безрыбье....Нет у нас и не будет ,к сожалению, своих Меркель,Обам,Тэтчер и т.п.А время вашего гениального полководца Порошенко все равно уходит - в новой Раде ,даже если он проскользнет, у него не будет верных соратников типа козака Гаврылюка (стыдно,что Европа его увидела,что они о нас подумают) и многих других,там будут совершенно иные расклады, а те же донецкие урки,которые сейчас и держат с ним дует в Раде просто сдадут его с потрохами на более перспективного хозяина.Вы хоть понимаете,что если бы ,допустим Джон Кеннеди,или Линдон Джонсон во время войны во Въетнаме отправились покутить на яхтах на островах ,зарегистрировавших в местных бутках-отелях под ником "Джон-инкогнито", или "Линдон-инкогнито", вся Америка стала бы их считать мерзкими циничными двуличными лицемерными лживыми тварями.