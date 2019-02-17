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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 233234235236>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 159
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
58
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:05

  Faceless написав:
Долярчик написав:... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха!
- значить, що щось "не так"!
- значить, що людям не добре живеться!
- значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
Але судячи з поточних опитувань , в тому числі нагорі у шапці теми, у нього досить високий рівень підтримки. Не більшість, але найвищий (або один з найвищих) серед опонентів.

Есть ли возможность показать статистику, сколько проголосовало людей, впервые зарегистрированных на форуме, по входам через Facebook и Google? И сколько из них после моего Політичні дискусії ? Ессно без конкретных ников.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:05

  Faceless написав:
  Долярчик написав:airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

З Коломойским, наприклад



Faceless, вы достойный участник форума,просто имеющий иную точку зрения чем я,поэтому отвечу вам:

1.Проголосовать за любого,хоть Пупкина,но не за Петра Порошенка стоило хотя бы потому,что - посмотрите на уровень интеллекта тех участников форума Финансов,кто его поддерживает - для меня те,кто на Финансах употребляет словечки типа - "идиоты,зомби,пустые мозги " и т.п. - просто неполноценные в плане интелеллекта люди,не умеющие доказать свою точку зрения без оскорбления других участников.
Как можно голосовать за Президента,которого поддерживают интеллектуально неполноценные люди?
2.Сказанное ни в коей мере не относится к вам,вы достойный соперник по мнению: нормально спросили - я вам нормально отвечу.
3.Насчет Коломойского - не исключаю,что "Зе" на 1-3-5% будет прислушиваться к мнению Коломойского.
Бренд-Имя не замазанного в коррупции человека никогда не продастся,это просто не логично.
4.Но зато Петро Порошенко на 100% прислушивается к мнению - Медведчука,Ахметова,Фирташа, Кононенка,Грановского - да там список такой,что всех приватбанковцев вплоть до техничек не хватит ,чтобы перебить этот список :)
5.Чем для вас ,к примеру Ахметов,или Кононенко лучше Коломойского ?
Да все они - Ахметов-Кононенко плюс Коломойский ни чем не лучше даже донецкого урки Януковича. Какая разница вам под кем ходить ,что за рабская психология ?
6.Для меня лично неприемлима вся линейка - Янукович-Порошенко-Коломойский-Ахметов_Фирташ-Кононенко-Тимошенко. И нет среди них лучше,или хуже.
7.Хотя скажу честно - если во втором туре будут Порошенко-Тимошенко - две руки подниму за Тимошенко(прекрасно понимая ее газовую тему и т.п.),поэтому как лучше лгунья-популистка чем человек,поставивший под угрозу экономическую независимость страны.
Между офигительным злом (Тимошенко) и мега злом (Порошенко) лучше выбрать просто офигительное зло :)
Что касается "Зе" - понятно,что чел не будет ломать олигархическую систму,построенную Кучмой и модернизированную Януковичем-Порошенко.
Но,на безрыбье....Нет у нас и не будет ,к сожалению, своих Меркель,Обам,Тэтчер и т.п.

А время вашего гениального полководца Порошенко все равно уходит - в новой Раде ,даже если он проскользнет, у него не будет верных соратников типа козака Гаврылюка (стыдно,что Европа его увидела,что они о нас подумают :) ) и многих других,там будут совершенно иные расклады, а те же донецкие урки,которые сейчас и держат с ним дует в Раде просто сдадут его с потрохами на более перспективного хозяина.

Вы хоть понимаете,что если бы ,допустим Джон Кеннеди,или Линдон Джонсон во время войны во Въетнаме отправились покутить на яхтах на островах ,зарегистрировавших в местных бутках-отелях под ником "Джон-инкогнито", или "Линдон-инкогнито", вся Америка стала бы их считать мерзкими циничными двуличными лицемерными лживыми тварями.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 18 лют, 2019 11:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:11

Интересно, почему не баллотируется "сверх-грамотный" мер Николаева?
Наверно чтоб не составлять конкуренцию Киве? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:17

  Автор77 написав:Проголосовать за любого,хоть Пупкина,но не за Петра Порошенка стоило хотя бы потому,что - посмотрите на уровень интеллекта тех участников форума Финансов,кто его поддерживает - для меня те,кто на Финансах употребляет словечкаи типа - "идиоты,зомби,пустые мозги " и т.п. - просто неполноценные в плане интелеллекта люди,не умеющие доказать свою точку зрения без оскорбления других участников.


видите ли, есть такая штука - эффект даннинга-крюгера
это когда идиот не понимает шо он идиот потому шо он идиот
https://www.factroom.ru/facts/24415
вы можете сколь угодно рефлексировать от осознания того, шо кто то считает вас таковыми, но умнее от этого не станете
поэтому это не оскорбление, а просто констатация факта
плохо в этой ситуации то, шо у вас есть право голоса и мы живем в условиях демократии
иными словами хрен бы с вами, но вы же своим невежеством тянете на дно всех остальных, вот шо удручает и откровенно пугает
хотя кому я это объясняю...
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лют, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:18

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.
ПЦ, какая в обществе деградация... Все-таки 25 лет упадка в образовательной сфере дают о себе знать.

Кондитер-чиновник стал президентом
Человек без юридического образования - ген. прокурором.
Руководитель (хозяин) рынка - премьер-министром.
Человек со справкой об умственной отсталости - спикером ВР.
Гражданин России - мером Одессы

Ещё можно напомнить про Насирова с паспортом Британии (кстати тоже кандидат в резиденты), 21-летнюю "талантливую" замминистра МВД (компетенция аж зашкаливает, надо брать), начальника личной охраны президента - министра обороны.

Это Украина, детка :)

Ууууу, как толсто. Кондитер-чиновник...
Хозяин рынка... Хоть бы в биографию заглянули.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:20

Не могу понять, почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"?
А брата его можно было бы премьер-министром назначить (депутатом он неплохо работает) :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:23

  airmax78 написав:
  UA написав:Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.
Будут грузить тех кто тянет по самое не могу :mrgreen:

Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.

:?: :?: :?:
Чем Вы можете объяснить своё мнение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:23

  Вкладчик1234 написав:Не могу понять, почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"?


у нас подгорает от того шо вы не можете понять разницу между зеленским и порошенко и от вашего количества
горько и страшно осознавать шо живешь среди такого количества идиотов
удивительно шо вы вообще шото в состоянии в этой жизни понять
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лют, 2019 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:25

Re: Політичні дискусії

Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:26

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.
Будут грузить тех кто тянет по самое не могу :mrgreen:

Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.

:?: :?: :?:
Чем Вы можете объяснить своё мнение?

Тем что я знаю сколько стоят ресурсы на внешнем рынке и сколько стоит риск на Украину и почему он столько стоит именно сейчас.
airmax78
 
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