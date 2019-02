Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 233234235236> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 159 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 58 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 159 Додано: Пон 18 лют, 2019 11:05 Faceless написав: Долярчик написав: ... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха!

- значить, що щось "не так"!

- значить, що людям не добре живеться!

- значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!! Але судячи з поточних опитувань , в тому числі нагорі у шапці теми, у нього досить високий рівень підтримки. Не більшість, але найвищий (або один з найвищих) серед опонентів. Але судячи з поточних опитувань , в тому числі нагорі у шапці теми, у нього досить високий рівень підтримки. Не більшість, але найвищий (або один з найвищих) серед опонентів.

Есть ли возможность показать статистику, сколько проголосовало людей, впервые зарегистрированных на форуме, по входам через Facebook и Google? И сколько из них после моего Есть ли возможность показать статистику, сколько проголосовало людей, впервые зарегистрированных на форуме, по входам через Facebook и Google? И сколько из них после моего Політичні дискусії ? Ессно без конкретных ников. yanyura Повідомлень: 4090 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1027 раз. Подякували: 871 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:05 Faceless написав: Долярчик написав: airmax78

...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок! ...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

З Коломойским, наприклад З Коломойским, наприклад





Faceless, вы достойный участник форума,просто имеющий иную точку зрения чем я,поэтому отвечу вам:



1.Проголосовать за любого,хоть Пупкина,но не за Петра Порошенка стоило хотя бы потому,что - посмотрите на уровень интеллекта тех участников форума Финансов,кто его поддерживает - для меня те,кто на Финансах употребляет словечки типа - "идиоты,зомби,пустые мозги " и т.п. - просто неполноценные в плане интелеллекта люди,не умеющие доказать свою точку зрения без оскорбления других участников.

Как можно голосовать за Президента,которого поддерживают интеллектуально неполноценные люди?

2.Сказанное ни в коей мере не относится к вам,вы достойный соперник по мнению: нормально спросили - я вам нормально отвечу.

3.Насчет Коломойского - не исключаю,что "Зе" на 1-3-5% будет прислушиваться к мнению Коломойского.

Бренд-Имя не замазанного в коррупции человека никогда не продастся,это просто не логично.

4.Но зато Петро Порошенко на 100% прислушивается к мнению - Медведчука,Ахметова,Фирташа, Кононенка,Грановского - да там список такой,что всех приватбанковцев вплоть до техничек не хватит ,чтобы перебить этот список

5.Чем для вас ,к примеру Ахметов,или Кононенко лучше Коломойского ?

Да все они - Ахметов-Кононенко плюс Коломойский ни чем не лучше даже донецкого урки Януковича. Какая разница вам под кем ходить ,что за рабская психология ?

6.Для меня лично неприемлима вся линейка - Янукович-Порошенко-Коломойский-Ахметов_Фирташ-Кононенко-Тимошенко. И нет среди них лучше,или хуже.

7.Хотя скажу честно - если во втором туре будут Порошенко-Тимошенко - две руки подниму за Тимошенко(прекрасно понимая ее газовую тему и т.п.),поэтому как лучше лгунья-популистка чем человек,поставивший под угрозу экономическую независимость страны.

Между офигительным злом (Тимошенко) и мега злом (Порошенко) лучше выбрать просто офигительное зло

Что касается "Зе" - понятно,что чел не будет ломать олигархическую систму,построенную Кучмой и модернизированную Януковичем-Порошенко.

Но,на безрыбье....Нет у нас и не будет ,к сожалению, своих Меркель,Обам,Тэтчер и т.п.



А время вашего гениального полководца Порошенко все равно уходит - в новой Раде ,даже если он проскользнет, у него не будет верных соратников типа козака Гаврылюка (стыдно,что Европа его увидела,что они о нас подумают ) и многих других,там будут совершенно иные расклады, а те же донецкие урки,которые сейчас и держат с ним дует в Раде просто сдадут его с потрохами на более перспективного хозяина.



Вы хоть понимаете,что если бы ,допустим Джон Кеннеди,или Линдон Джонсон во время войны во Въетнаме отправились покутить на яхтах на островах ,зарегистрировавших в местных бутках-отелях под ником "Джон-инкогнито", или "Линдон-инкогнито", вся Америка стала бы их считать мерзкими циничными двуличными лицемерными лживыми тварями. Faceless, вы достойный участник форума,просто имеющий иную точку зрения чем я,поэтому отвечу вам:1.Проголосовать за любого,хоть Пупкина,но не за Петра Порошенка стоило хотя бы потому,что - посмотрите на уровень интеллекта тех участников форума Финансов,кто его поддерживает - для меня те,кто на Финансах употребляет словечки типа - "идиоты,зомби,пустые мозги " и т.п. - просто неполноценные в плане интелеллекта люди,не умеющие доказать свою точку зрения без оскорбления других участников.Как можно голосовать за Президента,которого поддерживают интеллектуально неполноценные люди?2.Сказанное ни в коей мере не относится к вам,вы достойный соперник по мнению: нормально спросили - я вам нормально отвечу.3.Насчет Коломойского - не исключаю,что "Зе" на 1-3-5% будет прислушиваться к мнению Коломойского.Бренд-Имя не замазанного в коррупции человека никогда не продастся,это просто не логично.4.Но зато Петро Порошенко на 100% прислушивается к мнению - Медведчука,Ахметова,Фирташа, Кононенка,Грановского - да там список такой,что всех приватбанковцев вплоть до техничек не хватит ,чтобы перебить этот список5.Чем для вас ,к примеру Ахметов,или Кононенко лучше Коломойского ?Да все они - Ахметов-Кононенко плюс Коломойский ни чем не лучше даже донецкого урки Януковича. Какая разница вам под кем ходить ,что за рабская психология ?6.Для меня лично неприемлима вся линейка - Янукович-Порошенко-Коломойский-Ахметов_Фирташ-Кононенко-Тимошенко. И нет среди них лучше,или хуже.7.Хотя скажу честно - если во втором туре будут Порошенко-Тимошенко - две руки подниму за Тимошенко(прекрасно понимая ее газовую тему и т.п.),поэтому как лучше лгунья-популистка чем человек,поставивший под угрозу экономическую независимость страны.Между офигительным злом (Тимошенко) и мега злом (Порошенко) лучше выбрать просто офигительное злоЧто касается "Зе" - понятно,что чел не будет ломать олигархическую систму,построенную Кучмой и модернизированную Януковичем-Порошенко.Но,на безрыбье....Нет у нас и не будет ,к сожалению, своих Меркель,Обам,Тэтчер и т.п.А время вашего гениального полководца Порошенко все равно уходит - в новой Раде ,даже если он проскользнет, у него не будет верных соратников типа козака Гаврылюка (стыдно,что Европа его увидела,что они о нас подумают) и многих других,там будут совершенно иные расклады, а те же донецкие урки,которые сейчас и держат с ним дует в Раде просто сдадут его с потрохами на более перспективного хозяина.Вы хоть понимаете,что если бы ,допустим Джон Кеннеди,или Линдон Джонсон во время войны во Въетнаме отправились покутить на яхтах на островах ,зарегистрировавших в местных бутках-отелях под ником "Джон-инкогнито", или "Линдон-инкогнито", вся Америка стала бы их считать мерзкими циничными двуличными лицемерными лживыми тварями. Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 18 лют, 2019 11:39, всього редагувалось 2 разів. Автор77 Повідомлень: 46 З нами з: 09.11.16 Подякував: 11 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:11

Наверно чтоб не составлять конкуренцию Киве? Интересно, почему не баллотируется "сверх-грамотный" мер Николаева?Наверно чтоб не составлять конкуренцию Киве? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7186 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4779 раз. Подякували: 1745 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:17 Автор77 написав: Проголосовать за любого,хоть Пупкина,но не за Петра Порошенка стоило хотя бы потому,что - посмотрите на уровень интеллекта тех участников форума Финансов,кто его поддерживает - для меня те,кто на Финансах употребляет словечкаи типа - "идиоты,зомби,пустые мозги " и т.п. - просто неполноценные в плане интелеллекта люди,не умеющие доказать свою точку зрения без оскорбления других участников.

Проголосовать за любого,хоть Пупкина,но не за Петра Порошенка стоило хотя бы потому,что - посмотрите на уровень интеллекта тех участников форума Финансов,кто его поддерживает - для меня те,кто на Финансах употребляет словечкаи типа - "идиоты,зомби,пустые мозги " и т.п. - просто неполноценные в плане интелеллекта люди,не умеющие доказать свою точку зрения без оскорбления других участников.



видите ли, есть такая штука - эффект даннинга-крюгера

это когда идиот не понимает шо он идиот потому шо он идиот

https://www.factroom.ru/facts/24415

вы можете сколь угодно рефлексировать от осознания того, шо кто то считает вас таковыми, но умнее от этого не станете

поэтому это не оскорбление, а просто констатация факта

плохо в этой ситуации то, шо у вас есть право голоса и мы живем в условиях демократии

иными словами хрен бы с вами, но вы же своим невежеством тянете на дно всех остальных, вот шо удручает и откровенно пугает

хотя кому я это объясняю... видите ли, есть такая штука - эффект даннинга-крюгераэто когда идиот не понимает шо он идиот потому шо он идиотвы можете сколь угодно рефлексировать от осознания того, шо кто то считает вас таковыми, но умнее от этого не станетепоэтому это не оскорбление, а просто констатация фактаплохо в этой ситуации то, шо у вас есть право голоса и мы живем в условиях демократиииными словами хрен бы с вами, но вы же своим невежеством тянете на дно всех остальных, вот шо удручает и откровенно пугаетхотя кому я это объясняю... Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лют, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз. Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6136 З нами з: 05.06.16 Подякував: 357 раз. Подякували: 879 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:18 Вкладчик1234 написав: airmax78 написав: Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.

ПЦ, какая в обществе деградация... Все-таки 25 лет упадка в образовательной сфере дают о себе знать. Если любой может стать Президентом и Главнокомандующим воюющей страны, то министром иностранных дел воюющей страны и подавно.ПЦ, какая в обществе деградация... Все-таки 25 лет упадка в образовательной сфере дают о себе знать.

Кондитер-чиновник стал президентом

Человек без юридического образования - ген. прокурором.

Руководитель (хозяин) рынка - премьер-министром.

Человек со справкой об умственной отсталости - спикером ВР.

Гражданин России - мером Одессы



Ещё можно напомнить про Насирова с паспортом Британии (кстати тоже кандидат в резиденты), 21-летнюю "талантливую" замминистра МВД (компетенция аж зашкаливает, надо брать), начальника личной охраны президента - министра обороны.



Это Украина, детка Кондитер-чиновник стал президентомЧеловек без юридического образования - ген. прокурором.Руководитель (хозяин) рынка - премьер-министром.Человек со справкой об умственной отсталости - спикером ВР.Гражданин России - мером ОдессыЕщё можно напомнить про Насирова с паспортом Британии (кстати тоже кандидат в резиденты), 21-летнюю "талантливую" замминистра МВД (компетенция аж зашкаливает, надо брать), начальника личной охраны президента - министра обороны.Это Украина, детка

Ууууу, как толсто. Кондитер-чиновник...

Хозяин рынка... Хоть бы в биографию заглянули. Ууууу, как толсто. Кондитер-чиновник...Хозяин рынка... Хоть бы в биографию заглянули. airmax78 Повідомлень: 28145 З нами з: 25.10.12 Подякував: 720 раз. Подякували: 3159 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:20

А брата его можно было бы премьер-министром назначить (депутатом он неплохо работает) Не могу понять, почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"?А брата его можно было бы премьер-министром назначить (депутатом он неплохо работает) Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7186 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4779 раз. Подякували: 1745 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:23 airmax78 написав: UA написав: Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.

Будут грузить тех кто тянет по самое не могу Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.Будут грузить тех кто тянет по самое не могу

Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум. Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.



Чем Вы можете объяснить своё мнение? Чем Вы можете объяснить своё мнение?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11446 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3562 раз. Подякували: 3345 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:23 Вкладчик1234 написав: Не могу понять, почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"? , почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"?



у нас подгорает от того шо вы не можете понять разницу между зеленским и порошенко и от вашего количества

горько и страшно осознавать шо живешь среди такого количества идиотов

удивительно шо вы вообще шото в состоянии в этой жизни понять у нас подгорает от того шо вы не можете понять разницу между зеленским и порошенко и от вашего количествагорько и страшно осознавать шо живешь среди такого количества идиотовудивительно шо вы вообще шото в состоянии в этой жизни понять Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лют, 2019 11:24, всього редагувалось 1 раз. Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6136 З нами з: 05.06.16 Подякував: 357 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:25 Re: Політичні дискусії Faceless

Модератор Повідомлень: 23609 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5428 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 11:26 ЛАД написав: airmax78 написав: UA написав: Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.

Будут грузить тех кто тянет по самое не могу Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.Будут грузить тех кто тянет по самое не могу

Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум. Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.



Чем Вы можете объяснить своё мнение? Чем Вы можете объяснить своё мнение?

Тем что я знаю сколько стоят ресурсы на внешнем рынке и сколько стоит риск на Украину и почему он столько стоит именно сейчас. Тем что я знаю сколько стоят ресурсы на внешнем рынке и сколько стоит риск на Украину и почему он столько стоит именно сейчас. airmax78 Повідомлень: 28145 З нами з: 25.10.12 Подякував: 720 раз. Подякували: 3159 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 233234235236> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Автор77 Вкладчик1234 і 1 гістьМодератори: Ірина_