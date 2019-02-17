RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 234235236237238>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 161
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
41
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
59
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:35

  Вкладчик1234 написав:Интересно, почему не баллотируется "сверх-грамотный" мер Николаева?
Наверно чтоб не составлять конкуренцию Киве? :)

там, вроде, губернатор дичайший интеллектуал . :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 15.09.12
Подякував: 132 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:40

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:Интересно, почему не баллотируется "сверх-грамотный" мер Николаева?
Наверно чтоб не составлять конкуренцию Киве? :)

там, вроде, губернатор дичайший интеллектуал . :D

Немного ошибся.
Кстати, а кто у нас подаёт кандидатуры (назначает) губернаторов? :)

И за какие такие "заслуги" резидент назначил именно этого человека?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 18 лют, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7186
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4780 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:46

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:Интересно, почему не баллотируется "сверх-грамотный" мер Николаева?
Наверно чтоб не составлять конкуренцию Киве? :)

там, вроде, губернатор дичайший интеллектуал . :D

Немного ошибся.
Кстати, а кто у нас подаёт кандидатуры (назначает) губернаторов? :)

путен , канешна :mrgreen:
он жеж кадыровский фан.
и, видимо, социльно близкий. тип тот ещё. свита....
39-летний Алексей Савченко – человек, без преувеличения с неординарной биографией и взглядами на жизнь.

https://antikor.com.ua/articles/210077- ... oj_oblasti
19yuriy91
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 15.09.12
Подякував: 132 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:51

  kingkongovets написав:
  Вкладчик1234 написав:Не могу понять, почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"?


у нас подгорает от того шо вы не можете понять разницу между зеленским и порошенко и от вашего количества
горько и страшно осознавать шо живешь среди такого количества идиотов
удивительно шо вы вообще шото в состоянии в этой жизни понять

Я писал, есть такая часть интеллигенции, которая с большой готовностью выкупает все эти оффшоры, Липецкие фабрики, отдых на Мальдивах, бизнес на крови. Такие рафинады в белых перчатках, которые мечтают однажды лечь спать в Украине, а проснуться в Швейцарии. И их ниипет как. Должно все произойти быстро и бескомпромиссно. Они искренне уверены в том все вокруг мечтают о том же самом: не брать взяток и соблюдать законы. Ну, если не мечтают, то точно будут помогать, ну или, по крайней мере, не будут препятствовать. А Лугандон и война с Россией - это досадное недоразумение, которое Порох просто не хочет разрешить, потому что "ему выгодно". Это на них рассчитаны победоносные программы "Чудо за 10-30-100 дней". Я даже допускаю, что 5 лет назад они голосовали за Пороха.
airmax78
 
Повідомлень: 28149
З нами з: 25.10.12
Подякував: 720 раз.
Подякували: 3160 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:02

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:А почему не лучше?
Вот Днепр он отстоял. А что отстоял Ахметов? Роттердам+? Ну и его главный "партнёр", по совместительству резидент.

"За чиєго президентства стало можливим" что Бойко не имеет отношения "к вышкам Бойко"?

Почему Медведчук спокойно летает в Москву и на своих каналах топит за кондитера? Почему у Медведчука вообще есть каналы в Украине?

Благодаря кому это всё стало возможно? Благодаря кому "5 колонна" себя так хорошо чувствует? КТо им создал такие условия?

Кто ставит всяких Семочек? Кто закрывает глаза на российский папорт Труханова и британский паспорт Насирова?

Кто дал Януковичу 11 лет - наверно меньше, чем участникам пьяной поножовщины, и оправдал по 1 статье из 3?

Кто даёт добро на возврат всяких злочевских и продолжение дерибана недр?

Кто "разобрался" с бурштыном?

Скажите, как его зовут?

Романтики, наивные романтики. донецкие с луганскими сами сразу решили что договариваться не будут. Результат на лице. С остальными, слава Богу, удалось договориться. Или вы как предпочитаете "куля в лоб, алэ чесно, але справедливо"? Страну в клочья, но от принципов не отступим ни на шаг. Мочи Ахметку! Весь мир насилья мы разрушим до основания...


Вкладчик, шо за чушь?

Вот посмотрите за кого и как топит Медведчук.

Зображення

Давайте без фантазий.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13975
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:14

  Первый написав:Вот посмотрите за кого и как топит Медведчук.


Сайт Вести - это контора бывшего главного налоговика, а теперь беглеца Клименко.
Они с Медведчуком, мягко говоря не дружат. И конкурируют - один проталкивает Бойко, другой проталкивает Мураева.
freeze
4
 
Повідомлень: 9693
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2836 раз.
Подякували: 3965 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:20

  Elensk написав:
  stm написав:Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...


Вот вот. И не благодаря, а вопреки.
Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.

Какие конкретно, например?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3563 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:22

*это диагноз обществу*, *в обществе деградация* -- то есть так вы характеризуете результат нахождения ПАПа и Ко на высших должностях власти?

Вам же уже многократно объяснили, что (даже возможно ошибочная) отдача предпочтения комику ЗЕ населением, а не такому вяликому (как вы тут расписали) действующему президенту, это прямое следствие-результат политики и решений ПАПа.

Общество после Майдана на потеряло уровень интеллекта (не поглупело, не стало идиотами). Оно разочаровалось, отчаялось.
Благодаря кому?

Удивительно только одно - как это отчаянье не направили в радикализм?!

ПАП и Ко должны были весь подъём общества после Майдана преобразовать в реформирование общества.
По сути забили на это. Ограничившись штукатуркой.
Получили ответную реакцию -- рост гастеров и разочарование-отчаяние.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21034
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1229 раз.
Подякували: 2845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:23

  freeze написав:
  Первый написав:Вот посмотрите за кого и как топит Медведчук.


Сайт Вести - это контора бывшего главного налоговика, а теперь беглеца Клименко.
Они с Медведчуком, мягко говоря не дружат. И конкурируют - один проталкивает Бойко, другой проталкивает Мураева.

Никто достоверно не знает чья это газета. Правдивому изданию - анонимных пророссийских собственников с Кипра!
airmax78
 
Повідомлень: 28149
З нами з: 25.10.12
Подякував: 720 раз.
Подякували: 3160 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:24

  freeze написав:
  Первый написав:Вот посмотрите за кого и как топит Медведчук.


Сайт Вести - это контора бывшего главного налоговика, а теперь беглеца Клименко.
Они с Медведчуком, мягко говоря не дружат. И конкурируют - один проталкивает Бойко, другой проталкивает Мураева.


Тільки суцільні оди за зеленського і омно за порошенка.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13975
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1839 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 234235236237238>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Кармелюк і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12342)
18.02.2019 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.