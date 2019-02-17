Додано: Пон 18 лют, 2019 11:51

kingkongovets написав: Вкладчик1234 написав: Не могу понять, почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"? , почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"?



у нас подгорает от того шо вы не можете понять разницу между зеленским и порошенко и от вашего количества

горько и страшно осознавать шо живешь среди такого количества идиотов

удивительно шо вы вообще шото в состоянии в этой жизни понять у нас подгорает от того шо вы не можете понять разницу между зеленским и порошенко и от вашего количествагорько и страшно осознавать шо живешь среди такого количества идиотовудивительно шо вы вообще шото в состоянии в этой жизни понять

Я писал, есть такая часть интеллигенции, которая с большой готовностью выкупает все эти оффшоры, Липецкие фабрики, отдых на Мальдивах, бизнес на крови. Такие рафинады в белых перчатках, которые мечтают однажды лечь спать в Украине, а проснуться в Швейцарии. И их ниипет как. Должно все произойти быстро и бескомпромиссно. Они искренне уверены в том все вокруг мечтают о том же самом: не брать взяток и соблюдать законы. Ну, если не мечтают, то точно будут помогать, ну или, по крайней мере, не будут препятствовать. А Лугандон и война с Россией - это досадное недоразумение, которое Порох просто не хочет разрешить, потому что "ему выгодно". Это на них рассчитаны победоносные программы "Чудо за 10-30-100 дней". Я даже допускаю, что 5 лет назад они голосовали за Пороха.