Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Не могу понять, почему у фанатов кондитера так подгорает от конкурента-"комика", но не подгорает например от "христианского социалиста" Добкина? Последний - это "типа норма"?
у нас подгорает от того шо вы не можете понять разницу между зеленским и порошенко и от вашего количества горько и страшно осознавать шо живешь среди такого количества идиотов удивительно шо вы вообще шото в состоянии в этой жизни понять
Я писал, есть такая часть интеллигенции, которая с большой готовностью выкупает все эти оффшоры, Липецкие фабрики, отдых на Мальдивах, бизнес на крови. Такие рафинады в белых перчатках, которые мечтают однажды лечь спать в Украине, а проснуться в Швейцарии. И их ниипет как. Должно все произойти быстро и бескомпромиссно. Они искренне уверены в том все вокруг мечтают о том же самом: не брать взяток и соблюдать законы. Ну, если не мечтают, то точно будут помогать, ну или, по крайней мере, не будут препятствовать. А Лугандон и война с Россией - это досадное недоразумение, которое Порох просто не хочет разрешить, потому что "ему выгодно". Это на них рассчитаны победоносные программы "Чудо за 10-30-100 дней". Я даже допускаю, что 5 лет назад они голосовали за Пороха.
Вкладчик1234 написав:А почему не лучше? Вот Днепр он отстоял. А что отстоял Ахметов? Роттердам+? Ну и его главный "партнёр", по совместительству резидент.
"За чиєго президентства стало можливим" что Бойко не имеет отношения "к вышкам Бойко"?
Почему Медведчук спокойно летает в Москву и на своих каналах топит за кондитера? Почему у Медведчука вообще есть каналы в Украине?
Благодаря кому это всё стало возможно? Благодаря кому "5 колонна" себя так хорошо чувствует? КТо им создал такие условия?
Кто ставит всяких Семочек? Кто закрывает глаза на российский папорт Труханова и британский паспорт Насирова?
Кто дал Януковичу 11 лет - наверно меньше, чем участникам пьяной поножовщины, и оправдал по 1 статье из 3?
Кто даёт добро на возврат всяких злочевских и продолжение дерибана недр?
Кто "разобрался" с бурштыном?
Скажите, как его зовут?
Романтики, наивные романтики. донецкие с луганскими сами сразу решили что договариваться не будут. Результат на лице. С остальными, слава Богу, удалось договориться. Или вы как предпочитаете "куля в лоб, алэ чесно, але справедливо"? Страну в клочья, но от принципов не отступим ни на шаг. Мочи Ахметку! Весь мир насилья мы разрушим до основания...
*это диагноз обществу*, *в обществе деградация* -- то есть так вы характеризуете результат нахождения ПАПа и Ко на высших должностях власти?
Вам же уже многократно объяснили, что (даже возможно ошибочная) отдача предпочтения комику ЗЕ населением, а не такому вяликому (как вы тут расписали) действующему президенту, это прямое следствие-результат политики и решений ПАПа.
Общество после Майдана на потеряло уровень интеллекта (не поглупело, не стало идиотами). Оно разочаровалось, отчаялось. Благодаря кому?
Удивительно только одно - как это отчаянье не направили в радикализм?!
ПАП и Ко должны были весь подъём общества после Майдана преобразовать в реформирование общества. По сути забили на это. Ограничившись штукатуркой. Получили ответную реакцию -- рост гастеров и разочарование-отчаяние.