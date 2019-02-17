Додано: Пон 18 лют, 2019 12:33

detroytred написав: *это диагноз обществу*, *в обществе деградация* -- то есть так вы характеризуете результат нахождения ПАПа и Ко на высших должностях власти?



Вам же уже многократно объяснили, что (даже возможно ошибочная) отдача предпочтения комику ЗЕ населением, а не такому вяликому (как вы тут расписали) действующему президенту, это прямое следствие-результат политики и решений ПАПа.

. *это диагноз обществу*, *в обществе деградация* -- то есть так вы характеризуете результат нахождения ПАПа и Ко на высших должностях власти?Вам же уже многократно объяснили, что (даже возможно ошибочная) отдача предпочтения комику ЗЕ населением, а не такому вяликому (как вы тут расписали) действующему президенту, это прямое следствие-результат политики и решений ПАПа.

та не, это прямое следствие ужасающей безграмотности и тупости населениязнания щас лежат на земле - бери не хочу - каждый сам выбирает какие знания получать и шо читать в инетеесли людям нравится смотреть продукцию 95го кавартала - это исключтельно их выбор, а не "заслуга порошенко"бо думать не надо а только тупо рефлексироватьэффект даннинга-крюгера ин экшн, повторюсьну и воздействие раша-пропаганды при помощи невероятного количества ботов, купленных журнашлистов и армии зомбированных полезных идиотов конечноведь все на самом деле предельно просто - в нынешних условиях достаточно посмотреть против кого направлена раша-пропаганда и понять кто им более всего на посту нашего президента невыгоден и неудобен, но неторем о коррупции, олигархах, барыгах, офшорах, мальдивах и липецких фабрикаха потом рефлексируем шо люди способные самостоятельно мыслить считают нас идиотамида?принцип дарвина никто не отменял