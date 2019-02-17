Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:*это диагноз обществу*, *в обществе деградация* -- то есть так вы характеризуете результат нахождения ПАПа и Ко на высших должностях власти?
Вам же уже многократно объяснили, что (даже возможно ошибочная) отдача предпочтения комику ЗЕ населением, а не такому вяликому (как вы тут расписали) действующему президенту, это прямое следствие-результат политики и решений ПАПа.
Общество после Майдана на потеряло уровень интеллекта (не поглупело, не стало идиотами). Оно разочаровалось, отчаялось. Благодаря кому?
Удивительно только одно - как это отчаянье не направили в радикализм?!
ПАП и Ко должны были весь подъём общества после Майдана преобразовать в реформирование общества. По сути забили на это. Ограничившись штукатуркой. Получили ответную реакцию -- рост гастеров и разочарование-отчаяние.
Кто разочаровался? Те кто с дивана наблюдал "че там на Майдане" в вечерних новостях? А таких абсолютное большинство в нашем обществе. 99%. Сам такой. Что они лично сделали, чтобы не "разочаровываться-отчаиваться"?
stm написав:Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...
Вот вот. И не благодаря, а вопреки. Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.
Какие конкретно, например?
Врать, врать, врать. Обещать, обещать, обещать. Ничего не делать для украинцев полезного, ничего не делать для роста экономики Украины, ничего не делать для повышения качества и квалификации государственных управленцев. Ничего не сделать для возврата Крыма.
Вот это у него получается. Еще получается приложить усилия и достичь того, что нафиг не нужно украинцам и при этом пойти по пути Тимошенко и доказывать что это перемога.
freeze написав:Судя не по политкорректным высказываниям Климкина в адрес конференции по безопасности в Мюнхене, что-то пошло не так.
Вот это:
16.02.19 Я на боці Порошенка, але Європа не розриватиме відносин із РФ. Російський газ залишається російським газом, - Меркель
За словами федерального канцлера ФРН Ангели Меркель, ізоляція Росії неприпустима, незважаючи на всі проблеми, які Москва створює для усього світу. З РФ потрібно зберегти не лише діалог, але і партнерство, вважає Меркель. ... "Звичайно, я на боці пана Порошенка, але питання, пов'язані з "Північним потоком-2", також залишаються для мене важливими", - пояснила вона.
"Російський газ залишиться російським газом, яким би шляхом він до нас не надходив - через Балтійське море або через Україну. А Росія залишиться нашим партнером", - продовжила канцлер. ...
airmax78 написав:Никто достоверно не знает чья это газета.
Все достоверно всё знают, Вести периодически публикуют памфлеты своего хозяина Клименко, дают ненавязчивую спам-рекламу на разные инициативы Клименко, и постоянная ненавязчивая реклама партии Разумный выбор, от которой даже имеется зарегистрированный кандидат в президенты - Соловьев. Кстати Клименко - почетный председатель партии Разумный выбор )))
detroytred написав:*это диагноз обществу*, *в обществе деградация* -- то есть так вы характеризуете результат нахождения ПАПа и Ко на высших должностях власти?
Вам же уже многократно объяснили, что (даже возможно ошибочная) отдача предпочтения комику ЗЕ населением, а не такому вяликому (как вы тут расписали) действующему президенту, это прямое следствие-результат политики и решений ПАПа. .
та не, это прямое следствие ужасающей безграмотности и тупости населения знания щас лежат на земле - бери не хочу - каждый сам выбирает какие знания получать и шо читать в инете если людям нравится смотреть продукцию 95го кавартала - это исключтельно их выбор, а не "заслуга порошенко" бо думать не надо а только тупо рефлексировать эффект даннинга-крюгера ин экшн, повторюсь ну и воздействие раша-пропаганды при помощи невероятного количества ботов, купленных журнашлистов и армии зомбированных полезных идиотов конечно ведь все на самом деле предельно просто - в нынешних условиях достаточно посмотреть против кого направлена раша-пропаганда и понять кто им более всего на посту нашего президента невыгоден и неудобен, но нет орем о коррупции, олигархах, барыгах, офшорах, мальдивах и липецких фабриках а потом рефлексируем шо люди способные самостоятельно мыслить считают нас идиотами да? принцип дарвина никто не отменял
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
detroytred написав:Вам же уже многократно объяснили, что (даже возможно ошибочная) отдача предпочтения комику ЗЕ населением, а не такому вяликому (как вы тут расписали) действующему президенту, это прямое следствие-результат политики и решений ПАПа.
Прикольно З таким рівнем аргументації любий дебілоїд в тому що він дебілоїд має можливість звинуватити не тата-маму зачавших його по пяні , не себе самого за пянку-куріння-наркотики з 13 років , не свою лінь - а обовязково тільки перших лиць в Державі. Ура - винуватих знайдено... Тепер залишилось якось натягнути алканавтам презервативи щоб не розмножались , злодії в буцегарню , дегенератів в резервацію...І якщо я правильно зрозумів - найкраще провести ці зміни вийде в клоуна , без підтримки політичної і з єдиною масовою підтримкою дегенератів-дебілоїдів які повинні самі себе відшмагати.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 18 лют, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Никто достоверно не знает чья это газета.
Все достоверно всё знают, Вести периодически публикуют памфлеты своего хозяина Клименко, дают ненавязчивую спам-рекламу на разные инициативы Клименко, и постоянная ненавязчивая реклама партии Разумный выбор, от которой даже имеется зарегистрированный кандидат в президенты - Соловьев. Кстати Клименко - почетный председатель партии Разумный выбор )))
Я загуглил. Саму газету ни разу в жизни в руках не держал.
detroytred написав:Общество после Майдана на потеряло уровень интеллекта (не поглупело, не стало идиотами). Оно разочаровалось, отчаялось. Благодаря кому?
Завдяки менталітету. Як в 91-ому всі дружно пішли на референдум про незалежність, щоб жити як у Фрації, а потім криза. На кожних виборах Президента одна і таж картина - от він зробить нас багатими і щасливи - не зробив, значить виберемо іншого - він зробить. А те, що самим треба теж змінюватись - так це утиски і грабунок народа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Судя не по политкорректным высказываниям Климкина в адрес конференции по безопасности в Мюнхене, что-то пошло не так.
Вот это:
16.02.19 Я на боці Порошенка, але Європа не розриватиме відносин із РФ. Російський газ залишається російським газом, - Меркель
За словами федерального канцлера ФРН Ангели Меркель, ізоляція Росії неприпустима, незважаючи на всі проблеми, які Москва створює для усього світу. З РФ потрібно зберегти не лише діалог, але і партнерство, вважає Меркель. ... "Звичайно, я на боці пана Порошенка, але питання, пов'язані з "Північним потоком-2", також залишаються для мене важливими", - пояснила вона.
"Російський газ залишиться російським газом, яким би шляхом він до нас не надходив - через Балтійське море або через Україну. А Росія залишиться нашим партнером", - продовжила канцлер. ...
airmax78 написав:Никто достоверно не знает чья это газета.
Все достоверно всё знают, Вести периодически публикуют памфлеты своего хозяина Клименко, дают ненавязчивую спам-рекламу на разные инициативы Клименко, и постоянная ненавязчивая реклама партии Разумный выбор, от которой даже имеется зарегистрированный кандидат в президенты - Соловьев. Кстати Клименко - почетный председатель партии Разумный выбор )))
Якщо такі люди за зе і проти по, то Я Все Таки за По.