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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 235236237238

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 161
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
41
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
59
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:47

kingkongovets
В том, что такой части населения пофиг Ваш главный (точнее всё определяющий) критерий -- это тоже следствие ведение войны ПАПом (от назначений и до ...).
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51

  detroytred написав:kingkongovets
В том, что такой части населения пофиг Ваш главный (точнее всё определяющий) критерий -- это тоже следствие ведение войны ПАПом (от назначений и до ...).


вы не могли бы формулировать свои расплывающиеся мысли четче?
я часто не понимаю шо конкретно вы хотите сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:54

budivelnik
Микро- и макро-)))

Если случаи единичны, то причины следует искать в частном.
Если явление массовое, то в системе.

У нас речь о массовом явлении.
Поэтому причина уж никак не в индивидуумах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:56

“Инфляция – менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня – самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильная на сегодняшний день”, – рассказала Маркарова.

По ее словам, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44410 ... nit-polshu

И все это - низкая инфляция, увеличивающиеся золотовалютные резервы, стабильная макроэкономика, заслуга одного-единственного человека - нынешнего Президента!

Осталось всего-навсего еще 10 раз переизбрать его и Польша будет догнана и перегнана.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:12

  lapay написав:
  detroytred написав:Общество после Майдана на потеряло уровень интеллекта (не поглупело, не стало идиотами). Оно разочаровалось, отчаялось.
Благодаря кому?

Завдяки менталітету. Як в 91-ому всі дружно пішли на референдум про незалежність, щоб жити як у Фрації, а потім криза. На кожних виборах Президента одна і таж картина - от він зробить нас багатими і щасливи - не зробив, значить виберемо іншого - він зробить. А те, що самим треба теж змінюватись - так це утиски і грабунок народа.

Ну да))
Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.
Не хватает чего-то у можновладцив в выполнении ими их прямых! функциональных обязанностей - через законы-указы, через контроль и суды создать условия для возможности вкалывать и развиваться на своём рынке.
detroytred
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  #<1 ... 235236237238
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