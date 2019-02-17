kingkongovets
В том, что такой части населения пофиг Ваш главный (точнее всё определяющий) критерий -- это тоже следствие ведение войны ПАПом (от назначений и до ...).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:47
kingkongovets
В том, что такой части населения пофиг Ваш главный (точнее всё определяющий) критерий -- это тоже следствие ведение войны ПАПом (от назначений и до ...).
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51
вы не могли бы формулировать свои расплывающиеся мысли четче?
я часто не понимаю шо конкретно вы хотите сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:54
budivelnik
Микро- и макро-)))
Если случаи единичны, то причины следует искать в частном.
Если явление массовое, то в системе.
У нас речь о массовом явлении.
Поэтому причина уж никак не в индивидуумах.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:56
https://news.finance.ua/ru/news/-/44410 ... nit-polshu
И все это - низкая инфляция, увеличивающиеся золотовалютные резервы, стабильная макроэкономика, заслуга одного-единственного человека - нынешнего Президента!
Осталось всего-навсего еще 10 раз переизбрать его и Польша будет догнана и перегнана.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:12
Ну да))
Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.
Не хватает чего-то у можновладцив в выполнении ими их прямых! функциональных обязанностей - через законы-указы, через контроль и суды создать условия для возможности вкалывать и развиваться на своём рынке.
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