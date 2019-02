Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 237238239240> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 162 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 41 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 162 Додано: Пон 18 лют, 2019 13:34 Elensk написав: Долярчик написав: ...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"



И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел?

Как страшно жить во Львове.

В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно. И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел?Как страшно жить во Львове.В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно.

+100500

Когда моя жена рожала, я не сидел в больнице. А спокойно занимался своими делами. Роды - естественная природная функция женского организма, участие мужчины не нужно. Отвез накануне. Денег никому не давал.

П.С. не плачУ врачам. Официально-платные услуги через кассу/терминал. +100500Когда моя жена рожала, я не сидел в больнице. А спокойно занимался своими делами. Роды - естественная природная функция женского организма, участие мужчины не нужно. Отвез накануне. Денег никому не давал.П.С. не плачУ врачам. Официально-платные услуги через кассу/терминал. Только не юля vovan_prm



походу у нас нет выбора кроме Петра?

походу у нас нет выбора кроме Петра?

А кто? Не, я серьезно, 6 месяцев назад чел еще не знал, что оказывается он должен стать Президентом Украины. И вдруг, "его осенило". Не, люди, поддерживающие Зеленского, вы правда готовы поставить Украину на этот Бенин экспромт? Ну как вас еще назвать, кроме как тупые и безответственные? А кто? Не, я серьезно,, что оказывается он должен стать Президентом Украины. И вдруг, "его осенило". Не, люди, поддерживающие Зеленского, вы правда готовы поставить Украину на этот Бенин экспромт? Ну как вас еще назвать, кроме как тупые и безответственные?

Выделенное не верно.

Дочь одной из моих знакомых работает в его штабе еще с прошлого лета. В Днепре

Точная дата рождения штаба мне не известна. Выделенное не верно.Дочь одной из моих знакомых работает в его штабе еще с прошлого лета. В ДнепреТочная дата рождения штаба мне не известна. Только не юля vovan_prm



Казак Гаврилюк для меня закончился после видео, когда он припарковавшись на волонтерском Мерсе, подаренном в зону АТО, припарковавшись в нескольких кварталах от Рады, чтоб все было незаметно, бежал рысью от заметивших его журналистов.

У него не только с образованием слабовато, но и с мозгами. Заработал на депутатстве, посиди тихо пять лет, не высовывайся.

Но про знаменитое видео я уже молчу -

Гаврилюк - Я против повышения тарифов на газ.

Вопрос - Но вы же проголосовали за поднятие тарифов

Гаврилюк - Да, нажал на зеленую кнопочку Казак Гаврилюк для меня закончился после видео, когда он припарковавшись на волонтерском Мерсе, подаренном в зону АТО, припарковавшись в нескольких кварталах от Рады, чтоб все было незаметно, бежал рысью от заметивших его журналистов.У него не только с образованием слабовато, но и с мозгами. Заработал на депутатстве, посиди тихо пять лет, не высовывайся.Но про знаменитое видео я уже молчу -Гаврилюк - Я против повышения тарифов на газ.Вопрос - Но вы же проголосовали за поднятие тарифовГаврилюк - Да, нажал на зеленую кнопочку

Ви цю фразу точно знаєте:

«Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь».

Камінь кинуто - то Ви без гріха? Ви цю фразу точно знаєте:«Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь».Камінь кинуто - то Ви без гріха? Кармелюк

Повідомлень: 389 З нами з: 26.08.12 Подякував: 145 раз. Подякували: 225 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 13:48 kingkongovets написав: detroytred написав: Ну да))

Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.

Не хватает чего-то у можновладцив в выполнении ими их прямых! функциональных обязанностей - через законы-указы, через контроль и суды создать условия для возможности вкалывать и развиваться на своём рынке. Ну да))Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.Не хватает чего-то у можновладцив в выполнении ими их прямых! функциональных обязанностей - через законы-указы, через контроль и суды создать условия для возможности вкалывать и развиваться на своём рынке.



ну какой же тупой аргумент!

во первых возможность уезжать на заработки за рубеж - результат упорных действий тех самых можновладцев и лично порошенко

во вторых трудовая миграция - мировое явление, в сша к примеру едут со всего мира в том числе из вполне благополучных стран

это нормально и за возможность ездить без виз зарубеж, отправлять туда на учебу детей надо благодарить

но нет - мы можем слепить зраду из всего шо было ну какой же тупой аргумент!во первых возможность уезжать на заработки за рубеж - результат упорных действий тех самых можновладцев и лично порошенково вторых трудовая миграция - мировое явление, в сша к примеру едут со всего мира в том числе из вполне благополучных странэто нормально и за возможность ездить без виз зарубеж, отправлять туда на учебу детей надо благодаритьно нет - мы можем слепить зраду из всего шо было

Тупость - это когда зрада везде мерещится.

Тупость - это не видеть, что речь шла не о мировом явлении - трудовой миграции, а о менталитете украинцев. Который якобы не такой..



Трудовая миграция украинцев была аргументом нормального менталитета (сознания) пересичных. То есть того, что они не ждут, что президент зробить ъх багатими та щасливими (как утверждал коллега lapay).



Тупость - это рефлексировать на фразы, не считая даже нужным разобраться к чему они. Тупость - это когда зрада везде мерещится.Тупость - это не видеть, что речь шла не о мировом явлении - трудовой миграции, а о менталитете украинцев. Который якобы не такой..Трудовая миграция украинцев была аргументом нормального менталитета (сознания) пересичных. То есть того, что они не ждут, что президент зробить ъх багатими та щасливими (как утверждал коллега lapay).Тупость - это рефлексировать на фразы, не считая даже нужным разобраться к чему они. detroytred

Повідомлень: 21039 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1229 раз. Подякували: 2847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 13:51 detroytred написав: Тупость - это когда зрада везде мерещится.

Тупость - это не видеть, что речь шла не о мировом явлении - трудовой миграции, а о менталитете украинцев. Который якобы не такой..



Трудовая миграция украинцев была аргументом нормального менталитета (сознания) пересичных. То есть того, что они не ждут, что президент зробить ъх багатими та щасливими (как утверждал коллега lapay).



Тупость - это рефлексировать на фразы, не считая даже нужным разобраться к чему они. Тупость - это когда зрада везде мерещится.Тупость - это не видеть, что речь шла не о мировом явлении - трудовой миграции, а о менталитете украинцев. Который якобы не такой..Трудовая миграция украинцев была аргументом нормального менталитета (сознания) пересичных. То есть того, что они не ждут, что президент зробить ъх багатими та щасливими (как утверждал коллега lapay).Тупость - это рефлексировать на фразы, не считая даже нужным разобраться к чему они.



то шо вы щас написали - как раз не шо иное как рефлексия, по существу - зироу

еще раз - кто создал украинцам возможности для работы и учебы за рубежом?

чем трудовая миграция украинцев отличается от трудовой миграции тех же поляков, немцев или например бельгийцев?

тока плиз внятно и без рефлексии то шо вы щас написали - как раз не шо иное как рефлексия, по существу - зироуеще раз - кто создал украинцам возможности для работы и учебы за рубежом?чем трудовая миграция украинцев отличается от трудовой миграции тех же поляков, немцев или например бельгийцев?тока плиз внятно и без рефлексии Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6147 З нами з: 05.06.16 Подякував: 360 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 13:52 vovan_prm написав: Выделенное не верно.

Дочь одной из моих знакомых работает в его штабе еще с прошлого лета. В Днепре

Точная дата рождения штаба мне не известна. Выделенное не верно.Дочь одной из моих знакомых работает в его штабе еще с прошлого лета. В ДнепреТочная дата рождения штаба мне не известна.



Зеленский - это единственный грамотный проект с точки зрения науки политтехнология.

Не знаю, что за команда с ним работает, но если просто брать стиль, методы и стратегию работы, и абстрагироваться от имён, то браво ! На сегодня ни одной ошибки.

В то время как кандидаты, которых считают политическими зубрами и гениями, наделали таких глупых ошибок, что и смех, и грех.

Как сделать так, чтобы Порошенко не избрали на второй срок? Спросите у Грынива - руководителя его предвыборного штаба ))) Зеленский - это единственный грамотный проект с точки зрения науки политтехнология.Не знаю, что за команда с ним работает, но если просто брать стиль, методы и стратегию работы, и абстрагироваться от имён, то браво ! На сегодня ни одной ошибки.В то время как кандидаты, которых считают политическими зубрами и гениями, наделали таких глупых ошибок, что и смех, и грех.Как сделать так, чтобы Порошенко не избрали на второй срок? Спросите у Грынива - руководителя его предвыборного штаба ))) freeze

Не знаю, что за команда с ним работает, но если просто брать стиль, методы и стратегию работы, и абстрагироваться от имён, то браво ! На сегодня ни одной ошибки.

В то время как кандидаты, которых считают политическими зубрами и гениями, наделали таких глупых ошибок, что и смех, и грех.

Как сделать так, чтобы Порошенко не избрали на второй срок? Спросите у Грынива - руководителя его предвыборного штаба ))) Зеленский - это единственный грамотный проект с точки зрения науки политтехнология.Не знаю, что за команда с ним работает, но если просто брать стиль, методы и стратегию работы, и абстрагироваться от имён, то браво ! На сегодня ни одной ошибки.В то время как кандидаты, которых считают политическими зубрами и гениями, наделали таких глупых ошибок, что и смех, и грех.Как сделать так, чтобы Порошенко не избрали на второй срок? Спросите у Грынива - руководителя его предвыборного штаба )))



ход немцев с засылкой в россию из германии ленина с его бандой популистских говномутов для выведения россии из войны - тоже очень мудрый шаг

пипл схавал на ура

порадуемся за немцев?

а сейчас нам подсовывают мелкого еврейского шибздика (кстати куда интересно подевались штампы про вальцмана?) с такой же целью и пипл с уровнем развития дошколят и памятью аквариумных рыбок точно так же готовится радостно заглотить эту наживку

шо ж - молодец беня, молодцы кацапы, уважуха

порадуемся за них и оценим красоту игры

так же ж? ход немцев с засылкой в россию из германии ленина с его бандой популистских говномутов для выведения россии из войны - тоже очень мудрый шагпипл схавал на урапорадуемся за немцев?а сейчас нам подсовывают мелкого еврейского шибздика (кстати куда интересно подевались штампы про вальцмана?) с такой же целью и пипл с уровнем развития дошколят и памятью аквариумных рыбок точно так же готовится радостно заглотить эту наживкушо ж - молодец беня, молодцы кацапы, уважухапорадуемся за них и оценим красоту игрытак же ж? Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6147 З нами з: 05.06.16 Подякував: 360 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 14:10 Elensk написав: ....

Знаете, я давно заметила. Иногда если надо объяснять, то объяснять не надо. Бесполезно

Мне очень нравится эта предвыборная кампания. Такой показательный тест на IQ. ....Знаете, я давно заметила. Иногда если надо объяснять, то объяснять не надо. БесполезноМне очень нравится эта предвыборная кампания. Такой показательный тест на IQ.



По обсуждениям (в т.ч. и здесь) этого не заметил. Точнее, заметил достаточно невысокий уровень обсуждения, как и на всех предыдущих выборах. Ещё немного и, думаю, можно будет прочитать аргументы типа: "Ах, какой представительный мужчина!" (как многие бабушки и не только говорили в 2010 о Януке).

Как и все прошлые выборы, обсуждения программ не вижу.

Обсуждаются личные предпочтения и симпатии, но это примерно то же, что обсуждать чужую невесту - кому-то нравится, кому-то нет. Абсолютно бесполезно.

На всех предыдущих выборах начинали раскручивать "важнейший" вопрос - язык. Теперь - "Путин нападёт!". На мой взгляд, главное сегодня - экономика. И успешность Украины (в т.ч. и "победа над Путиным") определяются именно эконом. развитием. При темпах роста ВВП 2-3% (а промышленности ещё ниже), тем более после глубокого падения в 2014-15, об успешности Украины говорить не приходится. При таких темпах мы обречены на нищету и прозябание на задворках Европы.

Тем не менее, ни слова об этом в обсуждении не звучит.



Уже писал - я не обвиняю Порошенко "в отдыхе на Мальдивах" (за свой счёт!) или в том, что в нарушение его обещаний АТО не закончилась "за недели" - практически прямое вмешательство армии РФ предвидеть было сложно (во всяком случае, бессмысленно - прямое столкновение с росс. армией в 2014 мы выдержать не могли, да и сегодня не сможем).

Но низкие темпы роста экономики это крупный и главный "-" его президентства. Если будут возражения, что это не сфера ответственности президента (хотя в нашей реальной жизни это не так и недаром президент ездит на открытие всего, чего только можно), то я вообще не вижу смысла в ажиотаже вокруг этих выборов.



Рабская психология совка будет преследовать нас еще не одно десятилетие. К сожалению.

Придет хороший барин и всех поганцев выпорет на конюшне.

К "совку" это не имеет никакого отношения. Вера и надежда на "хорошего царя" есть, в общем-то, во всех странах - пример выборы Трампа.



airmax78

А вы предлагаете менеджера, который справляется с возложенными на него обязанностями, как никто другой до него, заменить на кого?!

Так президент у нас всё-таки менеджер?

Т.е. отвечает за экономику?

Тогда, пожалуйста, назовите, с чем он "справился как никто другой до него"?





Вы уверены, что проблемы Лугандона сводятся к тому, что "%% инфантильных был чуть-чуть выше, чем в целом по стране"?



Elensk

Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются. Инфантилизм значительной части общества нас до добра не доведет. И ведь перед глазами пример Лугандона, где %% инфантильных (если не сказать хуже) был чуть-чуть выше, чем в целом по стране. И все равно не доходит./quote]Вы уверены, что проблемы Лугандона сводятся к тому, что "%% инфантильных был чуть-чуть выше, чем в целом по стране"?

Какие, например?



Повторю, я, скорее всего, буду голосовать за Порошенко, но как за "лучшего из худших", а не как за "луч света в тёмном царстве".

И дифирамбы в его адрес, на мой взгляд, явно не заслужены.

"Колоссальных успехов" в упор не вижу. По обсуждениям (в т.ч. и здесь) этого не заметил. Точнее, заметил достаточно невысокий уровень обсуждения, как и на всех предыдущих выборах. Ещё немного и, думаю, можно будет прочитать аргументы типа: "Ах, какой представительный мужчина!" (как многие бабушки и не только говорили в 2010 о Януке).Как и все прошлые выборы, обсужденияне вижу.Обсуждаютсяпредпочтения и симпатии, но это примерно то же, что обсуждать чужую невесту - кому-то нравится, кому-то нет.Абсолютно бесполезно.На всех предыдущих выборах начинали раскручивать "важнейший" вопрос - язык. Теперь - "Путин нападёт!". На мой взгляд, главное сегодня - экономика. И успешность Украины (в т.ч. и "победа над Путиным") определяются именно эконом. развитием. При темпах роста ВВП 2-3% (а промышленности ещё ниже), тем более после глубокого падения в 2014-15, об успешности Украины говорить не приходится. При таких темпах мы обречены на нищету и прозябание на задворках Европы.Тем не менее, ни слова об этом в обсуждении не звучит.Уже писал - яобвиняю Порошенко "в отдыхе на Мальдивах" (за свой счёт!) или в том, что в нарушение его обещаний АТО не закончилась "за недели" - практически прямое вмешательство армии РФ предвидеть было сложно (во всяком случае, бессмысленно - прямое столкновение с росс. армией в 2014 мы выдержать не могли, да и сегодня не сможем).Но низкие темпы роста экономики это крупный и главный "-" его президентства. Если будут возражения, что это не сфера ответственности президента (хотя в нашейжизни это не так и недаром президент ездит на открытие всего, чего только можно), то я вообще не вижу смысла в ажиотаже вокруг этих выборов.К "совку" это не имеет никакого отношения. Вера и надежда на "хорошего царя" есть, в общем-то, во всех странах - пример выборы Трампа.Так президент у нас всё-таки менеджер?Т.е. отвечает за экономику?Тогда, пожалуйста, назовите, с чем он "справился как никто другой до него"?Какие, например?Повторю, я, скорее всего, буду голосовать за Порошенко, но как за "лучшего из худших", а не как за "луч света в тёмном царстве".И дифирамбы в его адрес, на мой взгляд, явно не заслужены."Колоссальных успехов" в упор не вижу.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11449 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3564 раз. Подякували: 3345 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 14:10 kingkongovets написав: detroytred написав: Тупость - это когда зрада везде мерещится.

Тупость - это не видеть, что речь шла не о мировом явлении - трудовой миграции, а о менталитете украинцев. Который якобы не такой..



Трудовая миграция украинцев была аргументом нормального менталитета (сознания) пересичных. То есть того, что они не ждут, что президент зробить ъх багатими та щасливими (как утверждал коллега lapay).



Тупость - это рефлексировать на фразы, не считая даже нужным разобраться к чему они. Тупость - это когда зрада везде мерещится.Тупость - это не видеть, что речь шла не о мировом явлении - трудовой миграции, а о менталитете украинцев. Который якобы не такой..Трудовая миграция украинцев была аргументом нормального менталитета (сознания) пересичных. То есть того, что они не ждут, что президент зробить ъх багатими та щасливими (как утверждал коллега lapay).Тупость - это рефлексировать на фразы, не считая даже нужным разобраться к чему они.



то шо вы щас написали - как раз не шо иное как рефлексия, по существу - зироу

еще раз - кто создал украинцам возможности для работы и учебы за рубежом?

чем трудовая миграция украинцев отличается от трудовой миграции тех же поляков, немцев или например бельгийцев?

тока плиз внятно и без рефлексии то шо вы щас написали - как раз не шо иное как рефлексия, по существу - зироуеще раз - кто создал украинцам возможности для работы и учебы за рубежом?чем трудовая миграция украинцев отличается от трудовой миграции тех же поляков, немцев или например бельгийцев?тока плиз внятно и без рефлексии

1. Власти.

Исходя из наличия этих возможностей до 2014, то не именно ПАП.

Рост же после 2015 вполне может быть обусловлен не столько увеличением возможностей, сколько разочарованием в ожидании покращеннь.

2. Ничем.



Только теперь и Вы ответьте: каким боком мой аргумент lapay-ю в отношении менталитета украинцев (что они якобы только ждут как президен тсделае тих богатыми и счастливыми) к Вашим рефлексиям? 1. Власти.Исходя из наличия этих возможностей до 2014, то не именно ПАП.Рост же после 2015 вполне может быть обусловлен не столько увеличением возможностей, сколько разочарованием в ожидании покращеннь.2. Ничем.Только теперь и Вы ответьте: каким боком мой аргумент lapay-ю в отношении менталитета украинцев (что они якобы только ждут как президен тсделае тих богатыми и счастливыми) к Вашим рефлексиям? detroytred

Повідомлень: 21039 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1229 раз. Подякували: 2847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 14:14 Re: Політичні дискусії kingkongovets написав: freeze написав: Зеленский - это единственный грамотный проект с точки зрения науки политтехнология.

Не знаю, что за команда с ним работает, но если просто брать стиль, методы и стратегию работы, и абстрагироваться от имён, то браво ! На сегодня ни одной ошибки.

В то время как кандидаты, которых считают политическими зубрами и гениями, наделали таких глупых ошибок, что и смех, и грех.

Как сделать так, чтобы Порошенко не избрали на второй срок? Спросите у Грынива - руководителя его предвыборного штаба ))) Зеленский - это единственный грамотный проект с точки зрения науки политтехнология.Не знаю, что за команда с ним работает, но если просто брать стиль, методы и стратегию работы, и абстрагироваться от имён, то браво ! На сегодня ни одной ошибки.В то время как кандидаты, которых считают политическими зубрами и гениями, наделали таких глупых ошибок, что и смех, и грех.Как сделать так, чтобы Порошенко не избрали на второй срок? Спросите у Грынива - руководителя его предвыборного штаба )))



ход немцев с засылкой в россию

так же ж? ход немцев с засылкой в россиютак же ж?



Это со стороны немцев был гениальный ход. Тупой Керенский ничего не имел ответить кроме бегства в женском платье.



Имхо, если Порошенко срочно не поменяет свой предвыборный штаб, состоящих из старых полусовков, они его утопят. Это со стороны немцев был гениальный ход. Тупой Керенский ничего не имел ответить кроме бегства в женском платье.Имхо, если Порошенко срочно не поменяет свой предвыборный штаб, состоящих из старых полусовков, они его утопят. freeze

