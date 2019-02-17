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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:15
freeze
Приват-Ощад))
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detroytred
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:19
kingkongovets
То немцы, то Беня.
Вы как-то определитесь.
Беня не в Германии жертвует.
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detroytred
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:29
detroytred написав:
Ну да))
Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.
Не хватает чего-то у можновладцив в выполнении ими их прямых! функциональных обязанностей - через законы-указы, через контроль и суды создать условия для возможности вкалывать и развиваться на своём рынке.
На заробітки, в основному, їздить молодь, а голосують пенсіонери. За Тимошенко з Бойко і Ляшко марсіяни голосують? Ні, всі ті, які хочуть старої тарифної халяви. Питання свободи бізнесу, в опитуваннях пересічних, на останніх місцях. А от все взати і поділити, як було актувальним 100 років назад, так і залишилось. В нас боротьба не проти корупціонерів, а проти багатих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:32
Faceless написав:
.....
Да на каждом голосовании каждый легко может увидеть, какая фракция что из себя представляет, и даже пофамильно часто можно увидеть. А также по выдвинутым законопроектам, по посещаемости заседаний. Выводы можно было сделать сотни раз, но от одних парламентских к другим большинство харь в Раде остаются те же.
Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В ча
тности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.
К сожалению, так во всех странах.
И это общий недостаток демократических систем.
У нас даже изучать программы бывает излишне. Уже по самой подаче, по паре-тройке основных лозунгов как правило уже понятно, кого точно нельзя допускать к власти.
И кого в данном случае?
Пример можно?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 18 лют, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:35
lapay
Вы говорили о чекають. Не сами вкалывают, а ждут от президента.
Приплюсуйте к гастерам вкалывающих здесь. Хорошо так вкалывающих.
Пенсы -- так они на пенсии и не обязаны работать.
Максимум, некоторые подрабатывать.
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detroytred
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:37
ЛАД написав: Faceless написав:
.....
Да на каждом голосовании каждый легко может увидеть, какая фракция что из себя представляет, и даже пофамильно часто можно увидеть. А также по выдвинутым законопроектам, по посещаемости заседаний. Выводы можно было сделать сотни раз, но от одних парламентских к другим большинство харь в Раде остаются те же.
Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.
К сожалению, так во всех странах.
И это общий недостаток демократических систем.
У демократии множество недостатков, но вот альтернатив получше не знаю
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Faceless
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:39
freeze написав:
Зеленский - это единственный грамотный проект с точки зрения науки политтехнология.
Не знаю, что за команда с ним работает, но если просто брать стиль, методы и стратегию работы, и абстрагироваться от имён, то браво ! На сегодня ни одной ошибки.
В то время как кандидаты, которых считают политическими зубрами и гениями, наделали таких глупых ошибок, что и смех, и грех.
В нього, з Вакарчуком, і так були величезні рейтинги, без всякої кампанії, просто за те, що неформали. Вакарчук відмовився, а цей вирішив погратись. Люди просто не знають, хто їм ще може зробити казкову Європу за 5 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:42
detroytred написав:kingkongovets
То немцы, то Беня.
Вы как-то определитесь.
Беня не в Германии жертвует.
жертвует? беня? в германии?
вы там шо - не просыхаете?
параллели с событиями 100 летней давности и современностью не улавливаете?
шо в школе по истории было?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:42
detroytred написав:
Вы говорили о чекають. Не сами вкалывают, а ждут от президента.
Приплюсуйте к гастерам вкалывающих здесь. Хорошо так вкалывающих.
Пенсы -- так они на пенсии и не обязаны работать.
Максимум, некоторые подрабатывать.
В політиці важливі не ті, що пашуть, а ті, що голосують. Тому стільки популізму, навіть в тих, хто розуміє, де реальність, а де порожні обіцянки. Тому люди не вірять в перемогу Зеленського, бо молодь не голосує.
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