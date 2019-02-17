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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 239240241242>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 162
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
41
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:59

Тут бачу багато прихильників Мураєва...чому слід за нього голосувати?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:02

  detroytred написав:
...........
Ожидать сознательности и ответственности от нищих - это утопия.
Их стремление отобрать и поделить, к халяве - органично и объективно.
Часть элит пользуется этим.
Вот с них и нужно спрашивать.

У нас просто уж очень значительная часть элит пользуется этим. Почти все))
В этом проблема.
А не в обывателях.

+ у нас уж очень значительная часть общества если не нищие, то достаточно бедные, со всеми указанными Вами последствиями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:14

  kingkongovets написав:...
100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточку
а сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами
...

А ссылку можно?
Откуда такая цифра? :shock:
А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:20

  ЛАД написав:А ссылку можно?
Откуда такая цифра? :shock:
А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. :(



Зображення

https://vivaldi.nlr.ru/bx000000615/details
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:39

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:вот на этой ветке в отличие от валютной в контексте (где полная корректность и толлерантность)

Сміявся
  Автор77 написав:2.Насчет ,что Порошенко к Ахметову не прислушивается - не обижайтесь,но скорее всего вы не правы.

Как по мне он с ним сотрудничает. Что именно вы вкладываете в термин "прислушиваться" не знаю.
  Автор77 написав:3.Расклады в Раде уже не будут такими однозначными.Сдадут этого однозначно и его фракция собственная в том числе,вспомните рассказ Юли в 2005-м "..вбегает к куму ,весь в слезах и соплях...)
Удивило ваше отношение к Ющенко - реально тогда люди на джипы пересели и в элитное жилье иногда стали переселяться,у меня знакомые простые продавцы на семью 3 тыс.дол. имели,холодильники в маленьком маркете продавали,все это благодаря продаже Криворожстали Ющенком и Тимошенко(также частично ее заслуга) и благодаря многовекторности тЮщенко.Странный наш народ,при Ющенко как сыр в масле катались,а ненависть просто патологическая к нему.

1) Уверен, у Порошенко будет достаточно рычагов влияния - и мест в раде, и альтернативных рычагов
2) Вы совершенно неверно интерпретируете мою фразу о Ющенко. Я говорил в том контексте, что Ющенко потерял влияние и на парламент, и на премьера, со всем разосрался и в итоге оказался в изоляции. Это в итоге оказался его главный и роковой недостаток. А вот его внутренняя политика (которую правда очень многие критикуют) - языковая, идеологическая - мне импонировала. Я считаю, что такую политику надо было начинать еще при Кучме, и, возможно, не было сегодня такой пятой колонный в стране, не было бы войны на Донбассе и потери Крыма
  Автор77 написав:огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку

Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.
  Автор77 написав:5.Насчет не образец моральности - это вы слишком мягко, нельзя такое себе позволять в таком положении в каком оказалась страна,думаю избиратели этого ему не простят.Нельзя нежиться в водичке ни в Затоке,ни на Мальдивах , да еще и под ником "Петро инкогнито" в то время,как кто-то из соотечественников в окопах на передовой.Ты главный,ты должен показывать пример моральности,а не аморалки.
Это даже не цинизм,это извращение какое-то.

А в каком положении оказалась страна? И неужели исключительно по вине Порошенко? Он стал президентом цветущей страны и погрузил ее в руины? Не было ряда внешних факторов, влиявших на экономическую обстановку (оккупация, боевые действия, торговая война, разрушение торговых связей, бегство капитала приближенных к предыдущей власти)? Можно много назвать к нему претензий - от отсутствия радикальных мер по борьбе с коррупцией до недоведения ряда реформ до логического конца, хотя по каждому вопросу есть свои нюансы - но не надо на него вешать все подряд. Тем более дно кризиса таки пройдено в 2015, с тех пор имеем и рост ВВП и рост доходов.
Насчет цинизма. Вы тоже отказывали себе в отдыхе, потому что есть ребята на передовой? Я не оправдываю Порошенко в этом случае, но чтобы не быть ханжой и требовать такой самоотверженности от других, нужно следовать тем же принципам самому.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:43

Re: Політичні дискусії

Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:56

  kingkongovets написав:
  yanyura написав:гражданские вузы не учили "приемам пропаганды" "для работы за границей и с иностранцами".


истфаки, журфаки, романо-германские и инязы - все они считались "идеологическими", не говоря уже о международниках и восточниках
про "только по блату" - тоже смешно, не только
я понимаю шо вы уже старенький и многое забыли - так не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями

зы: в каждом из вышеперечисленных вузах на военной кафедре преподавали чекисты

Простите, не смешно.
Все подчеркнутые готовили пропагандистов? :lol:
"не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями".
К перечисленным yanyura можно добавить военные политучилища - выпускали редкостных дубов, кот. командование любым подразделением (даже отделением) доверить категорически нельзя.

P.s. А Вы бы проще написали, что именно Вы заканчивали и где Вас учили пропаганде и идеологической борьбе. Как-то очень похоже именно на политучилище. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лют, 2019 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03

  ЛАД написав:Обсуждаются личные предпочтения и симпатии
Резюмуємо
Мої особисті симпатії
1 Високі ціни на газ для всіх , з одночасними субсидіями для найбідніших замість низьких цін для всіх і високо рівня оподаткування фонду заробітної плати ( відсторонення олігарха Фірташа від надприбутків в цій галузі)
2 Безвіз з правом виїзду на роботу ( наголошу - з правом а не обовязком, хочеш поїхати спробувати - маєш право , не хочеш , працюй тут)
3 Конституційно закріплений курс в НАТО і ЄС
4 Відсторонення олігарха Коломойського від впливу на банківський сектор і зменшення впливу цього ж олігарха на Нафтогаз
5 Хоч я і розумію чому , але мені не подобається вплив олігарха Ахметова на енергоринок

Що поганого в цих моїх симпатіях і чому я повинен їх міняти в угоду
Зеленського - без досвіду,без політсили,під впливом відстороненого олігарха, з нахилом до російського вектору
Гриценко - досвіду менше , з старої обойми ,політвпливу менше ,фінансова незалежність відсутня
Тимошенко - з старої обойми , офіційно фінансова незалежність відсутня
Ляшко - досвіду менше,популіст , та ще й 3,14раз в молодості ( а може й зараз)
Кошулинський,Мураєв,Бойко - крайні погляди , точно розділять Україну на частинки у випадку спроби реалізації своїх задумів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:12

  prodigy написав:
  Долярчик написав:
  vovan_prm написав:Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному.
НЕ ДАВАЙТЕ!!!

...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"?


кроме как врачам никому никогда последние 25 лет

Возможно не было необходимости? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:14

  Elensk написав:
  Долярчик написав:...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"


И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел?
Как страшно жить во Львове.
В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно.

Когда-то вполне успешно рожали в поле. :)
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