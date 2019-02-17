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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:59
Тут бачу багато прихильників Мураєва...чому слід за нього голосувати?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:02
+ у нас уж очень значительная часть общества если не нищие, то достаточно бедные, со всеми указанными Вами последствиями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:14
А ссылку можно?
Откуда такая цифра?
А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:20
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:39
Re: Політичні дискусії
Сміявся
Как по мне он с ним сотрудничает. Что именно вы вкладываете в термин "прислушиваться" не знаю.
1) Уверен, у Порошенко будет достаточно рычагов влияния - и мест в раде, и альтернативных рычагов
2) Вы совершенно неверно интерпретируете мою фразу о Ющенко. Я говорил в том контексте, что Ющенко потерял влияние и на парламент, и на премьера, со всем разосрался и в итоге оказался в изоляции. Это в итоге оказался его главный и роковой недостаток. А вот его внутренняя политика (которую правда очень многие критикуют) - языковая, идеологическая - мне импонировала. Я считаю, что такую политику надо было начинать еще при Кучме, и, возможно, не было сегодня такой пятой колонный в стране, не было бы войны на Донбассе и потери Крыма
Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.
А в каком положении оказалась страна? И неужели исключительно по вине Порошенко? Он стал президентом цветущей страны и погрузил ее в руины? Не было ряда внешних факторов, влиявших на экономическую обстановку (оккупация, боевые действия, торговая война, разрушение торговых связей, бегство капитала приближенных к предыдущей власти)? Можно много назвать к нему претензий - от отсутствия радикальных мер по борьбе с коррупцией до недоведения ряда реформ до логического конца, хотя по каждому вопросу есть свои нюансы - но не надо на него вешать все подряд. Тем более дно кризиса таки пройдено в 2015, с тех пор имеем и рост ВВП и рост доходов.
Насчет цинизма. Вы тоже отказывали себе в отдыхе, потому что есть ребята на передовой? Я не оправдываю Порошенко в этом случае, но чтобы не быть ханжой и требовать такой самоотверженности от других, нужно следовать тем же принципам самому.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:43
Re: Політичні дискусії
Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:56
Простите, не смешно.
Все подчеркнутые готовили пропагандистов?
"не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями".
К перечисленным yanyura можно добавить военные политучилища - выпускали редкостных дубов, кот. командование любым подразделением (даже отделением) доверить категорически нельзя.
P.s. А Вы бы проще написали, что именно Вы заканчивали и где Вас учили пропаганде и идеологической борьбе. Как-то очень похоже именно на политучилище.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лют, 2019 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03
Резюмуємо
Мої особисті симпатії
1 Високі ціни на газ для всіх , з одночасними субсидіями для найбідніших замість низьких цін для всіх і високо рівня оподаткування фонду заробітної плати ( відсторонення олігарха Фірташа від надприбутків в цій галузі)
2 Безвіз з правом виїзду на роботу ( наголошу - з правом а не обовязком, хочеш поїхати спробувати - маєш право , не хочеш , працюй тут)
3 Конституційно закріплений курс в НАТО і ЄС
4 Відсторонення олігарха Коломойського від впливу на банківський сектор і зменшення впливу цього ж олігарха на Нафтогаз
5 Хоч я і розумію чому , але мені не подобається вплив олігарха Ахметова на енергоринок
Що поганого в цих моїх симпатіях і чому я повинен їх міняти в угоду
Зеленського - без досвіду,без політсили,під впливом відстороненого олігарха, з нахилом до російського вектору
Гриценко - досвіду менше , з старої обойми ,політвпливу менше ,фінансова незалежність відсутня
Тимошенко - з старої обойми , офіційно фінансова незалежність відсутня
Ляшко - досвіду менше,популіст , та ще й 3,14раз в молодості ( а може й зараз)
Кошулинський,Мураєв,Бойко - крайні погляди , точно розділять Україну на частинки у випадку спроби реалізації своїх задумів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:12
Возможно не было необходимости?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:14
Когда-то вполне успешно рожали в поле.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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