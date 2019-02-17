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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 239240241242> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 162 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 41 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 162 Додано: Пон 18 лют, 2019 14:59 Тут бачу багато прихильників Мураєва...чому слід за нього голосувати? Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27849 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 15:02 detroytred написав:

...........

Ожидать сознательности и ответственности от нищих - это утопия.

Их стремление отобрать и поделить, к халяве - органично и объективно.

Часть элит пользуется этим.

Вот с них и нужно спрашивать.



У нас просто уж очень значительная часть элит пользуется этим. Почти все))

В этом проблема.

А не в обывателях. ...........Ожидать сознательности и ответственности от нищих - это утопия.Их стремление отобрать и поделить, к халяве - органично и объективно.Часть элит пользуется этим.Вот с них и нужно спрашивать.У нас просто уж очень значительная часть элит пользуется этим. Почти все))В этом проблема.А не в обывателях.

+ у нас уж очень значительная часть общества если не нищие, то достаточно бедные, со всеми указанными Вами последствиями. + у нас уж очень значительная часть общества если не нищие, то достаточно бедные, со всеми указанными Вами последствиями.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11455 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3578 раз. Подякували: 3346 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 15:14 kingkongovets написав: ...

100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточку

а сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами

... ...100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточкуа сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами...

А ссылку можно?

Откуда такая цифра?

А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. А ссылку можно?Откуда такая цифра?А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11455 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3578 раз. Подякували: 3346 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 15:20 ЛАД написав: А ссылку можно?

Откуда такая цифра?

А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. А ссылку можно?Откуда такая цифра?А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше.









https://vivaldi.nlr.ru/bx000000615/details Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6150 З нами з: 05.06.16 Подякував: 361 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 15:39 Re: Політичні дискусії Автор77 написав: вот на этой ветке в отличие от валютной в контексте (где полная корректность и толлерантность) вот на этой ветке в отличие от валютной в контексте (где полная корректность и толлерантность)

Сміявся Автор77 написав: 2.Насчет ,что Порошенко к Ахметову не прислушивается - не обижайтесь,но скорее всего вы не правы. 2.Насчет ,что Порошенко к Ахметову не прислушивается - не обижайтесь,но скорее всего вы не правы.

Как по мне он с ним сотрудничает. Что именно вы вкладываете в термин "прислушиваться" не знаю. Автор77 написав: 3.Расклады в Раде уже не будут такими однозначными.Сдадут этого однозначно и его фракция собственная в том числе,вспомните рассказ Юли в 2005-м "..вбегает к куму ,весь в слезах и соплях...)

Удивило ваше отношение к Ющенко - реально тогда люди на джипы пересели и в элитное жилье иногда стали переселяться,у меня знакомые простые продавцы на семью 3 тыс.дол. имели,холодильники в маленьком маркете продавали,все это благодаря продаже Криворожстали Ющенком и Тимошенко(также частично ее заслуга) и благодаря многовекторности тЮщенко.Странный наш народ,при Ющенко как сыр в масле катались,а ненависть просто патологическая к нему. 3.Расклады в Раде уже не будут такими однозначными.Сдадут этого однозначно и его фракция собственная в том числе,вспомните рассказ Юли в 2005-м "..вбегает к куму ,весь в слезах и соплях...)Удивило ваше отношение к Ющенко - реально тогда люди на джипы пересели и в элитное жилье иногда стали переселяться,у меня знакомые простые продавцы на семью 3 тыс.дол. имели,холодильники в маленьком маркете продавали,все это благодаря продаже Криворожстали Ющенком и Тимошенко(также частично ее заслуга) и благодаря многовекторности тЮщенко.Странный наш народ,при Ющенко как сыр в масле катались,а ненависть просто патологическая к нему.

1) Уверен, у Порошенко будет достаточно рычагов влияния - и мест в раде, и альтернативных рычагов

2) Вы совершенно неверно интерпретируете мою фразу о Ющенко. Я говорил в том контексте, что Ющенко потерял влияние и на парламент, и на премьера, со всем разосрался и в итоге оказался в изоляции. Это в итоге оказался его главный и роковой недостаток. А вот его внутренняя политика (которую правда очень многие критикуют) - языковая, идеологическая - мне импонировала. Я считаю, что такую политику надо было начинать еще при Кучме, и, возможно, не было сегодня такой пятой колонный в стране, не было бы войны на Донбассе и потери Крыма Автор77 написав: огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку

Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко. Автор77 написав: 5.Насчет не образец моральности - это вы слишком мягко, нельзя такое себе позволять в таком положении в каком оказалась страна,думаю избиратели этого ему не простят.Нельзя нежиться в водичке ни в Затоке,ни на Мальдивах , да еще и под ником "Петро инкогнито" в то время,как кто-то из соотечественников в окопах на передовой.Ты главный,ты должен показывать пример моральности,а не аморалки.

Это даже не цинизм,это извращение какое-то. 5.Насчет не образец моральности - это вы слишком мягко, нельзя такое себе позволять в таком положении в каком оказалась страна,думаю избиратели этого ему не простят.Нельзя нежиться в водичке ни в Затоке,ни на Мальдивах , да еще и под ником "Петро инкогнито" в то время,как кто-то из соотечественников в окопах на передовой.Ты главный,ты должен показывать пример моральности,а не аморалки.Это даже не цинизм,это извращение какое-то.

А в каком положении оказалась страна? И неужели исключительно по вине Порошенко? Он стал президентом цветущей страны и погрузил ее в руины? Не было ряда внешних факторов, влиявших на экономическую обстановку (оккупация, боевые действия, торговая война, разрушение торговых связей, бегство капитала приближенных к предыдущей власти)? Можно много назвать к нему претензий - от отсутствия радикальных мер по борьбе с коррупцией до недоведения ряда реформ до логического конца, хотя по каждому вопросу есть свои нюансы - но не надо на него вешать все подряд. Тем более дно кризиса таки пройдено в 2015, с тех пор имеем и рост ВВП и рост доходов.

Насчет цинизма. Вы тоже отказывали себе в отдыхе, потому что есть ребята на передовой? Я не оправдываю Порошенко в этом случае, но чтобы не быть ханжой и требовать такой самоотверженности от других, нужно следовать тем же принципам самому. СміявсяКак по мне он с ним сотрудничает. Что именно вы вкладываете в термин "прислушиваться" не знаю.1) Уверен, у Порошенко будет достаточно рычагов влияния - и мест в раде, и альтернативных рычагов2) Вы совершенно неверно интерпретируете мою фразу о Ющенко. Я говорил в том контексте, что Ющенко потерял влияние и на парламент, и на премьера, со всем разосрался и в итоге оказался в изоляции. Это в итоге оказался его главный и роковой недостаток. А вот его внутренняя политика (которую правда очень многие критикуют) - языковая, идеологическая - мне импонировала. Я считаю, что такую политику надо было начинать еще при Кучме, и, возможно, не было сегодня такой пятой колонный в стране, не было бы войны на Донбассе и потери КрымаОпа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.А в каком положении оказалась страна? И неужели исключительно по вине Порошенко? Он стал президентом цветущей страны и погрузил ее в руины? Не было ряда внешних факторов, влиявших на экономическую обстановку (оккупация, боевые действия, торговая война, разрушение торговых связей, бегство капитала приближенных к предыдущей власти)? Можно много назвать к нему претензий - от отсутствия радикальных мер по борьбе с коррупцией до недоведения ряда реформ до логического конца, хотя по каждому вопросу есть свои нюансы - но не надо на него вешать все подряд. Тем более дно кризиса таки пройдено в 2015, с тех пор имеем и рост ВВП и рост доходов.Насчет цинизма. Вы тоже отказывали себе в отдыхе, потому что есть ребята на передовой? Я не оправдываю Порошенко в этом случае, но чтобы не быть ханжой и требовать такой самоотверженности от других, нужно следовать тем же принципам самому. Faceless

Модератор Повідомлень: 23618 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5437 раз. Профіль 6 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 15:43 Re: Політичні дискусії Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно Faceless

Модератор Повідомлень: 23618 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5437 раз. Профіль 6 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 15:56 kingkongovets написав: yanyura написав: гражданские вузы не учили "приемам пропаганды" "для работы за границей и с иностранцами". гражданские вузы не учили "приемам пропаганды" "для работы за границей и с иностранцами".



истфаки, журфаки, романо-германские и инязы - все они считались "идеологическими", не говоря уже о международниках и восточниках

про "только по блату" - тоже смешно, не только

я понимаю шо вы уже старенький и многое забыли - так не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями



зы: в каждом из вышеперечисленных вузах на военной кафедре преподавали чекисты - все они считались "идеологическими", не говоря уже о международниках и восточникахпро "только по блату" - тоже смешно, не толькоя понимаю шо вы уже старенький и многое забыли - так не вводите молодежь в заблуждение своими бреднямизы: в каждом из вышеперечисленных вузах на военной кафедре преподавали чекисты

Простите, не смешно.

Все подчеркнутые готовили пропагандистов?

"не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями".

К перечисленным yanyura можно добавить военные политучилища - выпускали редкостных дубов, кот. командование любым подразделением (даже отделением) доверить категорически нельзя.



P.s. А Вы бы проще написали, что именно Вы заканчивали и где Вас учили пропаганде и идеологической борьбе. Как-то очень похоже именно на политучилище. Простите, не смешно.Все подчеркнутые готовили пропагандистов?"не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями".К перечисленным yanyura можно добавить военные политучилища - выпускали редкостных дубов, кот. командование любым подразделением (даже отделением) доверить категорически нельзя.P.s. А Вы бы проще написали, что именно Вы заканчивали и где Вас учили пропаганде и идеологической борьбе. Как-то очень похоже именно на политучилище. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лют, 2019 15:59, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11455 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3578 раз. Подякували: 3346 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03 ЛАД написав: Обсуждаются личные предпочтения и симпатии Обсуждаются личные предпочтения и симпатии Резюмуємо

Мої особисті симпатії

1 Високі ціни на газ для всіх , з одночасними субсидіями для найбідніших замість низьких цін для всіх і високо рівня оподаткування фонду заробітної плати ( відсторонення олігарха Фірташа від надприбутків в цій галузі)

2 Безвіз з правом виїзду на роботу ( наголошу - з правом а не обовязком, хочеш поїхати спробувати - маєш право , не хочеш , працюй тут)

3 Конституційно закріплений курс в НАТО і ЄС

4 Відсторонення олігарха Коломойського від впливу на банківський сектор і зменшення впливу цього ж олігарха на Нафтогаз

5 Хоч я і розумію чому , але мені не подобається вплив олігарха Ахметова на енергоринок



Що поганого в цих моїх симпатіях і чому я повинен їх міняти в угоду

Зеленського - без досвіду,без політсили,під впливом відстороненого олігарха, з нахилом до російського вектору

Гриценко - досвіду менше , з старої обойми ,політвпливу менше ,фінансова незалежність відсутня

Тимошенко - з старої обойми , офіційно фінансова незалежність відсутня

Ляшко - досвіду менше,популіст , та ще й 3,14раз в молодості ( а може й зараз)

Кошулинський,Мураєв,Бойко - крайні погляди , точно розділять Україну на частинки у випадку спроби реалізації своїх задумів РезюмуємоМої особисті симпатії1 Високі ціни на газ для всіх , з одночасними субсидіями для найбідніших замість низьких цін для всіх і високо рівня оподаткування фонду заробітної плати ( відсторонення олігарха Фірташа від надприбутків в цій галузі)2 Безвіз з правом виїзду на роботу ( наголошу - з правом а не обовязком, хочеш поїхати спробувати - маєш право , не хочеш , працюй тут)3 Конституційно закріплений курс в НАТО і ЄС4 Відсторонення олігарха Коломойського від впливу на банківський сектор і зменшення впливу цього ж олігарха на Нафтогаз5 Хоч я і розумію чому , але мені не подобається вплив олігарха Ахметова на енергоринокЩо поганого в цих моїх симпатіях і чому я повинен їх міняти в угодуЗеленського - без досвіду,без політсили,під впливом відстороненого олігарха, з нахилом до російського векторуГриценко - досвіду менше , з старої обойми ,політвпливу менше ,фінансова незалежність відсутняТимошенко - з старої обойми , офіційно фінансова незалежність відсутняЛяшко - досвіду менше,популіст , та ще й 3,14раз в молодості ( а може й зараз)Кошулинський,Мураєв,Бойко - крайні погляди , точно розділять Україну на частинки у випадку спроби реалізації своїх задумів http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19996 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1982 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 16:12 prodigy написав: Долярчик написав: vovan_prm написав: Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному.

НЕ ДАВАЙТЕ!!! Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному.НЕ ДАВАЙТЕ!!!

...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"? ...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"?



кроме как врачам никому никогда последние 25 лет кроме как врачам никому никогда последние 25 лет

Возможно не было необходимости? Возможно не было необходимости?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11455 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3578 раз. Подякували: 3346 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 16:14 Elensk написав: Долярчик написав: ...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре" ...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"



И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел?

Как страшно жить во Львове.

В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно. И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел?Как страшно жить во Львове.В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно.

Когда-то вполне успешно рожали в поле. Когда-то вполне успешно рожали в поле.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11455 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3578 раз. Подякували: 3346 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 239240241242> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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