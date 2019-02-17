RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 240241242243>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 162
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
41
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:18

  lapay написав:....
Хоча об'єм змін постсовкового суспільства він зробив колосальний, хоч і не сильно цього хотів.

Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11458
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 3346 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:48

  kingkongovets написав:
  ЛАД написав:А ссылку можно?
Откуда такая цифра? :shock:
А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. :(



Зображення

https://vivaldi.nlr.ru/bx000000615/details


Там какая-то ерундистика в этой таблице. Если взять калькулятор и сложить, и учесть, что в таблице указаны далеко не все народности, то там приписка минимум 30-50 миллионов человек в целом по СССР по состоянию на 1931 год.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 18 лют, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 9700
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2838 раз.
Подякували: 3968 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:49

  ЛАД написав:Простите, не смешно.
Все подчеркнутые готовили пропагандистов? :lol:
"не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями".
К перечисленным yanyura можно добавить военные политучилища - выпускали редкостных дубов, кот. командование любым подразделением (даже отделением) доверить категорически нельзя.


я никого и не смешу, если вы вдруг в курсе - поделитесь какие вусы готовили на военных кафедрах этих вузов и факультетов?
посмеемся вместе
у меня к примеру помимо специальности "переводчик" есть еще и "замполит"
тока вуз выпускал не дубов) не видел еще ни одного дуба, освоившего хотя бы один восточный язык
кстати у нас прямо на факультете был кабинет особистов, общались мы с ними постоянно, а уж на военной кафедре нам чего тока не рассказывали интересного
хотя шо я вам рассказываю - вы должно быть сами в курсе, так же ж?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лют, 2019 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6154
З нами з: 05.06.16
Подякував: 362 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:53

  airmax78 написав:.....
Ренат Леонидыч наигрался в 2014-2015 в геополитику на своем местечковом уровне, был вздрючен товарищами из Кремля, которые, как он думал, будут с ним договариваться и блюсти его интересы на Донбасе. Понял, что это не его и больше, как я понимаю, его в большую политику не тянет. А бизнес его выстроен очень грамотно. Он денег на стаф не жалеет и самым умным себя не считает.
С ним нельзя заигрываться, но дело иметь можно.

Интересно выходит, с Ответом, кот. допустил такое на Донбассе (а, может, и способствовал), дело иметь можно, а Коломойский, кот. удержал ситуацию в Днепре, Запорожье, а, возможно, и в Харькове - типичный враг народа. :)
Где логика?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11458
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 3346 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:57

  ЛАД написав:Интересно выходит, с Ответом, кот. допустил такое на Донбассе (а, может, и способствовал), дело иметь можно, а Коломойский, кот. удержал ситуацию в Днепре, Запорожье, а, возможно, и в Харькове - типичный враг народа. :)
Где логика?


у англии нет постоянных союзников, есть постоянные интересы - не слышали такое?
это не только в отношении англии справедливо кстати
нам не шашечки в виде виселиц с болтающимися на них олигархами нужны, а ехать в виде победы и дальнейшего развития
а взять и все поделить (отобрать все у олигархов) - это мы уже проходили
правда не все это помнят и еще меньше тех кто умеет делать выводы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6154
З нами з: 05.06.16
Подякував: 362 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:01

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  airmax78 написав:....
Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.

:?: :?: :?:
Чем Вы можете объяснить своё мнение?

Тем что я знаю сколько стоят ресурсы на внешнем рынке и сколько стоит риск на Украину и почему он столько стоит именно сейчас.

Ответ очень убедительный.
( Сколько стоят ресурсы на внешних рынках я тоже знаг).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11458
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 3346 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:11

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?

Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.
На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7202
З нами з: 01.08.15
Подякував: 878 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:29

  lapay написав:
  ЛАД написав:Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?

Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.
На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.


Вы похоже шутите, что значит непросто было пропихнуть через Раду НАБУ, НАЗК ?
У Порошенко была правящая коалиция.
У меня сложилось впечатление, приписанный вами заслуги на самом деле это заслуга МВФ, которая в каждый Меморандум вписывала требование, в последнем Меморандуме - про Антикоррупционный суд.
А на местном уровне стопор шел и идет из-за жесточайшего дележа портфелей в этих органах и борьбы за контроль над ними.
По судебной, медицинской реформе и повышению тарифов даже обсуждение открывать не стоит, нет смысла, население оценит скоро на выборах их успешность и правильность.
freeze
4
 
Повідомлень: 9700
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2838 раз.
Подякували: 3968 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:38

  Faceless написав:Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно


А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 627
З нами з: 29.05.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:39

  shapo написав:
  Faceless написав:Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно


А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?

Потому что банят и за обсуждение модерации
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23621
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 5445 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 240241242243>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.