Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:18
Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:48
Там какая-то ерундистика в этой таблице. Если взять калькулятор и сложить, и учесть, что в таблице указаны далеко не все народности, то там приписка минимум 30-50 миллионов человек в целом по СССР по состоянию на 1931 год.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 18 лют, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:49
я никого и не смешу, если вы вдруг в курсе - поделитесь какие вусы готовили на военных кафедрах этих вузов и факультетов?
посмеемся вместе
у меня к примеру помимо специальности "переводчик" есть еще и "замполит"
тока вуз выпускал не дубов) не видел еще ни одного дуба, освоившего хотя бы один восточный язык
кстати у нас прямо на факультете был кабинет особистов, общались мы с ними постоянно, а уж на военной кафедре нам чего тока не рассказывали интересного
хотя шо я вам рассказываю - вы должно быть сами в курсе, так же ж?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лют, 2019 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:53
Интересно выходит, с Ответом, кот. допустил такое на Донбассе (а, может, и способствовал), дело иметь можно, а Коломойский, кот. удержал ситуацию в Днепре, Запорожье, а, возможно, и в Харькове - типичный враг народа.
Где логика?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:57
у англии нет постоянных союзников, есть постоянные интересы - не слышали такое?
это не только в отношении англии справедливо кстати
нам не шашечки в виде виселиц с болтающимися на них олигархами нужны, а ехать в виде победы и дальнейшего развития
а взять и все поделить (отобрать все у олигархов) - это мы уже проходили
правда не все это помнят и еще меньше тех кто умеет делать выводы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:01
Ответ очень убедительный.
( Сколько стоят ресурсы на внешних рынках я тоже знаг).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:11
Re: Політичні дискусії
Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.
На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:29
Вы похоже шутите, что значит непросто было пропихнуть через Раду НАБУ, НАЗК ?
У Порошенко была правящая коалиция.
У меня сложилось впечатление, приписанный вами заслуги на самом деле это заслуга МВФ, которая в каждый Меморандум вписывала требование, в последнем Меморандуме - про Антикоррупционный суд.
А на местном уровне стопор шел и идет из-за жесточайшего дележа портфелей в этих органах и борьбы за контроль над ними.
По судебной, медицинской реформе и повышению тарифов даже обсуждение открывать не стоит, нет смысла, население оценит скоро на выборах их успешность и правильность.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:38
А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:39
Потому что банят и за обсуждение модерации
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