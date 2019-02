Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 162 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 41 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 162 Додано: Пон 18 лют, 2019 16:18 lapay написав: ....

Хоча об'єм змін постсовкового суспільства він зробив колосальний, хоч і не сильно цього хотів.

Хоча об'єм змін постсовкового суспільства він зробив колосальний, хоч і не сильно цього хотів. ....Хоча об'єм змін постсовкового суспільства він зробив колосальний, хоч і не сильно цього хотів.

Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив? Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Додано: Пон 18 лют, 2019 16:48 kingkongovets написав: ЛАД написав: А ссылку можно?

Откуда такая цифра?

А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше.

Откуда такая цифра?

А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. А ссылку можно?Откуда такая цифра?А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше.









https://vivaldi.nlr.ru/bx000000615/details



Там какая-то ерундистика в этой таблице. Если взять калькулятор и сложить, и учесть, что в таблице указаны далеко не все народности, то там приписка минимум 30-50 миллионов человек в целом по СССР по состоянию на 1931 год.

Все подчеркнутые готовили пропагандистов?

"не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями".

К перечисленным yanyura можно добавить военные политучилища - выпускали редкостных дубов, кот. командование любым подразделением (даже отделением) доверить категорически нельзя.

Простите, не смешно.Все подчеркнутые готовили пропагандистов?"не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями".К перечисленным yanyura можно добавить военные политучилища - выпускали редкостных дубов, кот. командование любым подразделением (даже отделением) доверить категорически нельзя.



я никого и не смешу, если вы вдруг в курсе - поделитесь какие вусы готовили на военных кафедрах этих вузов и факультетов?

посмеемся вместе

у меня к примеру помимо специальности "переводчик" есть еще и "замполит"

тока вуз выпускал не дубов) не видел еще ни одного дуба, освоившего хотя бы один восточный язык

кстати у нас прямо на факультете был кабинет особистов, общались мы с ними постоянно, а уж на военной кафедре нам чего тока не рассказывали интересного

у меня к примеру помимо специальности "переводчик" есть еще и "замполит"

тока вуз выпускал не дубов) не видел еще ни одного дуба, освоившего хотя бы один восточный язык

кстати у нас прямо на факультете был кабинет особистов, общались мы с ними постоянно, а уж на военной кафедре нам чего тока не рассказывали интересного

хотя шо я вам рассказываю - вы должно быть сами в курсе, так же ж?)

Повідомлень: 6154 З нами з: 05.06.16 Подякував: 362 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 16:53 airmax78 написав: .....

Ренат Леонидыч наигрался в 2014-2015 в геополитику на своем местечковом уровне, был вздрючен товарищами из Кремля, которые, как он думал, будут с ним договариваться и блюсти его интересы на Донбасе. Понял, что это не его и больше, как я понимаю, его в большую политику не тянет. А бизнес его выстроен очень грамотно. Он денег на стаф не жалеет и самым умным себя не считает.

С ним нельзя заигрываться, но дело иметь можно. .....Ренат Леонидыч наигрался в 2014-2015 в геополитику на своем местечковом уровне, был вздрючен товарищами из Кремля, которые, как он думал, будут с ним договариваться и блюсти его интересы на Донбасе. Понял, что это не его и больше, как я понимаю, его в большую политику не тянет. А бизнес его выстроен очень грамотно. Он денег на стаф не жалеет и самым умным себя не считает.С ним нельзя заигрываться, но дело иметь можно.

Интересно выходит, с Ответом, кот. допустил такое на Донбассе (а, может, и способствовал), дело иметь можно, а Коломойский, кот. удержал ситуацию в Днепре, Запорожье, а, возможно, и в Харькове - типичный враг народа.

Где логика? Интересно выходит, с Ответом, кот. допустил такое на Донбассе (а, может, и способствовал), дело иметь можно, а Коломойский, кот. удержал ситуацию в Днепре, Запорожье, а, возможно, и в Харькове - типичный враг народа.Где логика?

Додано: Пон 18 лют, 2019 16:57 ЛАД написав: Интересно выходит, с Ответом, кот. допустил такое на Донбассе (а, может, и способствовал), дело иметь можно, а Коломойский, кот. удержал ситуацию в Днепре, Запорожье, а, возможно, и в Харькове - типичный враг народа.

Где логика?

Где логика? Интересно выходит, с Ответом, кот. допустил такое на Донбассе (а, может, и способствовал), дело иметь можно, а Коломойский, кот. удержал ситуацию в Днепре, Запорожье, а, возможно, и в Харькове - типичный враг народа.Где логика?



у англии нет постоянных союзников, есть постоянные интересы - не слышали такое?

это не только в отношении англии справедливо кстати

нам не шашечки в виде виселиц с болтающимися на них олигархами нужны, а ехать в виде победы и дальнейшего развития

а взять и все поделить (отобрать все у олигархов) - это мы уже проходили

у англии нет постоянных союзников, есть постоянные интересы - не слышали такое?

это не только в отношении англии справедливо кстати

нам не шашечки в виде виселиц с болтающимися на них олигархами нужны, а ехать в виде победы и дальнейшего развития

а взять и все поделить (отобрать все у олигархов) - это мы уже проходили

правда не все это помнят и еще меньше тех кто умеет делать выводы

Додано: Пон 18 лют, 2019 17:01 airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав: ....

Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.

Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум. ....Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.



Чем Вы можете объяснить своё мнение? Чем Вы можете объяснить своё мнение?

Тем что я знаю сколько стоят ресурсы на внешнем рынке и сколько стоит риск на Украину и почему он столько стоит именно сейчас. Тем что я знаю сколько стоят ресурсы на внешнем рынке и сколько стоит риск на Украину и почему он столько стоит именно сейчас.

Ответ очень убедительный.

( Сколько стоят ресурсы на внешних рынках я тоже знаг). Ответ очень убедительный.( Сколько стоят ресурсы на внешних рынках я тоже знаг).

Додано: Пон 18 лют, 2019 17:11 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?

Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.

Додано: Пон 18 лют, 2019 17:29 lapay написав: ЛАД написав: Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?

Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституції.

На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.

Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.

На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС. Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.



Вы похоже шутите, что значит непросто было пропихнуть через Раду НАБУ, НАЗК ?

У Порошенко была правящая коалиция.

У меня сложилось впечатление, приписанный вами заслуги на самом деле это заслуга МВФ, которая в каждый Меморандум вписывала требование, в последнем Меморандуме - про Антикоррупционный суд.

А на местном уровне стопор шел и идет из-за жесточайшего дележа портфелей в этих органах и борьбы за контроль над ними.

Вы похоже шутите, что значит непросто было пропихнуть через Раду НАБУ, НАЗК ?

У Порошенко была правящая коалиция.

У меня сложилось впечатление, приписанный вами заслуги на самом деле это заслуга МВФ, которая в каждый Меморандум вписывала требование, в последнем Меморандуме - про Антикоррупционный суд.

А на местном уровне стопор шел и идет из-за жесточайшего дележа портфелей в этих органах и борьбы за контроль над ними.

По судебной, медицинской реформе и повышению тарифов даже обсуждение открывать не стоит, нет смысла, население оценит скоро на выборах их успешность и правильность.



Додано: Пон 18 лют, 2019 17:38 Faceless написав: Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно



А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?



А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.? А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?

Потому что банят и за обсуждение модерации Потому что банят и за обсуждение модерации Faceless

