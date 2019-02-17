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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 162
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
41
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:42

  kingkongovets написав:у меня к примеру помимо специальности "переводчик" есть еще и "замполит"
тока вуз выпускал не дубов) не видел еще ни одного дуба, освоившего хотя бы один восточный язык


Да ладно, интеллектуалы.
Любой араб или негр из Африки обучавшийся в советских вузах за год осваивал русский на подготовительном отделении и наоборот.
Вот вьетнамцам язык давался плохо, не слышал ни одного нормально говорящего по-русски.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:43

Re: Політичні дискусії

Ну - голосувати за Порошенка не агітую , навпаки , - але якраз найбільш критиковані на побутовому рівні зміни - це плюс - тобто медицина та тарифи . Не доведені до пуття - але може вже невідворотні хоч частково ... Не впевнений - можна було більше зробити за 5 років . Судову систему взагалі не зачепило поки абсолютно - тому з коруцією так і виходить ( а може і навпаки - тому і не зачепило ) .
Тарифи повинні бути світові і прозорі . Медицина теж - інша справа , що спочатку треба було може страхування ввести , а потім все інше намагатися .
Питання до іншого - як піднімати зарплати в бізнесі ( тобто в приватних структурах ) . І хто та як повинен створювати умови для цього .
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:44

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы похоже шутите, что значит непросто было пропихнуть через Раду НАБУ, НАЗК ?
У Порошенко была правящая коалиция.
У меня сложилось впечатление, приписанный вами заслуги на самом деле это заслуга МВФ, которая в каждый Меморандум вписывала требование, в последнем Меморандуме - про Антикоррупционный суд.
А на местном уровне стопор шел и идет из-за жесточайшего дележа портфелей в этих органах и борьбы за контроль над ними.
По судебной, медицинской реформе и повышению тарифов даже обсуждение открывать не стоит, нет смысла, население оценит скоро на выборах их успешность и правильность.

МВФ і колективний Захід може тільки пропонувати - змусити він не може. А те, що Порошенко кивав на МВФ, щоб пропихнути те, що не хотіла Рада - на те він і успішний політик. Про коаліцію нагадайте, коли, в черговий раз, будуть продовжувати мораторій на продаж землі чи експорт лісу-кругляку. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:52

  lapay написав:Про коаліцію нагадайте, коли, в черговий раз, будуть продовжувати мораторій на продаж землі чи експорт лісу-кругляку.


А что там не так, мораторий на продажу земли в декабре продолжили по предложению депутатов Блока Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:54

  lapay написав: Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.
На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.


Да уж, достижения так достижения.
Безвиз с европой имеют - https://visasam.ru/oformlenie/free/bezv ... -s-es.html - в т.ч. такие страны, как Венесуэла, Гондурас, Гватемала,Парагвай, Панама и пр. "великие" страны.
НАЗК, НАБУ и пр. имеют нулевой выхлоп в сравнении с затратами на их содержание.
Прозорро не ликвидировало коррупцию, как и продажные суды.
В медицине кроме разрушения пока ничего не происходит. Если подъем тарифов это "реформа", то пусть такие реформаторы идут на ...
Платежный баланс это долги населения за коммунальные услуги и сверхзарплаты государственных клерков.
У США и Великобритании свои терки с Россией, Украина к этому делу имеет отдаленное отношение, тем более что нынешний президент поддерживал соперника Трампа Клинтон, а потом платил чтобы последний с ним сфотографировался между делом.
В ЕС вообще любят Россию, по крайней мере с ее газом никто ради Украины расставаться не собирается.
Другие достижения на дипломатическом фронте великих дипломатов-реформаторов - ухудшение отношений с Польшей и Венгрией из-за языковых законов и действий Вятровича переписывающего историю.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:58

  Faceless написав: Потому что банят и за обсуждение модерации


А где же вы тогда такое выслушиваете, господин модератор?

  Faceless написав:Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:00

  kingkongovets написав:......
в вашем посте я насчитал навскидку минимум 9 фейковых вбросов, каждый из которых можно опровергнуть и помножить на ноль

Можно было бы хотя бы один-два опровергнуть и помножить.

да только это сизифов труд - вам не нужны аргументированные споры, вам нужна атмосфера постоянно летящего с вентилятора говна
спроси любого пересичного зрадофила шо конкретно он может предъявить пороху - тот покраснеет, выпучит глаза и точно так же начнет изрыгать эти штампы, не потрудившись ни один из них аргументировать

Конечно, проще всех обругать и измазать в говне, чем пытаться "опровергнуть и помножить".
вот так работает пропаганда с неокрепшими мозгами людей, живущими в парадигме "все воруют и это неоспоримый факт"

Действительно.
Явно сказывается советская подготовка. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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