Да ладно, интеллектуалы.
Любой араб или негр из Африки обучавшийся в советских вузах за год осваивал русский на подготовительном отделении и наоборот.
Вот вьетнамцам язык давался плохо, не слышал ни одного нормально говорящего по-русски.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:42
Да ладно, интеллектуалы.
Любой араб или негр из Африки обучавшийся в советских вузах за год осваивал русский на подготовительном отделении и наоборот.
Вот вьетнамцам язык давался плохо, не слышал ни одного нормально говорящего по-русски.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:43
Re: Політичні дискусії
Ну - голосувати за Порошенка не агітую , навпаки , - але якраз найбільш критиковані на побутовому рівні зміни - це плюс - тобто медицина та тарифи . Не доведені до пуття - але може вже невідворотні хоч частково ... Не впевнений - можна було більше зробити за 5 років . Судову систему взагалі не зачепило поки абсолютно - тому з коруцією так і виходить ( а може і навпаки - тому і не зачепило ) .
Тарифи повинні бути світові і прозорі . Медицина теж - інша справа , що спочатку треба було може страхування ввести , а потім все інше намагатися .
Питання до іншого - як піднімати зарплати в бізнесі ( тобто в приватних структурах ) . І хто та як повинен створювати умови для цього .
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:44
Re: Політичні дискусії
МВФ і колективний Захід може тільки пропонувати - змусити він не може. А те, що Порошенко кивав на МВФ, щоб пропихнути те, що не хотіла Рада - на те він і успішний політик. Про коаліцію нагадайте, коли, в черговий раз, будуть продовжувати мораторій на продаж землі чи експорт лісу-кругляку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:52
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:54
Да уж, достижения так достижения.
Безвиз с европой имеют -
НАЗК, НАБУ и пр. имеют нулевой выхлоп в сравнении с затратами на их содержание.
Прозорро не ликвидировало коррупцию, как и продажные суды.
В медицине кроме разрушения пока ничего не происходит. Если подъем тарифов это "реформа", то пусть такие реформаторы идут на ...
Платежный баланс это долги населения за коммунальные услуги и сверхзарплаты государственных клерков.
У США и Великобритании свои терки с Россией, Украина к этому делу имеет отдаленное отношение, тем более что нынешний президент поддерживал соперника Трампа Клинтон, а потом платил чтобы последний с ним сфотографировался между делом.
В ЕС вообще любят Россию, по крайней мере с ее газом никто ради Украины расставаться не собирается.
Другие достижения на дипломатическом фронте великих дипломатов-реформаторов - ухудшение отношений с Польшей и Венгрией из-за языковых законов и действий Вятровича переписывающего историю.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:58
А где же вы тогда такое выслушиваете, господин модератор?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:00
Можно было бы хотя бы один-два опровергнуть и помножить.
Конечно, проще всех обругать и измазать в говне, чем пытаться "опровергнуть и помножить".
Действительно.
Явно сказывается советская подготовка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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