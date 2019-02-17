Додано: Пон 18 лют, 2019 17:54

lapay написав: Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.

На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.

Да уж, достижения так достижения.Безвиз с европой имеют -- в т.ч. такие страны, как Венесуэла, Гондурас, Гватемала,Парагвай, Панама и пр. "великие" страны.НАЗК, НАБУ и пр. имеют нулевой выхлоп в сравнении с затратами на их содержание.Прозорро не ликвидировало коррупцию, как и продажные суды.В медицине кроме разрушения пока ничего не происходит. Если подъем тарифов это "реформа", то пусть такие реформаторы идут на ...Платежный баланс это долги населения за коммунальные услуги и сверхзарплаты государственных клерков.У США и Великобритании свои терки с Россией, Украина к этому делу имеет отдаленное отношение, тем более что нынешний президент поддерживал соперника Трампа Клинтон, а потом платил чтобы последний с ним сфотографировался между делом.В ЕС вообще любят Россию, по крайней мере с ее газом никто ради Украины расставаться не собирается.Другие достижения на дипломатическом фронте великих дипломатов-реформаторов - ухудшение отношений с Польшей и Венгрией из-за языковых законов и действий Вятровича переписывающего историю.