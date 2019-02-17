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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 162
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
41
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:34

  ЛАД написав:Вы точно не советское военное политучилище заканчивали?
Уровень пропаганды как раз тот самый. :)
Тут многих уже забанили за "разжигание...", а я бы за это банил как раз Вас.


достали вы с вашей рефлексией
по сути ноль
кнопку жалобу сами найдете? вперед
на этом общение с вами завершаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:34

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
Да на каждом голосовании каждый легко может увидеть, какая фракция что из себя представляет, и даже пофамильно часто можно увидеть. А также по выдвинутым законопроектам, по посещаемости заседаний. Выводы можно было сделать сотни раз, но от одних парламентских к другим большинство харь в Раде остаются те же.
Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.

К сожалению, так во всех странах.
И это общий недостаток демократических систем.

У демократии множество недостатков, но вот альтернатив получше не знаю

С этим не спорю.
Хотя иногда грустно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:39

  kingkongovets написав:та шо вы говорите?)
сравните к примеру доход дальнобойщика в европе и штатах - поймете как вы ошибаетесь
ну или другие специальности, строителя к примеру


И сколько строители зарабатывают в европе (кстати, какой?) и штатах. И какие строители, отделочники или монтажники на высоте?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:39

lapay
Странно как-то у Вас.

Начали с того, что народ только ждёт, как ему всё подаст президент (власть). Поэтому так живём. Менталитет. Нужно работать самим.

Я Вам показал, что народ-то вкалывает...

Вы в ответ перескочили на то, что голосуют пенсионеры.
Пенсионерам что ли ещё и работать нужно по полной?!))
Кстати, какие тогда к ним претензии-то, если они выбрали Порошенко?))

Вы ответственность властей за результат (за выполнение своих прямых, а не общегражданских!, обязанностей в обществе и государстве) перекладываете то на народ (менталитет), то на пенсионеров.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:49

  kingkongovets написав:
  ЛАД написав:А ссылку можно?
Откуда такая цифра? :shock:
А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. :(



Зображення

https://vivaldi.nlr.ru/bx000000615/details

Блестяще!
Количество украинцев в СССР по переписи 1926 года составило (с округлением до тысяч) 31 млн. 195 тыс. Именно это количество, иногда с уточнением до одного человека, называется в сотнях различных изданий, в том числе и в учебном пособии «На великой стройке», на которое ссылаются сторонники «81 млн». Но в этой книге допущена типографская опечатка: в первой цифре вместо «3» ошибочно отмечено «8». (См. рис.1)
ris-1_2
....
1) Общая осведомленность о результатах Всесоюзной переписи 1926 года по СССР. Во всех публикациях периода между переписями (1926-1937), как, впрочем, и в более поздних изданиях, указано 31 млн. 195 тыс. украинцев (точное число – 31 194 976). Страницу с издания 1930 года предлагаем вниманию читателей. (Рис.2)
2) Умение выполнять арифметические действия. Общая численность населения СССР по переписи 1926 г. – почти 147 млн., и она никем не подвергается сомнению. Мифические «81 млн.» украинцев вместе с 78 млн. русских в сумме дают 159 млн. Это на 13 млн. превышает общую численность населения СССР, в котором, кроме русских и украинцев, проживало более 200 народностей. Ошибочность «81 млн.» очевидна.
.......

http://likbez.org.ua/do-golodomora-ukraintsev-v-sssr-byl-81-million.html
Не стыдно такую пургу гнать, политрук?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:08

  Faceless написав:...........
... А вот его внутренняя политика (которую правда очень многие критикуют) - языковая, идеологическая - мне импонировала. Я считаю, что такую политику надо было начинать еще при Кучме, и, возможно, не было сегодня такой пятой колонный в стране, не было бы войны на Донбассе и потери Крыма.
...

В этом посте практически полностью согласен с Вами.
Пожалуй, кроме оценки Ющенко.
Его языковую политику тоже одобряю, идеологическую - частично.
Но вся остальная его деятельность ... Её, можно сказать, просто не было.
Период упущенных возможностей. Момент был уникальный - и его рейтинг при избрании, и эйфория на Западе от Оранжевой революции, внимание к Укрпине. Такого в истории Украины не было и, боюсь, не повторится. Всё про...но.
Насчёт роста благосостояния при нём, о чём пишет Автор77 - его заслуга в этом = 0.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:15

  lapay написав:
  ЛАД написав:Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?

Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.
На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.

freeze уже ответил. Добавлю только пару слов.
Создать и принять всё это создали и приняли.
А что из этого работает?
Возможно, Прозорро.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:21

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я же не сказал, что МВФ решает, МВФ настаивает на реформах, а правящая коалиция препятствует и затягивает, имхо.

Коаліція - це люди, зараз рідко виключають з фракції за антипартійне голосування. Треба всіх вмовляти і зганяти.
  freeze написав:Ну, да, сейчас всё по-другому, и депутата от БПП Гончаренко ни разу не ловили с голосованием за других, и депутат от БПП Павелко выступая на футбольном конгрессе в Италии совсем не знал, что его двойник голосует за изменения в Конституцию в далеком Киеве.
А сколько криков было про кнопкодавов-регионалов )))

Ви не плутайте добровільну передачу карток з примусовою. Зараз в БПП повно диседентів, які на гаранта таке кажуть, що вуха в'януть, так само і в інших фракціях.
Навступна Рада буде ще більш різнорідною і популістичною. Що з нею зможе зробити хтось, який не носить видатне прізвище Порошенко? Тому і реформи загальмуються, особливо земельна. Про альтруїстів президентів, міністрів і депутатів не треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:28

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:А что из этого работает?
Возможно, Прозорро.

Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:32

  lapay написав:Ви не плутайте добровільну передачу карток з примусовою.


А кто в прошлой Раде кричал, что у него отобрали карточку ?
А отбеливание кнопкодавства - это уже ноу хау современной правящей коалиции )))

  lapay написав:Зараз в БПП повно диседентів, які на гаранта таке кажуть, що вуха в'януть, так само і в інших фракціях.

Давно понятно, что никакой правящей коалиции нет, и Раду давно надо было распустить и назначить перевыборы, но боязнь упустить хлипкую власть объяснима.

  lapay написав:Навступна Рада буде ще більш різнорідною і популістичною.


И как Порошенко собирается выполнять свои предвыборные обещания, если у него и с более хорошей Радой не очень складывается что-то делать?
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