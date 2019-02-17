Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:..... Да на каждом голосовании каждый легко может увидеть, какая фракция что из себя представляет, и даже пофамильно часто можно увидеть. А также по выдвинутым законопроектам, по посещаемости заседаний. Выводы можно было сделать сотни раз, но от одних парламентских к другим большинство харь в Раде остаются те же. Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.
К сожалению, так во всех странах. И это общий недостаток демократических систем.
У демократии множество недостатков, но вот альтернатив получше не знаю
С этим не спорю. Хотя иногда грустно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Количество украинцев в СССР по переписи 1926 года составило (с округлением до тысяч) 31 млн. 195 тыс. Именно это количество, иногда с уточнением до одного человека, называется в сотнях различных изданий, в том числе и в учебном пособии «На великой стройке», на которое ссылаются сторонники «81 млн». Но в этой книге допущена типографская опечатка: в первой цифре вместо «3» ошибочно отмечено «8». (См. рис.1) ris-1_2 .... 1) Общая осведомленность о результатах Всесоюзной переписи 1926 года по СССР. Во всех публикациях периода между переписями (1926-1937), как, впрочем, и в более поздних изданиях, указано 31 млн. 195 тыс. украинцев (точное число – 31 194 976). Страницу с издания 1930 года предлагаем вниманию читателей. (Рис.2) 2) Умение выполнять арифметические действия. Общая численность населения СССР по переписи 1926 г. – почти 147 млн., и она никем не подвергается сомнению. Мифические «81 млн.» украинцев вместе с 78 млн. русских в сумме дают 159 млн. Это на 13 млн. превышает общую численность населения СССР, в котором, кроме русских и украинцев, проживало более 200 народностей. Ошибочность «81 млн.» очевидна. .......
Faceless написав:........... ... А вот его внутренняя политика (которую правда очень многие критикуют) - языковая, идеологическая - мне импонировала. Я считаю, что такую политику надо было начинать еще при Кучме, и, возможно, не было сегодня такой пятой колонный в стране, не было бы войны на Донбассе и потери Крыма. ...
В этом посте практически полностью согласен с Вами. Пожалуй, кроме оценки Ющенко. Его языковую политику тоже одобряю, идеологическую - частично. Но вся остальная его деятельность ... Её, можно сказать, просто не было. Период упущенных возможностей. Момент был уникальный - и его рейтинг при избрании, и эйфория на Западе от Оранжевой революции, внимание к Укрпине. Такого в истории Украины не было и, боюсь, не повторится. Всё про...но. Насчёт роста благосостояния при нём, о чём пишет Автор77 - его заслуга в этом = 0.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?
Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії. На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.
freeze уже ответил. Добавлю только пару слов. Создать и принять всё это создали и приняли. А что из этого работает? Возможно, Прозорро.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:Я же не сказал, что МВФ решает, МВФ настаивает на реформах, а правящая коалиция препятствует и затягивает, имхо.
Коаліція - це люди, зараз рідко виключають з фракції за антипартійне голосування. Треба всіх вмовляти і зганяти.
freeze написав:Ну, да, сейчас всё по-другому, и депутата от БПП Гончаренко ни разу не ловили с голосованием за других, и депутат от БПП Павелко выступая на футбольном конгрессе в Италии совсем не знал, что его двойник голосует за изменения в Конституцию в далеком Киеве. А сколько криков было про кнопкодавов-регионалов )))
Ви не плутайте добровільну передачу карток з примусовою. Зараз в БПП повно диседентів, які на гаранта таке кажуть, що вуха в'януть, так само і в інших фракціях. Навступна Рада буде ще більш різнорідною і популістичною. Що з нею зможе зробити хтось, який не носить видатне прізвище Порошенко? Тому і реформи загальмуються, особливо земельна. Про альтруїстів президентів, міністрів і депутатів не треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ЛАД написав:А что из этого работает? Возможно, Прозорро.
Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно.