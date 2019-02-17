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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 242243244245 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 162 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 41 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 162 Додано: Пон 18 лют, 2019 18:34 ЛАД написав: Вы точно не советское военное политучилище заканчивали?

Уровень пропаганды как раз тот самый.

Тут многих уже забанили за "разжигание...", а я бы за это банил как раз Вас. Вы точно не советское военное политучилище заканчивали?Уровень пропаганды как раз тот самый.Тут многих уже забанили за "разжигание...", а я бы за это банил как раз Вас.



достали вы с вашей рефлексией

по сути ноль

кнопку жалобу сами найдете? вперед

на этом общение с вами завершаю достали вы с вашей рефлексиейпо сути нолькнопку жалобу сами найдете? впередна этом общение с вами завершаю Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6162 З нами з: 05.06.16 Подякував: 362 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 18:34 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: .....

Да на каждом голосовании каждый легко может увидеть, какая фракция что из себя представляет, и даже пофамильно часто можно увидеть. А также по выдвинутым законопроектам, по посещаемости заседаний. Выводы можно было сделать сотни раз, но от одних парламентских к другим большинство харь в Раде остаются те же.

Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку. .....Да на каждом голосовании каждый легко может увидеть, какая фракция что из себя представляет, и даже пофамильно часто можно увидеть. А также по выдвинутым законопроектам, по посещаемости заседаний. Выводы можно было сделать сотни раз, но от одних парламентских к другим большинство харь в Раде остаются те же.Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.

К сожалению, так во всех странах.

И это общий недостаток демократических систем. К сожалению, так во всех странах.И это общий недостаток демократических систем.

У демократии множество недостатков, но вот альтернатив получше не знаю У демократии множество недостатков, но вот альтернатив получше не знаю

С этим не спорю.

Хотя иногда грустно. С этим не спорю.Хотя иногда грустно.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3584 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 18:39 kingkongovets написав: та шо вы говорите?)

сравните к примеру доход дальнобойщика в европе и штатах - поймете как вы ошибаетесь

ну или другие специальности, строителя к примеру та шо вы говорите?)сравните к примеру доход дальнобойщика в европе и штатах - поймете как вы ошибаетесьну или другие специальности, строителя к примеру



И сколько строители зарабатывают в европе (кстати, какой?) и штатах. И какие строители, отделочники или монтажники на высоте? И сколько строители зарабатывают в европе (кстати, какой?) и штатах. И какие строители, отделочники или монтажники на высоте? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 630 З нами з: 29.05.18 Подякував: 27 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 18:39 lapay

Странно как-то у Вас.



Начали с того, что народ только ждёт, как ему всё подаст президент (власть). Поэтому так живём. Менталитет. Нужно работать самим.



Я Вам показал, что народ-то вкалывает...



Вы в ответ перескочили на то, что голосуют пенсионеры.

Пенсионерам что ли ещё и работать нужно по полной?!))

Кстати, какие тогда к ним претензии-то, если они выбрали Порошенко?))



Вы ответственность властей за результат (за выполнение своих прямых, а не общегражданских!, обязанностей в обществе и государстве) перекладываете то на народ (менталитет), то на пенсионеров. detroytred

Повідомлень: 21042 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1230 раз. Подякували: 2852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 18:49 kingkongovets написав: ЛАД написав: А ссылку можно?

Откуда такая цифра?

А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. А ссылку можно?Откуда такая цифра?А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше.









https://vivaldi.nlr.ru/bx000000615/details

Блестяще!

Количество украинцев в СССР по переписи 1926 года составило (с округлением до тысяч) 31 млн. 195 тыс. Именно это количество, иногда с уточнением до одного человека, называется в сотнях различных изданий, в том числе и в учебном пособии «На великой стройке», на которое ссылаются сторонники «81 млн». Но в этой книге допущена типографская опечатка: в первой цифре вместо «3» ошибочно отмечено «8». (См. рис.1)

ris-1_2

....

1) Общая осведомленность о результатах Всесоюзной переписи 1926 года по СССР. Во всех публикациях периода между переписями (1926-1937), как, впрочем, и в более поздних изданиях, указано 31 млн. 195 тыс. украинцев (точное число – 31 194 976). Страницу с издания 1930 года предлагаем вниманию читателей. (Рис.2)

2) Умение выполнять арифметические действия. Общая численность населения СССР по переписи 1926 г. – почти 147 млн., и она никем не подвергается сомнению. Мифические «81 млн.» украинцев вместе с 78 млн. русских в сумме дают 159 млн. Это на 13 млн. превышает общую численность населения СССР, в котором, кроме русских и украинцев, проживало более 200 народностей. Ошибочность «81 млн.» очевидна.

.......

http://likbez.org.ua/do-golodomora-ukraintsev-v-sssr-byl-81-million.html

Не стыдно такую пургу гнать, политрук?

Блестяще!

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3584 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 19:08 Faceless написав: ...........

... А вот его внутренняя политика (которую правда очень многие критикуют) - языковая, идеологическая - мне импонировала. Я считаю, что такую политику надо было начинать еще при Кучме, и, возможно, не было сегодня такой пятой колонный в стране, не было бы войны на Донбассе и потери Крыма.

... .............. А вот его внутренняя политика (которую правда очень многие критикуют) - языковая, идеологическая - мне импонировала. Я считаю, что такую политику надо было начинать еще при Кучме, и, возможно, не было сегодня такой пятой колонный в стране, не было бы войны на Донбассе и потери Крыма....

В этом посте практически полностью согласен с Вами.

Пожалуй, кроме оценки Ющенко.

Его языковую политику тоже одобряю, идеологическую - частично.

Но вся остальная его деятельность ... Её, можно сказать, просто не было.

Период упущенных возможностей. Момент был уникальный - и его рейтинг при избрании, и эйфория на Западе от Оранжевой революции, внимание к Укрпине. Такого в истории Украины не было и, боюсь, не повторится. Всё про...но.

Насчёт роста благосостояния при нём, о чём пишет Автор77 - его заслуга в этом = 0. В этом посте практически полностью согласен с Вами.Пожалуй, кроме оценки Ющенко.Его языковую политику тоже одобряю, идеологическую - частично.Но вся остальная его деятельность ... Её, можно сказать, просто не было.Период упущенных возможностей. Момент был уникальный - и его рейтинг при избрании, и эйфория на Западе от Оранжевой революции, внимание к Укрпине. Такого в истории Украины не было и, боюсь, не повторится. Всё про...но.Насчёт роста благосостояния при нём, о чём пишет- его заслуга в этом = 0.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3584 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 19:15 lapay написав: ЛАД написав: Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив? Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?

Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.

На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС. Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії.На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.

freeze уже ответил. Добавлю только пару слов.

Создать и принять всё это создали и приняли.

А что из этого работает?

Возможно, Прозорро. уже ответил. Добавлю только пару слов.Создать и принять всё это создали и приняли.А что из этого работает?Возможно, Прозорро.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3584 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 19:21 Re: Політичні дискусії freeze написав: Я же не сказал, что МВФ решает, МВФ настаивает на реформах, а правящая коалиция препятствует и затягивает, имхо. Я же не сказал, что МВФ решает, МВФ настаивает на реформах, а правящая коалиция препятствует и затягивает, имхо.

Коаліція - це люди, зараз рідко виключають з фракції за антипартійне голосування. Треба всіх вмовляти і зганяти. freeze написав: Ну, да, сейчас всё по-другому, и депутата от БПП Гончаренко ни разу не ловили с голосованием за других, и депутат от БПП Павелко выступая на футбольном конгрессе в Италии совсем не знал, что его двойник голосует за изменения в Конституцию в далеком Киеве.

А сколько криков было про кнопкодавов-регионалов ))) Ну, да, сейчас всё по-другому, и депутата от БПП Гончаренко ни разу не ловили с голосованием за других, и депутат от БПП Павелко выступая на футбольном конгрессе в Италии совсем не знал, что его двойник голосует за изменения в Конституцию в далеком Киеве.А сколько криков было про кнопкодавов-регионалов )))

Ви не плутайте добровільну передачу карток з примусовою. Зараз в БПП повно диседентів, які на гаранта таке кажуть, що вуха в'януть, так само і в інших фракціях.

Навступна Рада буде ще більш різнорідною і популістичною. Що з нею зможе зробити хтось, який не носить видатне прізвище Порошенко? Тому і реформи загальмуються, особливо земельна. Про альтруїстів президентів, міністрів і депутатів не треба. Коаліція - це люди, зараз рідко виключають з фракції за антипартійне голосування. Треба всіх вмовляти і зганяти.Ви не плутайте добровільну передачу карток з примусовою. Зараз в БПП повно диседентів, які на гаранта таке кажуть, що вуха в'януть, так само і в інших фракціях.Навступна Рада буде ще більш різнорідною і популістичною. Що з нею зможе зробити хтось, який не носить видатне прізвище Порошенко? Тому і реформи загальмуються, особливо земельна. Про альтруїстів президентів, міністрів і депутатів не треба. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7205 З нами з: 01.08.15 Подякував: 878 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 19:28 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: А что из этого работает?

Возможно, Прозорро. А что из этого работает?Возможно, Прозорро.

Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно. Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно. Faceless

Модератор Повідомлень: 23622 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5448 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 242243244245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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