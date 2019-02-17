Количество украинцев в СССР по переписи 1926 года составило (с округлением до тысяч) 31 млн. 195 тыс. Именно это количество, иногда с уточнением до одного человека, называется в сотнях различных изданий, в том числе и в учебном пособии «На великой стройке», на которое ссылаются сторонники «81 млн». Но в этой книге допущена типографская опечатка: в первой цифре вместо «3» ошибочно отмечено «8». (См. рис.1)

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1) Общая осведомленность о результатах Всесоюзной переписи 1926 года по СССР. Во всех публикациях периода между переписями (1926-1937), как, впрочем, и в более поздних изданиях, указано 31 млн. 195 тыс. украинцев (точное число – 31 194 976). Страницу с издания 1930 года предлагаем вниманию читателей. (Рис.2)

2) Умение выполнять арифметические действия. Общая численность населения СССР по переписи 1926 г. – почти 147 млн., и она никем не подвергается сомнению. Мифические «81 млн.» украинцев вместе с 78 млн. русских в сумме дают 159 млн. Это на 13 млн. превышает общую численность населения СССР, в котором, кроме русских и украинцев, проживало более 200 народностей. Ошибочность «81 млн.» очевидна.

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