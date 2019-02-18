Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:А что из этого работает? Возможно, Прозорро.
Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно.
Прозорро - написал "возможно", т.к. сам судить не могу, а отзывы слышу разные, в т.ч. что коррупцию это не ликвидировало. Что толку от подачи деклараций депутатами или от создания "структур"? Тут уже задавали вопрос - кого-то посадили или хотя бы уволили? Раньше школы, детсады и больницы не ремонтировали? Кто так уж сильно выиграл от безвиза? Заробитчане? Уже писал, кто хотел ездил и раньше, пусть это было несколько сложнее. Какой % украинцев хотя бы раз выезжал на Запад (не заробитчане)? Экономия 35 евро за визу - это мелочь, разве что меньше бюрократических заморочек. Большинство занято мыслями, как прокормиться, а не как слетать на уикенд в Париж.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:И как Порошенко собирается выполнять свои предвыборные обещания, если у него и с более хорошей Радой не очень складывается что-то делать? Да еще будучи в оппозиции к новой правящей коалиции, к новому Премьеру и новому Кабмину?
Хорошая для Президента Рада, была только вторую часть срока беглого урки. Вообще-то на противовесе интересов Парламента и Президента построены все развитые мировые демократии. Только вот украинскому обществу присуща такая черта как недоговороспособность.
freeze написав:А кто в прошлой Раде кричал, что у него отобрали карточку ? А отбеливание кнопкодавства - это уже ноу хау современной правящей коалиции ))
Депутатів не позбавляють мандата за прогули. Тому кнопкодавство - незнищенна проблема, особливо коли немає коаліційного запаса голосів. Хіба що перейдемо на англосаксонській формат простої більшості.
freeze написав:Давно понятно, что никакой правящей коалиции нет, и Раду давно надо было распустить и назначить перевыборы, но боязнь упустить хлипкую власть объяснима.
Те саме буде і в наступній Раді, як і було і в усіх попередніх, постсовкових.
freeze написав:И как Порошенко собирается выполнять свои предвыборные обещания, если у него и с более хорошей Радой не очень складывается что-то делать? Да еще будучи в оппозиции к новой правящей коалиции, к новому Премьеру и новому Кабмину?
Договорняками, як і зараз. Інакше воно не працює - забагато гетьманів на одну депутатську душу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ЛАД написав:Вже задавав питання, хоча i не Вам - якi корiннi змiни вiн зробив?
Не він сам, а вся команда, з урядом і депутатами. Зміна законодавства, які дозволили отримати безвіз. Тут його велика особиста заслуга, бо пропихнути НАЗК, НАБУ і декларації через Раду було непросто. Децентралізація, Прозорро, судова реформа, медична, дуже важлива тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс. З останніх - Антикорупційний суд і зміни до Конституії. На зовнішному фронті - антипутінські санкції США і їх союзників англосаксів і ЄС.
О НАЗК, НАБУ и декларациях уже писали. А вот насчёт "тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс" интересно. Откуда Вы это взяли? По-моему, балансируем, по-прежнему, за счёт займов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Как следует из опубликованного в Берлине опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov, эмигрантом готов стать каждый второй житель Германии. Желание уехать и поселиться временно или постоянно за границей высказали, как указано в отчете, 55 процентов участников репрезентативного исследования. Треть потенциальных эмигрантов хотели бы покинуть Германию навсегда. ... В 2016 году, например, по последним актуальным данным Федерального статистического ведомства на эту тему, 281 тыс. граждан Германии поменяли немецкую прописку на зарубежную.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ЛАД написав:А вот насчёт "тарифна реформа, яка збалансувала наш платіжний баланс" интересно. Откуда Вы это взяли? По-моему, балансируем, по-прежнему, за счёт займов.
Навпаки. Наскільки ми скоротили споживання газу (на 10 млрд доларів на рік 2012-2013), на стільки покращився наш баланс, практично до нуля. Тоді валовий борг - ЗВР давали ці 10 млрд халяви, зараз практично нуль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Как следует из опубликованного в Берлине опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov, эмигрантом готов стать каждый второй житель Германии. Желание уехать и поселиться временно или постоянно за границей высказали, как указано в отчете, 55 процентов участников репрезентативного исследования. Треть потенциальных эмигрантов хотели бы покинуть Германию навсегда. ... В 2016 году, например, по последним актуальным данным Федерального статистического ведомства на эту тему, 281 тыс. граждан Германии поменяли немецкую прописку на зарубежную.
Давайте серьёзнее. Спасибо за ссылку, прочитал. Но Вы фактически подтвердили моё высказывание. Причины и размеры немецкой миграции с нашими сравнивать даже не стоит. Уехать на старости на Мальорку это всё же не совсем то, что наши заробитчане. А с платёжным балансом разберитесь. Да, потребление газа мы уменьшили (в основном за счёт падения пром производства). Но платёжный баланс у нас по-прежнему отрицательный и балансируется за счёт займов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.