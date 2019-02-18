Faceless написав:

ЛАД написав: А что из этого работает?

Возможно, Прозорро. А что из этого работает?Возможно, Прозорро.

Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно.