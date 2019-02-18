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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 244245246247 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 162 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 41 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 162 Додано: Пон 18 лют, 2019 20:47 budivelnik написав: ЛАД написав: Обсуждаются личные предпочтения и симпатии Обсуждаются личные предпочтения и симпатии Резюмуємо

Мої особисті симпатії

1 Високі ціни на газ для всіх , з одночасними субсидіями для найбідніших замість низьких цін для всіх і високо рівня оподаткування фонду заробітної плати ( відсторонення олігарха Фірташа від надприбутків в цій галузі)

2 Безвіз з правом виїзду на роботу ( наголошу - з правом а не обовязком, хочеш поїхати спробувати - маєш право , не хочеш , працюй тут)

3 Конституційно закріплений курс в НАТО і ЄС

4 Відсторонення олігарха Коломойського від впливу на банківський сектор і зменшення впливу цього ж олігарха на Нафтогаз

5 Хоч я і розумію чому , але мені не подобається вплив олігарха Ахметова на енергоринок



Що поганого в цих моїх симпатіях і чому я повинен їх міняти в угоду

Зеленського - без досвіду,без політсили,під впливом відстороненого олігарха, з нахилом до російського вектору

Гриценко - досвіду менше , з старої обойми ,політвпливу менше ,фінансова незалежність відсутня

Тимошенко - з старої обойми , офіційно фінансова незалежність відсутня

Ляшко - досвіду менше,популіст , та ще й 3,14раз в молодості ( а може й зараз)

Кошулинський,Мураєв,Бойко - крайні погляди , точно розділять Україну на частинки у випадку спроби реалізації своїх задумів РезюмуємоМої особисті симпатії1 Високі ціни на газ для всіх , з одночасними субсидіями для найбідніших замість низьких цін для всіх і високо рівня оподаткування фонду заробітної плати ( відсторонення олігарха Фірташа від надприбутків в цій галузі)2 Безвіз з правом виїзду на роботу ( наголошу - з правом а не обовязком, хочеш поїхати спробувати - маєш право , не хочеш , працюй тут)3 Конституційно закріплений курс в НАТО і ЄС4 Відсторонення олігарха Коломойського від впливу на банківський сектор і зменшення впливу цього ж олігарха на Нафтогаз5 Хоч я і розумію чому , але мені не подобається вплив олігарха Ахметова на енергоринокЩо поганого в цих моїх симпатіях і чому я повинен їх міняти в угодуЗеленського - без досвіду,без політсили,під впливом відстороненого олігарха, з нахилом до російського векторуГриценко - досвіду менше , з старої обойми ,політвпливу менше ,фінансова незалежність відсутняТимошенко - з старої обойми , офіційно фінансова незалежність відсутняЛяшко - досвіду менше,популіст , та ще й 3,14раз в молодості ( а може й зараз)Кошулинський,Мураєв,Бойко - крайні погляди , точно розділять Україну на частинки у випадку спроби реалізації своїх задумів

1. Упаси меня бог уговаривать или тем более заставлять Вас менять симпатии!

Симпатии - личное дело каждого.

Тем более, что во многом они у нас с Вами совпадают.

2. Не совсем согласен по высоким ценам на газ. Они должны быть не высокими, а обоснованными и всё же подъёмными для населения.

Совсем не обязательно устанавливать их по импортному паритету в условиях, когда внутренняя добыча составляет 2/3 потребления, а себестоимость добычи даже с учётом разведки значительно ниже мировых цен.

3. Безвиз не даёт права на работу. Право наших мигрантов (заробитчан) на работу регулируется внутренними законами стран, куда они едут (Польши, Чехии, России и пр.).

4. На Нафтогаз Коломойский, вроде, не влияет и на банк. сектор уже тоже (хотя не могу сказать, что гос. Приват стал лучше).

Но почему именно Коломойский? Я против влияния всех и любых олигархов на гос. политику. Или Вы считаете, что Ахметов чем-то лучше и предпочтительнее?

5. Зеленский "з нахилом до російського вектору" - не знаю, из чего такой вывод? С отсутствием опыта и серьёзной политсилы согласен.

6. Сексуальная ориентация Ляшко меня не интересует и не беспокоит, я с ним спать не планирую.

Но он просто клоун. 1. Упаси меня бог уговаривать или тем более заставлять Вас менять симпатии!Симпатии - личное дело каждого.Тем более, что во многом они у нас с Вами совпадают.2. Не совсем согласен по высоким ценам на газ. Они должны быть не высокими, а обоснованными и всё же подъёмными для населения.Совсем не обязательно устанавливать их по импортному паритету в условиях, когда внутренняя добыча составляет 2/3 потребления, а себестоимость добычи даже с учётом разведки значительно ниже мировых цен.3. Безвизправа на работу. Право наших мигрантов (заробитчан) на работу регулируется внутренними законами стран, куда они едут (Польши, Чехии, России и пр.).4. На Нафтогаз Коломойский, вроде, не влияет и на банк. сектор уже тоже (хотя не могу сказать, что гос. Приват стал лучше).Но почему именно Коломойский? Я против влияния всех и любых олигархов на гос. политику. Или Вы считаете, что Ахметов чем-то лучше и предпочтительнее?5. Зеленский "з нахилом до російського вектору" - не знаю, из чего такой вывод? С отсутствием опыта и серьёзной политсилы согласен.6. Сексуальная ориентация Ляшко меня не интересует и не беспокоит, я с ним спать не планирую.Но он просто клоун.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11471 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3584 раз. Подякували: 3349 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 20:53 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Спасибо за ссылку, прочитал. Но Вы фактически подтвердили моё высказывание.

Причины и размеры немецкой миграции с нашими сравнивать даже не стоит. Уехать на старости на Мальорку это всё же не совсем то, что наши заробитчане. Спасибо за ссылку, прочитал. Но Вы фактически подтвердили моё высказывание.Причины и размеры немецкой миграции с нашими сравнивать даже не стоит. Уехать на старости на Мальорку это всё же не совсем то, что наши заробитчане.

Цілком можна порівняти. Що за кількістю бажаючих, що за кількістю виїхавших за кордон. Ящо в нас 1% на рік, тобто 400 тис., то в Німеччині 0,4%. Люди взагалі схильні до міграції, особливо коли зарплати різняться в рази, як було в Совку між селом і містом, або зараз між нами і ЄС.

ЛАД написав: А с платёжным балансом разберитесь. Да, потребление газа мы уменьшили (в основном за счёт падения пром производства). Но платёжный баланс у нас по-прежнему отрицательный и балансируется за счёт займов. А с платёжным балансом разберитесь. Да, потребление газа мы уменьшили (в основном за счёт падения пром производства). Но платёжный баланс у нас по-прежнему отрицательный и балансируется за счёт займов.

От і порівняйте "валовий зовнішній борг - звр" по рокам, я порівняв і написав свій висновок.

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/2018 Цілком можна порівняти. Що за кількістю бажаючих, що за кількістю виїхавших за кордон. Ящо в нас 1% на рік, тобто 400 тис., то в Німеччині 0,4%. Люди взагалі схильні до міграції, особливо коли зарплати різняться в рази, як було в Совку між селом і містом, або зараз між нами і ЄС.От і порівняйте "валовий зовнішній борг - звр" по рокам, я порівняв і написав свій висновок. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7209 З нами з: 01.08.15 Подякував: 878 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 20:58 Что-то я расписался.

Меня сегодня слишком много и потратил слишком много времени.

Больше не буду.

Начнут обсуждать действительно важное - экономические программы кандидатов и их реальность - с интересом почитаю.

Всё остальное, скорее, личные симпатии. А симпатичность кандидатов, их профиль носа или форма ушей не интересны - не невесту выбираем.

Панические выкрики: "Путин придёт!" меня также не интересуют. Это если и зависит от того, кто будет президентом, то весьма слабо.

Победу Бойко, Мураева, Кошулинского, Ляшко рассматриваю как не реальную.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11471 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3584 раз. Подякували: 3349 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 21:04 Квесторе_поверніться написав: Тут бачу багато прихильників Мураєва...чому слід за нього голосувати? Тут бачу багато прихильників Мураєва...чому слід за нього голосувати?

Запитання повисло в повітрі...чому? Запитання повисло в повітрі...чому? Гриценко...наш Президент

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