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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 244245246247

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 162
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
41
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Обсуждаются личные предпочтения и симпатии
Резюмуємо
Мої особисті симпатії
1 Високі ціни на газ для всіх , з одночасними субсидіями для найбідніших замість низьких цін для всіх і високо рівня оподаткування фонду заробітної плати ( відсторонення олігарха Фірташа від надприбутків в цій галузі)
2 Безвіз з правом виїзду на роботу ( наголошу - з правом а не обовязком, хочеш поїхати спробувати - маєш право , не хочеш , працюй тут)
3 Конституційно закріплений курс в НАТО і ЄС
4 Відсторонення олігарха Коломойського від впливу на банківський сектор і зменшення впливу цього ж олігарха на Нафтогаз
5 Хоч я і розумію чому , але мені не подобається вплив олігарха Ахметова на енергоринок

Що поганого в цих моїх симпатіях і чому я повинен їх міняти в угоду
Зеленського - без досвіду,без політсили,під впливом відстороненого олігарха, з нахилом до російського вектору
Гриценко - досвіду менше , з старої обойми ,політвпливу менше ,фінансова незалежність відсутня
Тимошенко - з старої обойми , офіційно фінансова незалежність відсутня
Ляшко - досвіду менше,популіст , та ще й 3,14раз в молодості ( а може й зараз)
Кошулинський,Мураєв,Бойко - крайні погляди , точно розділять Україну на частинки у випадку спроби реалізації своїх задумів

1. Упаси меня бог уговаривать или тем более заставлять Вас менять симпатии!
Симпатии - личное дело каждого.
Тем более, что во многом они у нас с Вами совпадают.
2. Не совсем согласен по высоким ценам на газ. Они должны быть не высокими, а обоснованными и всё же подъёмными для населения.
Совсем не обязательно устанавливать их по импортному паритету в условиях, когда внутренняя добыча составляет 2/3 потребления, а себестоимость добычи даже с учётом разведки значительно ниже мировых цен.
3. Безвиз не даёт права на работу. Право наших мигрантов (заробитчан) на работу регулируется внутренними законами стран, куда они едут (Польши, Чехии, России и пр.).
4. На Нафтогаз Коломойский, вроде, не влияет и на банк. сектор уже тоже (хотя не могу сказать, что гос. Приват стал лучше).
Но почему именно Коломойский? Я против влияния всех и любых олигархов на гос. политику. Или Вы считаете, что Ахметов чем-то лучше и предпочтительнее?
5. Зеленский "з нахилом до російського вектору" - не знаю, из чего такой вывод? С отсутствием опыта и серьёзной политсилы согласен.
6. Сексуальная ориентация Ляшко меня не интересует и не беспокоит, я с ним спать не планирую. :)
Но он просто клоун.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:53

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Спасибо за ссылку, прочитал. Но Вы фактически подтвердили моё высказывание.
Причины и размеры немецкой миграции с нашими сравнивать даже не стоит. Уехать на старости на Мальорку это всё же не совсем то, что наши заробитчане. :)

Цілком можна порівняти. Що за кількістю бажаючих, що за кількістю виїхавших за кордон. Ящо в нас 1% на рік, тобто 400 тис., то в Німеччині 0,4%. Люди взагалі схильні до міграції, особливо коли зарплати різняться в рази, як було в Совку між селом і містом, або зараз між нами і ЄС.
  ЛАД написав:А с платёжным балансом разберитесь. Да, потребление газа мы уменьшили (в основном за счёт падения пром производства). Но платёжный баланс у нас по-прежнему отрицательный и балансируется за счёт займов.

От і порівняйте "валовий зовнішній борг - звр" по рокам, я порівняв і написав свій висновок.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/2018
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:58

Что-то я расписался.
Меня сегодня слишком много и потратил слишком много времени.
Больше не буду.
Начнут обсуждать действительно важное - экономические программы кандидатов и их реальность - с интересом почитаю.
Всё остальное, скорее, личные симпатии. А симпатичность кандидатов, их профиль носа или форма ушей не интересны - не невесту выбираем.
Панические выкрики: "Путин придёт!" меня также не интересуют. Это если и зависит от того, кто будет президентом, то весьма слабо.
Победу Бойко, Мураева, Кошулинского, Ляшко рассматриваю как не реальную.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:04

  Квесторе_поверніться написав:Тут бачу багато прихильників Мураєва...чому слід за нього голосувати?

Запитання повисло в повітрі...чому? :(
Гриценко...наш Президент
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