Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что-то я расписался. Меня сегодня слишком много и потратил слишком много времени. Больше не буду. Начнут обсуждать действительно важное - экономические программы кандидатов и их реальность - с интересом почитаю. Всё остальное, скорее, личные симпатии. А симпатичность кандидатов, их профиль носа или форма ушей не интересны - не невесту выбираем. Панические выкрики: "Путин придёт!" меня также не интересуют. Это если и зависит от того, кто будет президентом, то весьма слабо. Победу Бойко, Мураева, Кошулинского, Ляшко рассматриваю как не реальную.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Квесторе_поверніться написав:Тут бачу багато прихильників Мураєва...чому слід за нього голосувати?
Запитання повисло в повітрі...чому?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ЛАД написав:Что-то я расписался. Меня сегодня слишком много и потратил слишком много времени. Больше не буду. Начнут обсуждать действительно важное - экономические программы кандидатов и их реальность - с интересом почитаю. Всё остальное, скорее, личные симпатии. А симпатичность кандидатов, их профиль носа или форма ушей не интересны - не невесту выбираем. Панические выкрики: "Путин придёт!" меня также не интересуют. Это если и зависит от того, кто будет президентом, то весьма слабо. Победу Бойко, Мураева, Кошулинского, Ляшко рассматриваю как не реальную.
Так хто Ваш Президент?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ЛАД написав:Спасибо за ссылку, прочитал. Но Вы фактически подтвердили моё высказывание. Причины и размеры немецкой миграции с нашими сравнивать даже не стоит. Уехать на старости на Мальорку это всё же не совсем то, что наши заробитчане.
Цілком можна порівняти. Що за кількістю бажаючих, що за кількістю виїхавших за кордон. Ящо в нас 1% на рік, тобто 400 тис., то в Німеччині 0,4%. Люди взагалі схильні до міграції, особливо коли зарплати різняться в рази, як було в Совку між селом і містом, або зараз між нами і ЄС.
Что за цифра 400 тыс. у нас? Заробитчан у нас значительно больше.
ЛАД написав:А с платёжным балансом разберитесь. Да, потребление газа мы уменьшили (в основном за счёт падения пром производства). Но платёжный баланс у нас по-прежнему отрицательный и балансируется за счёт займов.
ЛАД написав:Что-то я расписался. Меня сегодня слишком много и потратил слишком много времени. Больше не буду. Начнут обсуждать действительно важное - экономические программы кандидатов и их реальность - с интересом почитаю. Всё остальное, скорее, личные симпатии. А симпатичность кандидатов, их профиль носа или форма ушей не интересны - не невесту выбираем. Панические выкрики: "Путин придёт!" меня также не интересуют. Это если и зависит от того, кто будет президентом, то весьма слабо. Победу Бойко, Мураева, Кошулинского, Ляшко рассматриваю как не реальную.
Так хто Ваш Президент?
Моего нет. Пока что на сегодня Порошенко - "лучший среди худших". Но ещё подумаю. Извините, до свидания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные
Для платіжного балансу це не має значення.
ЛАД написав:Что за цифра 400 тыс. у нас? Заробитчан у нас значительно больше.
На рік 1%, за останні 4 роки - 1,5 млн. Цілком адекватно. Після стабілізації, в наближчі пару років, може опуститися до німецького рівня. Якби в німців була така криза, як в нас в 2015, то вони б рвонули різвіше нашого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ЛАД написав:Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные
Для платіжного балансу це не має значення.
Да, вы правы. Но для Вашего расчёта "валовий зовнішній борг - звр" имеет.
ЛАД писал(а): Что за цифра 400 тыс. у нас? Заробитчан у нас значительно больше.
На рік 1%, за останні 4 роки - 1,5 млн. Цілком адекватно. Після стабілізації, в наближчі пару років, може опуститися до німецького рівня. Якби в німців була така криза, як в нас в 2015, то вони б рвонули різвіше нашого.
Всё время звучат цифры в несколько млн. заробитчан, а не 1,5 млн. за 4 года. Или Вы говорите только о выехавших на ПМЖ? Ну а разговор "если бы" это совсем о другом. Мы говорим о том, что есть, а не о том, что могло бы быть. А о Германии. У меня племяшка с семьёй (вчетвером) взяли отпуск на полгода и уехали покататься по Азии. Интересно, они тоже вошли в статистику "выехавших", приведенную Вами?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лют, 2019 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Думки можуть вивести лише на Гриценко...так собі міркую. Вже потрібно олігархів ставити в законні рамки і припиняти протистояння Порошенко - Тимошенко.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ЛАД написав:Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные.
В конце 2013го госдолг был примерно на таком же уровне, а ЗВР были практически на 0. Шоколадный барыга.
Народ, дайте уйти, пожалуйста. Государственный и гарантированный государством долг (общий/внешний/внутр. в млн. долл.) на 31.12.2013 73.078,2/37.536,0/35.542,2; на 31.12.2018 78.323,0/50.462,5/27.860,5 https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ Итого общий долг вырос на 7,2%, внешний долг на 34,4%.
Просьба ко всем - проверяйте свои утверждения перед тем, как написать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.