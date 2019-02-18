Додано: Пон 18 лют, 2019 21:21

lapay написав: ЛАД написав: Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные

Для платіжного балансу це не має значення. Для платіжного балансу це не має значення.

ЛАД писал(а):

Что за цифра 400 тыс. у нас? Заробитчан у нас значительно больше.

На рік 1%, за останні 4 роки - 1,5 млн. Цілком адекватно. Після стабілізації, в наближчі пару років, може опуститися до німецького рівня. Якби в німців була така криза, як в нас в 2015, то вони б рвонули різвіше нашого. На рік 1%, за останні 4 роки - 1,5 млн. Цілком адекватно. Після стабілізації, в наближчі пару років, може опуститися до німецького рівня. Якби в німців була така криза, як в нас в 2015, то вони б рвонули різвіше нашого.

Да, вы правы.Но для Вашего расчёта "валовий зовнішній борг - звр" имеет.Всё время звучат цифры в несколько млн. заробитчан, а не 1,5 млн. за 4 года.Или Вы говорите только о выехавших на ПМЖ?Ну а разговор "если бы" это совсем о другом.Мы говорим о том, что есть, а не о том, что могло бы быть.А о Германии. У меня племяшка с семьёй (вчетвером) взяли отпуск на полгода и уехали покататься по Азии. Интересно, они тоже вошли в статистику "выехавших", приведенную Вами?