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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 245246247248>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 164
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
42
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:58

Что-то я расписался.
Меня сегодня слишком много и потратил слишком много времени.
Больше не буду.
Начнут обсуждать действительно важное - экономические программы кандидатов и их реальность - с интересом почитаю.
Всё остальное, скорее, личные симпатии. А симпатичность кандидатов, их профиль носа или форма ушей не интересны - не невесту выбираем.
Панические выкрики: "Путин придёт!" меня также не интересуют. Это если и зависит от того, кто будет президентом, то весьма слабо.
Победу Бойко, Мураева, Кошулинского, Ляшко рассматриваю как не реальную.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:04

  Квесторе_поверніться написав:Тут бачу багато прихильників Мураєва...чому слід за нього голосувати?

Запитання повисло в повітрі...чому? :(
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:06

  ЛАД написав:Что-то я расписался.
Меня сегодня слишком много и потратил слишком много времени.
Больше не буду.
Начнут обсуждать действительно важное - экономические программы кандидатов и их реальность - с интересом почитаю.
Всё остальное, скорее, личные симпатии. А симпатичность кандидатов, их профиль носа или форма ушей не интересны - не невесту выбираем.
Панические выкрики: "Путин придёт!" меня также не интересуют. Это если и зависит от того, кто будет президентом, то весьма слабо.
Победу Бойко, Мураева, Кошулинского, Ляшко рассматриваю как не реальную.

Так хто Ваш Президент?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:08

  lapay написав:
  ЛАД написав:Спасибо за ссылку, прочитал. Но Вы фактически подтвердили моё высказывание.
Причины и размеры немецкой миграции с нашими сравнивать даже не стоит. Уехать на старости на Мальорку это всё же не совсем то, что наши заробитчане. :)

Цілком можна порівняти. Що за кількістю бажаючих, що за кількістю виїхавших за кордон. Ящо в нас 1% на рік, тобто 400 тис., то в Німеччині 0,4%. Люди взагалі схильні до міграції, особливо коли зарплати різняться в рази, як було в Совку між селом і містом, або зараз між нами і ЄС.

Что за цифра 400 тыс. у нас? Заробитчан у нас значительно больше.

  ЛАД написав:А с платёжным балансом разберитесь. Да, потребление газа мы уменьшили (в основном за счёт падения пром производства). Но платёжный баланс у нас по-прежнему отрицательный и балансируется за счёт займов.

От і порівняйте "валовий зовнішній борг - звр" по рокам, я порівняв і написав свій висновок.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/2018

Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:11

  Квесторе_поверніться написав:
  ЛАД написав:Что-то я расписался.
Меня сегодня слишком много и потратил слишком много времени.
Больше не буду.
Начнут обсуждать действительно важное - экономические программы кандидатов и их реальность - с интересом почитаю.
Всё остальное, скорее, личные симпатии. А симпатичность кандидатов, их профиль носа или форма ушей не интересны - не невесту выбираем.
Панические выкрики: "Путин придёт!" меня также не интересуют. Это если и зависит от того, кто будет президентом, то весьма слабо.
Победу Бойко, Мураева, Кошулинского, Ляшко рассматриваю как не реальную.

Так хто Ваш Президент?

Моего нет.
Пока что на сегодня Порошенко - "лучший среди худших". Но ещё подумаю.
Извините, до свидания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:13

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные

Для платіжного балансу це не має значення.
  ЛАД написав:Что за цифра 400 тыс. у нас? Заробитчан у нас значительно больше.

На рік 1%, за останні 4 роки - 1,5 млн. Цілком адекватно. Після стабілізації, в наближчі пару років, може опуститися до німецького рівня. Якби в німців була така криза, як в нас в 2015, то вони б рвонули різвіше нашого. :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:21

  lapay написав:
  ЛАД написав:Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные

Для платіжного балансу це не має значення.

Да, вы правы.
Но для Вашего расчёта "валовий зовнішній борг - звр" имеет.
ЛАД писал(а):
Что за цифра 400 тыс. у нас? Заробитчан у нас значительно больше.

На рік 1%, за останні 4 роки - 1,5 млн. Цілком адекватно. Після стабілізації, в наближчі пару років, може опуститися до німецького рівня. Якби в німців була така криза, як в нас в 2015, то вони б рвонули різвіше нашого. :)

Всё время звучат цифры в несколько млн. заробитчан, а не 1,5 млн. за 4 года.
Или Вы говорите только о выехавших на ПМЖ?
Ну а разговор "если бы" это совсем о другом. :)
Мы говорим о том, что есть, а не о том, что могло бы быть.
А о Германии. У меня племяшка с семьёй (вчетвером) взяли отпуск на полгода и уехали покататься по Азии. Интересно, они тоже вошли в статистику "выехавших", приведенную Вами?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 лют, 2019 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:23

  ЛАД написав:Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные. :)

В конце 2013го госдолг был примерно на таком же уровне, а ЗВР были практически на 0. Шоколадный барыга.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:37

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Но ещё подумаю.

Думки можуть вивести лише на Гриценко...так собі міркую.
Вже потрібно олігархів ставити в законні рамки і припиняти протистояння Порошенко - Тимошенко.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:41

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные. :)

В конце 2013го госдолг был примерно на таком же уровне, а ЗВР были практически на 0. Шоколадный барыга.

Народ, дайте уйти, пожалуйста. :(
Государственный и гарантированный государством долг (общий/внешний/внутр. в млн. долл.)
на 31.12.2013 73.078,2/37.536,0/35.542,2;
на 31.12.2018 78.323,0/50.462,5/27.860,5
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Итого общий долг вырос на 7,2%, внешний долг на 34,4%.

Просьба ко всем - проверяйте свои утверждения перед тем, как написать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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