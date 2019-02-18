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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 245246247248 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 164 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 42 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 164 Додано: Пон 18 лют, 2019 22:10 ЛАД написав: airmax78 написав: ЛАД написав: Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные. Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные.

В конце 2013го госдолг был примерно на таком же уровне, а ЗВР были практически на 0. Шоколадный барыга. В конце 2013го госдолг был примерно на таком же уровне, а ЗВР были практически на 0. Шоколадный барыга.

Народ, дайте уйти, пожалуйста.

Государственный и гарантированный государством долг (общий/внешний/внутр. в млн. долл.)

на 31.12.2013 73.078,2/37.536,0/35.542,2;

на 31.12.2018 78.323,0/50.462,5/27.860,5

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/

Итого общий долг вырос на 7,2%, внешний долг на 34,4%.



Просьба ко всем - проверяйте свои утверждения перед тем, как написать. Народ, дайте уйти, пожалуйста.Государственный и гарантированный государством долг (общий/внешний/внутр. в млн. долл.)на 31.12.2013 73.078,2/37.536,0/35.542,2;на 31.12.2018 78.323,0/50.462,5/27.860,5Итого общий долг вырос на 7,2%, внешний долг на 34,4%.Просьба ко всем - проверяйте свои утверждения перед тем, как написать.

Объективная цифра - +7.2% (внешний вырос на 13 ярдов, внутренний сократился на 8 ). Динамика ЗВР за это время интересная: Янукович оставил страну с 15 ярдами ЗВР. Верим ли мы в эту цифру, учитывая эпопею с 3 ярдами от Путина? Уже к февралю 2015го ЗВР - катастрофические 5.6 ярдов. На конец 2018го - 20.8 ярдов.

Чтобы понять что на самом деле было сделано и кто есть ху - надо знать что из себя представляли 15 ярдов ЗВР, которые не успел погрузить в КАМАЗ Янукович. Объективная цифра - +7.2% (внешний вырос на 13 ярдов, внутренний сократился на 8 ). Динамика ЗВР за это время интересная: Янукович оставил страну с 15 ярдами ЗВР. Верим ли мы в эту цифру, учитывая эпопею с 3 ярдами от Путина? Уже к февралю 2015го ЗВР - катастрофические 5.6 ярдов. На конец 2018го - 20.8 ярдов.Чтобы понять что на самом деле было сделано и кто есть ху - надо знать что из себя представляли 15 ярдов ЗВР, которые не успел погрузить в КАМАЗ Янукович. airmax78 Повідомлень: 28153 З нами з: 25.10.12 Подякував: 721 раз. Подякували: 3160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:24 shapo написав: Faceless написав: Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно



А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?[/quote







На этой ветке сравнительно с "валютой в контексте"(где все четко,толлерантно и корректно) действительно разгуляй хамов и низкоинтеллектуальных особей.



Их сверхнаглый стиль и полная безнаказанность заставляет предположить, что на данной ветке Финансов заселились обитатели бото-ферм. А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?[/quoteНа этой ветке сравнительно с "валютой в контексте"(где все четко,толлерантно и корректно) действительно разгуляй хамов и низкоинтеллектуальных особей.Их сверхнаглый стиль и полная безнаказанность заставляет предположить, что на данной ветке Финансов заселились обитатели бото-ферм. Автор77 Повідомлень: 48 З нами з: 09.11.16 Подякував: 13 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:31 Re: Політичні дискусії Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6167 З нами з: 05.06.16 Подякував: 362 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:36 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: А что из этого работает?

Возможно, Прозорро. А что из этого работает?Возможно, Прозорро.

Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно. Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно.

Прозорро - написал "возможно", т.к. сам судить не могу, а отзывы слышу разные, в т.ч. что коррупцию это не ликвидировало.

Что толку от подачи деклараций депутатами или от создания "структур"? Тут уже задавали вопрос - кого-то посадили или хотя бы уволили?

Раньше школы, детсады и больницы не ремонтировали?

Кто так уж сильно выиграл от безвиза? Заробитчане? Уже писал, кто хотел ездил и раньше, пусть это было несколько сложнее. Какой % украинцев хотя бы раз выезжал на Запад (не заробитчане)? Экономия 35 евро за визу - это мелочь, разве что меньше бюрократических заморочек.

Большинство занято мыслями, как прокормиться, а не как слетать на уикенд в Париж. Прозорро - написал "возможно", т.к. сам судить не могу, а отзывы слышу разные, в т.ч. что коррупцию это не ликвидировало.Что толку от подачи деклараций депутатами или от создания "структур"? Тут уже задавали вопрос - кого-то посадили или хотя бы уволили?Раньше школы, детсады и больницы не ремонтировали?Кто так уж сильно выиграл от безвиза? Заробитчане? Уже писал, кто хотел ездил и раньше, пусть это было несколько сложнее. Какой % украинцев хотя бы раз выезжал на Запад (не заробитчане)? Экономия 35 евро за визу - это мелочь, разве что меньше бюрократических заморочек.Большинство занято мыслями, как прокормиться, а не как слетать на уикенд в Париж.



Прозорро само по себе не может ничего ликвидировать, это не его задача. Оно позволяет сделать процесс максимально прозрачным, и тем самым выставить напоказ все коррупционные схемы.

Что толку от подачи деклараций - регулярная подача декларации показывает динамику состояния. И если подав её раз можно найти 100500 отмазок, откуда все, то в дальнейшем все становится намного сложнее, а скрытые доходы за конкретный период становятся очевидны и доказуемы. И в целом все становится прозрачнее и прозрачнее. Если по вашему это не нужно, даже простейшего инструмента для мониторинга общественностью? Вы хотели, чтобы просто вышел указ "побороть коррупцию", и побороли? Поезд стой, раз-два?

Что тольку от создания необходимых структур? А по вашему кто, инопланетяне должны этим заниматься? Нужны структуры и законодательная база. Дальше будет от кого что требовать и какими инструментами. Информпространство переполнено расследованиями, фактами, разоблачениями, антикоррупционные органы заводят дела, против прокуроров из антикоррупционных бюро заводят дела, раньше о подобном даже речи не шло.

Да, раньше школы, садики, по сравнению с текущей ситуацией, вообще не ремонтировали. К примеру, Черкассы, обл центр, после децентрализации на ремонт каждого садика выделили средств больше, чем ранее был весь бюджет на все вместе; мост с дамбой сделали капитальный ремонт наверное впервые за лет 30.



Если подходить ко всему со скепсисом, очень легко ничего положительного не видеть, даже если оно на поверхности., не говорю, что сделано все, что обещали, или все, что было возможно - но и отрицать и нивелировать проделанную работу тоже неправильно. Прозорро само по себе не может ничего ликвидировать, это не его задача. Оно позволяет сделать процесс максимально прозрачным, и тем самым выставить напоказ все коррупционные схемы.Что толку от подачи деклараций - регулярная подача декларации показывает динамику состояния. И если подав её раз можно найти 100500 отмазок, откуда все, то в дальнейшем все становится намного сложнее, а скрытые доходы за конкретный период становятся очевидны и доказуемы. И в целом все становится прозрачнее и прозрачнее. Если по вашему это не нужно, даже простейшего инструмента для мониторинга общественностью? Вы хотели, чтобы просто вышел указ "побороть коррупцию", и побороли? Поезд стой, раз-два?Что тольку от создания необходимых структур? А по вашему кто, инопланетяне должны этим заниматься? Нужны структуры и законодательная база. Дальше будет от кого что требовать и какими инструментами. Информпространство переполнено расследованиями, фактами, разоблачениями, антикоррупционные органы заводят дела, против прокуроров из антикоррупционных бюро заводят дела, раньше о подобном даже речи не шло.Да, раньше школы, садики, по сравнению с текущей ситуацией, вообще не ремонтировали. К примеру, Черкассы, обл центр, после децентрализации на ремонт каждого садика выделили средств больше, чем ранее был весь бюджет на все вместе; мост с дамбой сделали капитальный ремонт наверное впервые за лет 30.Если подходить ко всему со скепсисом, очень легко ничего положительного не видеть, даже если оно на поверхности., не говорю, что сделано все, что обещали, или все, что было возможно - но и отрицать и нивелировать проделанную работу тоже неправильно. Faceless

Модератор Повідомлень: 23623 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5449 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:38 Автор77 написав: shapo написав: Faceless написав: Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно



А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.? А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?



На этой ветке сравнительно с "валютой в контексте"(где все четко,толлерантно и корректно) действительно разгуляй хамов и низкоинтеллектуальных особей.



Их сверхнаглый стиль и полная безнаказанность заставляет предположить, что на данной ветке Финансов заселились обитатели бото-ферм.[/quote]

Совершенно верно, баняться почему-то лишь те, кто критикует Порошенко. А пропагандист, который его воспевает и стараеться отбелить его репутацию, вкидывая совершенно абсурдные "факты" и приписывая ему чужие заслуги и достижения, спокойно себе оскорбляет всех подряд и ничего ему за это нет. На этой ветке сравнительно с "валютой в контексте"(где все четко,толлерантно и корректно) действительно разгуляй хамов и низкоинтеллектуальных особей.Их сверхнаглый стиль и полная безнаказанность заставляет предположить, что на данной ветке Финансов заселились обитатели бото-ферм.[/quote]Совершенно верно, баняться почему-то лишь те, кто критикует Порошенко. А пропагандист, который его воспевает и стараеться отбелить его репутацию, вкидывая совершенно абсурдные "факты" и приписывая ему чужие заслуги и достижения, спокойно себе оскорбляет всех подряд и ничего ему за это нет. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3445 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 245246247248 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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