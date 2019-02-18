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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 246247248249250>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 164
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
42
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:10

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:
  ЛАД написав:Не забывайте, что ЗВР у нас в значительной степени тоже заёмные. :)

В конце 2013го госдолг был примерно на таком же уровне, а ЗВР были практически на 0. Шоколадный барыга.

Народ, дайте уйти, пожалуйста. :(
Государственный и гарантированный государством долг (общий/внешний/внутр. в млн. долл.)
на 31.12.2013 73.078,2/37.536,0/35.542,2;
на 31.12.2018 78.323,0/50.462,5/27.860,5
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Итого общий долг вырос на 7,2%, внешний долг на 34,4%.

Просьба ко всем - проверяйте свои утверждения перед тем, как написать.

Объективная цифра - +7.2% (внешний вырос на 13 ярдов, внутренний сократился на 8 ). Динамика ЗВР за это время интересная: Янукович оставил страну с 15 ярдами ЗВР. Верим ли мы в эту цифру, учитывая эпопею с 3 ярдами от Путина? Уже к февралю 2015го ЗВР - катастрофические 5.6 ярдов. На конец 2018го - 20.8 ярдов.
Чтобы понять что на самом деле было сделано и кто есть ху - надо знать что из себя представляли 15 ярдов ЗВР, которые не успел погрузить в КАМАЗ Янукович.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:24

  shapo написав:
  Faceless написав:Ну и все же действительно, большая просьба избегать эпитетов типа "идиоты", "порохоботы", "клоуны" и т. п. Не хочется заниматься чистками и потом выслушивать претензии в заангажированности (причем от обоих сторон), так что держите себя в рамках приличия самостоятельно


А почему с обеих если реально банятся противники действующего президента, а его поклонники могут безнаказанно хамить называя оппонентов неучами, идиотами и пр.?[/quote



На этой ветке сравнительно с "валютой в контексте"(где все четко,толлерантно и корректно) действительно разгуляй хамов и низкоинтеллектуальных особей.

Их сверхнаглый стиль и полная безнаказанность заставляет предположить, что на данной ветке Финансов заселились обитатели бото-ферм.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:31

Re: Політичні дискусії

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:36

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:А что из этого работает?
Возможно, Прозорро.

Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно.

Прозорро - написал "возможно", т.к. сам судить не могу, а отзывы слышу разные, в т.ч. что коррупцию это не ликвидировало.
Что толку от подачи деклараций депутатами или от создания "структур"? Тут уже задавали вопрос - кого-то посадили или хотя бы уволили?
Раньше школы, детсады и больницы не ремонтировали?
Кто так уж сильно выиграл от безвиза? Заробитчане? Уже писал, кто хотел ездил и раньше, пусть это было несколько сложнее. Какой % украинцев хотя бы раз выезжал на Запад (не заробитчане)? Экономия 35 евро за визу - это мелочь, разве что меньше бюрократических заморочек.
Большинство занято мыслями, как прокормиться, а не как слетать на уикенд в Париж. :)


Прозорро само по себе не может ничего ликвидировать, это не его задача. Оно позволяет сделать процесс максимально прозрачным, и тем самым выставить напоказ все коррупционные схемы.
Что толку от подачи деклараций - регулярная подача декларации показывает динамику состояния. И если подав её раз можно найти 100500 отмазок, откуда все, то в дальнейшем все становится намного сложнее, а скрытые доходы за конкретный период становятся очевидны и доказуемы. И в целом все становится прозрачнее и прозрачнее. Если по вашему это не нужно, даже простейшего инструмента для мониторинга общественностью? Вы хотели, чтобы просто вышел указ "побороть коррупцию", и побороли? Поезд стой, раз-два?
Что тольку от создания необходимых структур? А по вашему кто, инопланетяне должны этим заниматься? Нужны структуры и законодательная база. Дальше будет от кого что требовать и какими инструментами. Информпространство переполнено расследованиями, фактами, разоблачениями, антикоррупционные органы заводят дела, против прокуроров из антикоррупционных бюро заводят дела, раньше о подобном даже речи не шло.
Да, раньше школы, садики, по сравнению с текущей ситуацией, вообще не ремонтировали. К примеру, Черкассы, обл центр, после децентрализации на ремонт каждого садика выделили средств больше, чем ранее был весь бюджет на все вместе; мост с дамбой сделали капитальный ремонт наверное впервые за лет 30.

Если подходить ко всему со скепсисом, очень легко ничего положительного не видеть, даже если оно на поверхности., не говорю, что сделано все, что обещали, или все, что было возможно - но и отрицать и нивелировать проделанную работу тоже неправильно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:39

Re: Політичні дискусії

Квесторе_поверніться написав:
  ЛАД написав:Но ещё подумаю.

Думки можуть вивести лише на Гриценко...так собі міркую.
Вже потрібно олігархів ставити в законні рамки і припиняти протистояння Порошенко - Тимошенко.
Таке питання - а яким це чином, по-вашому, Гриценко може вплинути на олігархів? Кулаком потрясе?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:41

Re: Політичні дискусії

Плюсую Алекс Вас- ведь один моральный у-д издевается над десятками участников форума.

Да еще и сам просит участников нажимать на кнопку жалоба, вообще офонарел и обнаглел.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 18 лют, 2019 22:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:42

  Автор77 написав:На этой ветке сравнительно с "валютой в контексте"(где все четко,толлерантно и корректно) действительно разгуляй хамов и низкоинтеллектуальных особей.

Их сверхнаглый стиль и полная безнаказанность заставляет предположить, что на данной ветке Финансов заселились обитатели бото-ферм.

Вы хотите спустить в унитаз все то, за что люди отдавали жизнь и теряли здоровье. Осознанно вы это делаете или по глупости - уже не важно. Как с вами еще разговаривать?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:42

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:
  ЛАД написав:Но ещё подумаю.

Думки можуть вивести лише на Гриценко...так собі міркую.
Вже потрібно олігархів ставити в законні рамки і припиняти протистояння Порошенко - Тимошенко.
Таке питання - а яким це чином, по-вашому, Гриценко може вплинути на олігархів? Кулаком потрясе?

Элементарно. Поставит справедливых людей в ГПУ и САП, не будет звонить судьям с требованиям сливать дела и очистит суды - и они наконец начнут выполнять свои функции нормально и сами все сделают.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:46

airmax78

Да ваш Петро Порошенко спустил все в унитаз и имеет вас за лоха.

Только что по 24-му прошел сюжет как подчиненные Луценко ( какой-то рядовой антикоррупционный прокурор) кума Порошенко жируют - 8 млн. на отдых жены за 2 года, машины за сотни тысячч долларов, виллы,часы за сотни тысяч долларов.

Догадайтесь с 3-х раз где взял деньги и кто его крыша.

Вас имеют , а вы тащитесь.

А быть хамом - это то же ,что быть быд-лом.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 18 лют, 2019 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:47

  airmax78 написав:
  Автор77 написав:На этой ветке сравнительно с "валютой в контексте"(где все четко,толлерантно и корректно) действительно разгуляй хамов и низкоинтеллектуальных особей.

Их сверхнаглый стиль и полная безнаказанность заставляет предположить, что на данной ветке Финансов заселились обитатели бото-ферм.

Вы хотите спустить в унитаз все то, за что люди отдавали жизнь и теряли здоровье. Осознанно вы это делаете или по глупости - уже не важно. Как с вами еще разговаривать?

Это уже спущено в унитаз Порошенком. Он вместо искоренения коррупции возглавил ее и предал всех тех людей, кто привел его к власти. Почему иначе у него рейтинг 5-7%? Теперь нужно спасать страну и быстро восстанавливать и развивать экономику, пока еще не все толковые умы уехали за границу.
Повторю свои вопросы тем, кто вдруг решил голосовать за Порошенка:
1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
3. Почему бывшим регионалам возвращается их награбленное? (Иванющенко, Злочевский, ...)
Востаннє редагувалось Alex2006 в Пон 18 лют, 2019 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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