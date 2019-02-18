Додано: Пон 18 лют, 2019 22:36

ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: А что из этого работает?

Возможно, Прозорро. А что из этого работает?Возможно, Прозорро.

Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно. Безвиз не работает? Децентрализации нет по вашему? А я вижу что очень даже есть, в облцентрах к примеру те же детсады и школы ремонтируют, утепляют, средства выделены на них доселе невиданные. Декларации депутатов не заставили подавать? Базовые структуры для разворачивания борьбы с коррупцией не созданы, или они может не нужны? И почему Прозорро - это "возможно"? Что ни тендер - любой желающий может ознакомиться и с документацией и с участниками, только ленивый журналист не строчит про зраду на основе открытых данных из Прозорро, но почему-то забывает, что именно благодаря Прозорро это им теперь стало возможно.

Прозорро - написал "возможно", т.к. сам судить не могу, а отзывы слышу разные, в т.ч. что коррупцию это не ликвидировало.

Что толку от подачи деклараций депутатами или от создания "структур"? Тут уже задавали вопрос - кого-то посадили или хотя бы уволили?

Раньше школы, детсады и больницы не ремонтировали?

Кто так уж сильно выиграл от безвиза? Заробитчане? Уже писал, кто хотел ездил и раньше, пусть это было несколько сложнее. Какой % украинцев хотя бы раз выезжал на Запад (не заробитчане)? Экономия 35 евро за визу - это мелочь, разве что меньше бюрократических заморочек.

Большинство занято мыслями, как прокормиться, а не как слетать на уикенд в Париж. Прозорро - написал "возможно", т.к. сам судить не могу, а отзывы слышу разные, в т.ч. что коррупцию это не ликвидировало.Что толку от подачи деклараций депутатами или от создания "структур"? Тут уже задавали вопрос - кого-то посадили или хотя бы уволили?Раньше школы, детсады и больницы не ремонтировали?Кто так уж сильно выиграл от безвиза? Заробитчане? Уже писал, кто хотел ездил и раньше, пусть это было несколько сложнее. Какой % украинцев хотя бы раз выезжал на Запад (не заробитчане)? Экономия 35 евро за визу - это мелочь, разве что меньше бюрократических заморочек.Большинство занято мыслями, как прокормиться, а не как слетать на уикенд в Париж.

Прозорро само по себе не может ничего ликвидировать, это не его задача. Оно позволяет сделать процесс максимально прозрачным, и тем самым выставить напоказ все коррупционные схемы.Что толку от подачи деклараций - регулярная подача декларации показывает динамику состояния. И если подав её раз можно найти 100500 отмазок, откуда все, то в дальнейшем все становится намного сложнее, а скрытые доходы за конкретный период становятся очевидны и доказуемы. И в целом все становится прозрачнее и прозрачнее. Если по вашему это не нужно, даже простейшего инструмента для мониторинга общественностью? Вы хотели, чтобы просто вышел указ "побороть коррупцию", и побороли? Поезд стой, раз-два?Что тольку от создания необходимых структур? А по вашему кто, инопланетяне должны этим заниматься? Нужны структуры и законодательная база. Дальше будет от кого что требовать и какими инструментами. Информпространство переполнено расследованиями, фактами, разоблачениями, антикоррупционные органы заводят дела, против прокуроров из антикоррупционных бюро заводят дела, раньше о подобном даже речи не шло.Да, раньше школы, садики, по сравнению с текущей ситуацией, вообще не ремонтировали. К примеру, Черкассы, обл центр, после децентрализации на ремонт каждого садика выделили средств больше, чем ранее был весь бюджет на все вместе; мост с дамбой сделали капитальный ремонт наверное впервые за лет 30.Если подходить ко всему со скепсисом, очень легко ничего положительного не видеть, даже если оно на поверхности., не говорю, что сделано все, что обещали, или все, что было возможно - но и отрицать и нивелировать проделанную работу тоже неправильно.