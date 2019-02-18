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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 247248249250>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 164
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
42
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:48

  Автор77 написав:airmax78

Да ваш Петро Порошенко спустил все в унитаз и имеет вас за лоха.

Только что по 24-му прошел сюжет как подчиненные Луценко ( какой-то рядовой антикоррупционный прокурор) кума Порошенко жируют - 8 млн. на отдых жены за 2 года, машины за сотни тысячч долларов, виллы,часы за сотни тысяч долларов.

Вас имеют , а вы тащитесь.

А быть хамом - это то же ,что быть быд-лом.

Порох в ответе за каждую прокурорскую мразь. Придет Зеленский и все прокурорские мрази в тот же день самоубьются. Информация 100%.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:49

  Автор77 написав:airmax78

Да ваш Петро Порошенко спустил все в унитаз и имеет вас за лоха.

Только что по 24-му прошел сюжет как подчиненные Луценко ( какой-то рядовой антикоррупционный прокурор) кума Порошенко жируют - 8 млн. на отдых жены за 2 года, машины за сотни тысячч долларов, виллы,часы за сотни тысяч долларов.

Вас имеют , а вы тащитесь.

А быть хамом - это то же ,что быть быд-лом.

Кстати да, тоже посмотрел свежего Бигуса. И это в годы, когда обычные люди еле выживают из-за повышенных тарифов и цен:

Вот такие конечно будут голосовать за Порошенко, им в кайф же такой образ жизни... Вопрос, почему другие хотят помочь им сохранить все это как есть?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:49

Re: Політичні дискусії

kingkongovets написав:Зображення


Вполне вероятный диалог между двумя персонажами номера - Януковичем и Леней Космосом.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

И еще один вопрос про-Порошенковцам, чем текущие действия прокуратуры отличаются от действий времен Януковича?
https://nv.ua/ukraine/politics/gpu-nast ... 06576.html
Все так же пытаются закрыть рот всем, кто высвечивает их коррупцию. То пытались у журналистки через историю всех ее звонков найти ее информаторов, что аж Евросоюзу пришлось делать заявление, что это кричущее нарушение прав, а теперь и это.
А, да, и не забываем про Савика Шустера, это было типично в стиле времен Януковича.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:00

Alex2006

Порошенко похерил всю идею борьбы с коррупцией,
превратив большинство дорогущих антикорорганов в Потемкинские деревни, ну может кроме НАБУ.

Он похерил также идеи майдана ,более того, поет со старыми донецкими в одном дуете.

Он дискредитировал нас перед европейским сообществом, при нем страна оказалась ниже десятков африканских стран по коррупции.

А система Януковича не просто модернизирована,но и достроена местами.

Как четко 24-й сегодня выдал - цитирую : Порошенко отдал на откуп всякими старым региональным мразям регионы на разграбление, только за свою поддержку.

А еще российская экономическая модель построена в Украине - олигархат,кланы,схемы .

Хотят голосовать за Порошенка - пусть голосуют,флаг им в руки,никто их переубеждать не собирается - зачем метать бисер перед ними, но ведь они еще и хамят.

Еще раз повторю хамство - это быдлячество.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 18 лют, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:10

Фейслесс, да покажите уже страждущим результаты опроса - пусть попустятся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:16

  airmax78 написав:Фейслесс, да покажите уже страждущим результаты опроса - пусть попустятся.

Полностью поддерживаю!)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:20

Re: Політичні дискусії

Alex2006 написав:Кстати, предлагаю показать проголосовавших в опросе, чтобы все могли подсчитать, сколько там свежих акаунтов, зарегистрированных после начала опроса или старых, которые давно не были активны. А то такая накрутка может вводить в заблуждение читателей и хотелось бы видеть кто есть кто. И так складываеться впечатление, что эта тема создана для отбеливания репутации Порошенка, и накрученное голосование вполне вкладывалось бы в эту картину.


Опрос был заявлен модератором как анонимный, нет оснований не верить этому.
На самом деле вполне вероятный результат, я не вижу ничего, что отклоняется от нормы. Все таки это финансовый сайт со своеобразными посетителями.
А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. Я отношусь к этому с пониманием.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:24

  Elensk написав:
  Долярчик написав:... я там писав до того, що випадки різні бувають..... що іноді хабар може вирішити життя чи смерть...


Только в случае срочной необходимости каких-то лекарств, которых в роддоме нет.
За каждый случай осложнений в родах или детской смертности, врачам так вставляют и так выносят мозг проверками, а то и увольнениями, что им слишком невыгодно халатно относиться к роженице без денег. И в сложных случаях стоят на ушах и делают все возможное всем роддомом. Кому хочется такую кормушку терять.

подскажу - никак не вставляют, максимум отчитают да и то, если не повезет, а обычно покроют и скажут сделали все, что смогли - вскрытие показало, что ошибки врача не было... скольких врачей у нас посадили за мед. ошибку?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:27

  freeze написав:
Alex2006 написав:Кстати, предлагаю показать проголосовавших в опросе, чтобы все могли подсчитать, сколько там свежих акаунтов, зарегистрированных после начала опроса или старых, которые давно не были активны. А то такая накрутка может вводить в заблуждение читателей и хотелось бы видеть кто есть кто. И так складываеться впечатление, что эта тема создана для отбеливания репутации Порошенка, и накрученное голосование вполне вкладывалось бы в эту картину.


Опрос был заявлен модератором как анонимный, нет оснований не верить этому.
На самом деле вполне вероятный результат, я не вижу ничего, что отклоняется от нормы. Все таки это финансовый сайт со своеобразными посетителями.
А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. Я отношусь к этому с пониманием.

Я ничего не сдаю - сам арендую. Но то, что люди, обладающие в этой стране собственностью, не хотят чтобы над страной, которая только начала проявлять признаки выздоровления, вдруг, ни с того ни с сего, начали ставить эксперименты юные натуралисты-любители со скальпелем - это вполне естественно.
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