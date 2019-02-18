Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Да ваш Петро Порошенко спустил все в унитаз и имеет вас за лоха.
Только что по 24-му прошел сюжет как подчиненные Луценко ( какой-то рядовой антикоррупционный прокурор) кума Порошенко жируют - 8 млн. на отдых жены за 2 года, машины за сотни тысячч долларов, виллы,часы за сотни тысяч долларов.
Вас имеют , а вы тащитесь.
А быть хамом - это то же ,что быть быд-лом.
Порох в ответе за каждую прокурорскую мразь. Придет Зеленский и все прокурорские мрази в тот же день самоубьются. Информация 100%.
Да ваш Петро Порошенко спустил все в унитаз и имеет вас за лоха.
Только что по 24-му прошел сюжет как подчиненные Луценко ( какой-то рядовой антикоррупционный прокурор) кума Порошенко жируют - 8 млн. на отдых жены за 2 года, машины за сотни тысячч долларов, виллы,часы за сотни тысяч долларов.
Вас имеют , а вы тащитесь.
А быть хамом - это то же ,что быть быд-лом.
Кстати да, тоже посмотрел свежего Бигуса. И это в годы, когда обычные люди еле выживают из-за повышенных тарифов и цен:
Вот такие конечно будут голосовать за Порошенко, им в кайф же такой образ жизни... Вопрос, почему другие хотят помочь им сохранить все это как есть?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
И еще один вопрос про-Порошенковцам, чем текущие действия прокуратуры отличаются от действий времен Януковича? https://nv.ua/ukraine/politics/gpu-nast ... 06576.html Все так же пытаются закрыть рот всем, кто высвечивает их коррупцию. То пытались у журналистки через историю всех ее звонков найти ее информаторов, что аж Евросоюзу пришлось делать заявление, что это кричущее нарушение прав, а теперь и это. А, да, и не забываем про Савика Шустера, это было типично в стиле времен Януковича.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Кстати, предлагаю показать проголосовавших в опросе, чтобы все могли подсчитать, сколько там свежих акаунтов, зарегистрированных после начала опроса или старых, которые давно не были активны. А то такая накрутка может вводить в заблуждение читателей и хотелось бы видеть кто есть кто. И так складываеться впечатление, что эта тема создана для отбеливания репутации Порошенка, и накрученное голосование вполне вкладывалось бы в эту картину.
Опрос был заявлен модератором как анонимный, нет оснований не верить этому. На самом деле вполне вероятный результат, я не вижу ничего, что отклоняется от нормы. Все таки это финансовый сайт со своеобразными посетителями. А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. Я отношусь к этому с пониманием.
Долярчик написав:... я там писав до того, що випадки різні бувають..... що іноді хабар може вирішити життя чи смерть...
Только в случае срочной необходимости каких-то лекарств, которых в роддоме нет. За каждый случай осложнений в родах или детской смертности, врачам так вставляют и так выносят мозг проверками, а то и увольнениями, что им слишком невыгодно халатно относиться к роженице без денег. И в сложных случаях стоят на ушах и делают все возможное всем роддомом. Кому хочется такую кормушку терять.
подскажу - никак не вставляют, максимум отчитают да и то, если не повезет, а обычно покроют и скажут сделали все, что смогли - вскрытие показало, что ошибки врача не было... скольких врачей у нас посадили за мед. ошибку?
Alex2006 написав:Кстати, предлагаю показать проголосовавших в опросе, чтобы все могли подсчитать, сколько там свежих акаунтов, зарегистрированных после начала опроса или старых, которые давно не были активны. А то такая накрутка может вводить в заблуждение читателей и хотелось бы видеть кто есть кто. И так складываеться впечатление, что эта тема создана для отбеливания репутации Порошенка, и накрученное голосование вполне вкладывалось бы в эту картину.
Опрос был заявлен модератором как анонимный, нет оснований не верить этому. На самом деле вполне вероятный результат, я не вижу ничего, что отклоняется от нормы. Все таки это финансовый сайт со своеобразными посетителями. А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. Я отношусь к этому с пониманием.
Я ничего не сдаю - сам арендую. Но то, что люди, обладающие в этой стране собственностью, не хотят чтобы над страной, которая только начала проявлять признаки выздоровления, вдруг, ни с того ни с сего, начали ставить эксперименты юные натуралисты-любители со скальпелем - это вполне естественно.