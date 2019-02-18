Додано: Пон 18 лют, 2019 23:00

Alex2006



Порошенко похерил всю идею борьбы с коррупцией,

превратив большинство дорогущих антикорорганов в Потемкинские деревни, ну может кроме НАБУ.



Он похерил также идеи майдана ,более того, поет со старыми донецкими в одном дуете.



Он дискредитировал нас перед европейским сообществом, при нем страна оказалась ниже десятков африканских стран по коррупции.



А система Януковича не просто модернизирована,но и достроена местами.



Как четко 24-й сегодня выдал - цитирую : Порошенко отдал на откуп всякими старым региональным мразям регионы на разграбление, только за свою поддержку.



А еще российская экономическая модель построена в Украине - олигархат,кланы,схемы .



Хотят голосовать за Порошенка - пусть голосуют,флаг им в руки,никто их переубеждать не собирается - зачем метать бисер перед ними, но ведь они еще и хамят.



Еще раз повторю хамство - это быдлячество.