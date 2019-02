Додано: Пон 18 лют, 2019 23:57

Elensk написав: Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода.

Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране.



