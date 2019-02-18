Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 247248249250 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 164 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 42 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 164 Додано: Пон 18 лют, 2019 23:37 freeze написав: А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно.

А можно узнать, почему это естественно? Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода.

Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране. А можно узнать, почему это естественно? Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода.Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране. Elensk Повідомлень: 900 З нами з: 03.03.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 223 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:57 Re: Політичні дискусії Elensk написав: Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода.

Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране.



+

как всегда готов подписаться под каждым вашим словом как всегда готов подписаться под каждым вашим словом Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6169 З нами з: 05.06.16 Подякував: 362 раз. Подякували: 888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:59 Elensk написав: freeze написав: А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно.

А можно узнать, почему это естественно? Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода.

Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране. А можно узнать, почему это естественно? Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода.Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране.



Налог на недвижимость ввели при Януковиче.

Финмониторинг и европейские тарифы на коммуналку - это результат европейского выбора, то есть вашего желания и требования.

Подспудно ленлорды боятся мифического матроса Железняка-Зеленского-Тимошенко-Гриценко, всё таки то что у них есть обеспечивает значительную финансовую и жизненную стабильность по сравнению с нестабильностью бОльшей части общества, которая вынуждена собирать клубнику в Польше, внимательно смотреть цены в АТБ и тд.

В цивилизованной стране, думаю, хочет жить подавляющее большинство граждан, даже бомжи на помойке хотят, ну за исключением группы приближенной к власти на потоках таможенников, тут выкладывали видео о каких-то безумно богатых прокурорах и тд. Налог на недвижимость ввели при Януковиче.Финмониторинг и европейские тарифы на коммуналку - это результат европейского выбора, то есть вашего желания и требования.Подспудно ленлорды боятся мифического матроса Железняка-Зеленского-Тимошенко-Гриценко, всё таки то что у них есть обеспечивает значительную финансовую и жизненную стабильность по сравнению с нестабильностью бОльшей части общества, которая вынуждена собирать клубнику в Польше, внимательно смотреть цены в АТБ и тд.В цивилизованной стране, думаю, хочет жить подавляющее большинство граждан, даже бомжи на помойке хотят, ну за исключением группы приближенной к власти на потоках таможенников, тут выкладывали видео о каких-то безумно богатых прокурорах и тд. freeze 4 Повідомлень: 9707 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2839 раз. Подякували: 3970 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 00:02 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: Faceless написав: Квесторе_поверніться написав: [quote="4586353:ЛАД"]Но ещё подумаю.

Думки можуть вивести лише на Гриценко...так собі міркую.

Вже потрібно олігархів ставити в законні рамки і припиняти протистояння Порошенко - Тимошенко. Думки можуть вивести лише на Гриценко...так собі міркую.Вже потрібно олігархів ставити в законні рамки і припиняти протистояння Порошенко - Тимошенко. Таке питання - а яким це чином, по-вашому, Гриценко може вплинути на олігархів? Кулаком потрясе? Таке питання - а яким це чином, по-вашому, Гриценко може вплинути на олігархів? Кулаком потрясе?

Элементарно. Поставит справедливых людей в ГПУ и САП, не будет звонить судьям с требованиям сливать дела и очистит суды - и они наконец начнут выполнять свои функции нормально и сами все сделают.[/quote]Сміявся.

Великовозрастные дети, ей богу Элементарно. Поставит справедливых людей в ГПУ и САП, не будет звонить судьям с требованиям сливать дела и очистит суды - и они наконец начнут выполнять свои функции нормально и сами все сделают.[/quote]Сміявся.Великовозрастные дети, ей богу Faceless

Модератор Повідомлень: 23625 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5450 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 00:07 Автор77 написав: огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку

Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко. Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.



Очень важный вопрос , потому что на риторике по газовым контрактам пришел к власти Янукович, со всеми исходящими последствиями , теперь этой манипуляцией занимаются его последователи. Исключительно ради установления истины :



Уже по действующему конртакту 2009, еще при Тимошенко Украина получала импортный газ по 228$ за год. Цена внутреннего потребления от 484 грн за тыс кубов



Нужно так же вспомнить условия подписания , а то некоторые умышленно пытаются их "забыть". Газовая война , перекрытие поставок газа в Европу, холодные смерти в Европе. Через 5 лет эта же страна которая начала с газовой войны, пошла на нас уже настоящей войной с анексией територий , тысячами жертв, но видите ли у провластных манипуляторов за последние 10 лет - сначала одних, потом других, в подписании газовых контрактов виновата именно Тимошенко. С таким же успехом в войне на востоке можно обвинять подписантов минских соглашений с нашей стороны. Тем не менее, ближе к цифрам :



Реальной альтернативой цен газпрома - а мы знаем что это даже не бизнес структура а реальное оружие россии, поэтому какие то абстрактные выкладки мало эффективны - как РЕАЛЬНЫЙ аргумент в газовых спорах с ним - возможность альтернативных поставок. Сегодня эти альтернативы реализованы в качестве европейского реверса. Осталась транзитная составляющая газовых контрактов , за счет которой Украина все эти 10 лет очень неплохо зарабатывала, и у кое кого из нынешних, которые с одной стороны популистски ругают газовые контракты 2009, а с другой стороны у них уже очень подгорает от того что скоро транзит по тем же контрактам заканчивается, а перспективы подписания новых контрактов очень не радужные.



Вместе с тем , сегодня Январская цена импорта 2019 318$ . При ценах внутреннего потребления 8500 за тыс кубов или 10000 (а это уже извините 370$) через несколько месяцев, что в 15-20 раз дороже "злочинных цен" 2009 года. Сам импорт стал дороже почти на 50% и это при достаточно низких ценах на нефть что мы имеем сегодня, а не 100-120 которые были тогда.

Альтернативы - самая качественная проверка контрактов 2009 года.



В чем собственно злочин, если цена на импорт была значительно дешевле чем сегодня, когда эти контракты фактически уже не действуют, а заменены реверсом ? Только в том что путем подобной лапши от властьимущих одного, теперь другого просто удобно гасить основного своего конкурента. Только и всего.



Таким образом, слухи о "злочинности контрактов" 2009 года сильно преувеличены, а реальные цифры и сегодняшние тарифные цены говорят сами за себя и за тех кто сегодняшний злочин возглавляет. Очень важный вопрос , потому что на риторике по газовым контрактам пришел к власти Янукович, со всеми исходящими последствиями , теперь этой манипуляцией занимаются его последователи. Исключительно ради установления истины :Уже по действующему конртактуУкраина получала импортный газ поНужно так же вспомнить условия подписания , а то некоторые умышленно пытаются их "забыть". Газовая война , перекрытие поставок газа в Европу, холодные смерти в Европе. Через 5 лет эта же страна которая начала с газовой войны, пошла на нас уже настоящей войной с анексией територий , тысячами жертв, но видите ли у провластных манипуляторов за последние 10 лет - сначала одних, потом других, в подписании газовых контрактов виновата именно Тимошенко. С таким же успехом в войне на востоке можно обвинять подписантов минских соглашений с нашей стороны. Тем не менее, ближе к цифрам :Реальной альтернативой цен газпрома - а мы знаем что это даже не бизнес структура а реальное оружие россии, поэтому какие то абстрактные выкладки мало эффективны - как РЕАЛЬНЫЙ аргумент в газовых спорах с ним - возможность альтернативных поставок. Сегодня эти альтернативы реализованы в качестве европейского реверса. Осталась транзитная составляющая газовых контрактов , за счет которой Украина все эти 10 лет очень неплохо зарабатывала, и у кое кого из нынешних, которые с одной стороны популистски ругают газовые контракты 2009, а с другой стороны у них уже очень подгорает от того что скоро транзит по тем же контрактам заканчивается, а перспективы подписания новых контрактов очень не радужные.Вместе с тем , сегодня Январская цена импортаи это при достаточно низких ценах на нефть что мы имеем сегодня, а не 100-120 которые были тогда.В чем собственно злочин, если цена на импорт была значительно дешевле чем сегодня, когда эти контракты фактически уже не действуют, а заменены реверсом ? Только в том что путем подобной лапши от властьимущих одного, теперь другого просто удобно гасить основного своего конкурента. Только и всего.Таким образом, слухи о "злочинности контрактов" 2009 года сильно преувеличены, а реальные цифры и сегодняшние тарифные цены говорят сами за себя и за тех кто сегодняшний злочин возглавляет. Surfer

Повідомлень: 1575 З нами з: 14.11.13 Подякував: 76 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 247248249250 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_