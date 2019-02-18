Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно.
А можно узнать, почему это естественно? Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода. Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране.
Elensk написав:Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода. Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране.
+ как всегда готов подписаться под каждым вашим словом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
freeze написав:А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно.
А можно узнать, почему это естественно? Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода. Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране.
Налог на недвижимость ввели при Януковиче. Финмониторинг и европейские тарифы на коммуналку - это результат европейского выбора, то есть вашего желания и требования. Подспудно ленлорды боятся мифического матроса Железняка-Зеленского-Тимошенко-Гриценко, всё таки то что у них есть обеспечивает значительную финансовую и жизненную стабильность по сравнению с нестабильностью бОльшей части общества, которая вынуждена собирать клубнику в Польше, внимательно смотреть цены в АТБ и тд. В цивилизованной стране, думаю, хочет жить подавляющее большинство граждан, даже бомжи на помойке хотят, ну за исключением группы приближенной к власти на потоках таможенников, тут выкладывали видео о каких-то безумно богатых прокурорах и тд.
Квесторе_поверніться написав:[quote="4586353:ЛАД"]Но ещё подумаю.
Думки можуть вивести лише на Гриценко...так собі міркую. Вже потрібно олігархів ставити в законні рамки і припиняти протистояння Порошенко - Тимошенко.
Таке питання - а яким це чином, по-вашому, Гриценко може вплинути на олігархів? Кулаком потрясе?
Элементарно. Поставит справедливых людей в ГПУ и САП, не будет звонить судьям с требованиям сливать дела и очистит суды - и они наконец начнут выполнять свои функции нормально и сами все сделают.[/quote]Сміявся. Великовозрастные дети, ей богу
Автор77 написав:огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку
Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.
Очень важный вопрос , потому что на риторике по газовым контрактам пришел к власти Янукович, со всеми исходящими последствиями , теперь этой манипуляцией занимаются его последователи. Исключительно ради установления истины :
Уже по действующему конртакту 2009, еще при Тимошенко Украина получала импортный газ по 228$ за год. Цена внутреннего потребления от 484 грн за тыс кубов
Нужно так же вспомнить условия подписания , а то некоторые умышленно пытаются их "забыть". Газовая война , перекрытие поставок газа в Европу, холодные смерти в Европе. Через 5 лет эта же страна которая начала с газовой войны, пошла на нас уже настоящей войной с анексией територий , тысячами жертв, но видите ли у провластных манипуляторов за последние 10 лет - сначала одних, потом других, в подписании газовых контрактов виновата именно Тимошенко. С таким же успехом в войне на востоке можно обвинять подписантов минских соглашений с нашей стороны. Тем не менее, ближе к цифрам :
Реальной альтернативой цен газпрома - а мы знаем что это даже не бизнес структура а реальное оружие россии, поэтому какие то абстрактные выкладки мало эффективны - как РЕАЛЬНЫЙ аргумент в газовых спорах с ним - возможность альтернативных поставок. Сегодня эти альтернативы реализованы в качестве европейского реверса. Осталась транзитная составляющая газовых контрактов , за счет которой Украина все эти 10 лет очень неплохо зарабатывала, и у кое кого из нынешних, которые с одной стороны популистски ругают газовые контракты 2009, а с другой стороны у них уже очень подгорает от того что скоро транзит по тем же контрактам заканчивается, а перспективы подписания новых контрактов очень не радужные.
Вместе с тем , сегодня Январская цена импорта 2019 318$. При ценах внутреннего потребления 8500 за тыс кубов или 10000 (а это уже извините 370$) через несколько месяцев, что в 15-20 раз дороже "злочинных цен" 2009 года. Сам импорт стал дороже почти на 50% и это при достаточно низких ценах на нефть что мы имеем сегодня, а не 100-120 которые были тогда. Альтернативы - самая качественная проверка контрактов 2009 года.
В чем собственно злочин, если цена на импорт была значительно дешевле чем сегодня, когда эти контракты фактически уже не действуют, а заменены реверсом ? Только в том что путем подобной лапши от властьимущих одного, теперь другого просто удобно гасить основного своего конкурента. Только и всего.
Таким образом, слухи о "злочинности контрактов" 2009 года сильно преувеличены, а реальные цифры и сегодняшние тарифные цены говорят сами за себя и за тех кто сегодняшний злочин возглавляет.
Автор77 написав:огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку
Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.
Очень важный вопрос , потому что на риторике по газовым контрактам пришел к власти Янукович, со всеми исходящими последствиями , теперь этой манипуляцией занимаются его последователи. Исключительно ради установления истины :
Уже по действующему конртакту 2009, еще при Тимошенко Украина получала импортный газ по 228$ за год. Цена внутреннего потребления от 484 грн за тыс кубов
Нужно так же вспомнить условия подписания , а то некоторые умышленно пытаются их "забыть". Газовая война , перекрытие поставок газа в Европу, холодные смерти в Европе. Через 5 лет эта же страна которая начала с газовой войны, пошла на нас уже настоящей войной с анексией територий , тысячами жертв, но видите ли у провластных манипуляторов за последние 10 лет - сначала одних, потом других, в подписании газовых контрактов виновата именно Тимошенко. С таким же успехом в войне на востоке можно обвинять подписантов минских соглашений с нашей стороны. Тем не менее, ближе к цифрам :
Реальной альтернативой цен газпрома - а мы знаем что это даже не бизнес структура а реальное оружие россии, поэтому какие то абстрактные выкладки мало эффективны - как РЕАЛЬНЫЙ аргумент в газовых спорах с ним - возможность альтернативных поставок. Сегодня эти альтернативы реализованы в качестве европейского реверса. Осталась транзитная составляющая газовых контрактов , за счет которой Украина все эти 10 лет очень неплохо зарабатывала, и у кое кого из нынешних, которые с одной стороны популистски ругают газовые контракты 2009, а с другой стороны у них уже очень подгорает от того что скоро транзит по тем же контрактам заканчивается, а перспективы подписания новых контрактов очень не радужные.
Вместе с тем , сегодня Январская цена импорта 2019 318$. При ценах внутреннего потребления 8500 за тыс кубов или 10000 (а это уже извините 370$) через несколько месяцев, что в 15-20 раз дороже "злочинных цен" 2009 года. Сам импорт стал дороже почти на 50% и это при достаточно низких ценах на нефть что мы имеем сегодня, а не 100-120 которые были тогда. Альтернативы - самая качественная проверка контрактов 2009 года.
В чем собственно злочин, если цена на импорт была значительно дешевле чем сегодня, когда эти контракты фактически уже не действуют, а заменены реверсом ? Только в том что путем подобной лапши от властьимущих одного, теперь другого просто удобно гасить основного своего конкурента. Только и всего.
Таким образом, слухи о "злочинности контрактов" 2009 года сильно преувеличены, а реальные цифры и сегодняшние тарифные цены говорят сами за себя и за тех кто сегодняшний злочин возглавляет.
Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему
freeze написав:А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно.
А можно узнать, почему это естественно? Как лендлорд я, например, никаких бонусов от каденции Порошенко не получила, скорее наоборот. Ввели налог на недвижимость, подняли тарифы на коммуналку, да еще финмониторинг начал работать и закручивать гайки. Квартиры уже не перекинешь по заниженной оценке, при оплате новостроя в банке у меня попросили указать источник дохода. Я вижу как все постепенно обеляется и мне это, как ленлорду, совсем невыгодно. Но выгодно как гражданину, который хочет жить в цивилизованной стране.
Налог на недвижимость ввели при Януковиче. Финмониторинг и европейские тарифы на коммуналку - это результат европейского выбора, то есть вашего желания и требования. Подспудно ленлорды боятся мифического матроса Железняка-Зеленского-Тимошенко-Гриценко, всё таки то что у них есть обеспечивает значительную финансовую и жизненную стабильность по сравнению с нестабильностью бОльшей части общества, которая вынуждена собирать клубнику в Польше, внимательно смотреть цены в АТБ и тд. В цивилизованной стране, думаю, хочет жить подавляющее большинство граждан, даже бомжи на помойке хотят, ну за исключением группы приближенной к власти на потоках таможенников, тут выкладывали видео о каких-то безумно богатых прокурорах и тд.
- Налог на недвижимость внесли в налоговый кодекс в 2014 году, а для физических лиц он заработал с 01.07.2016. - И этот европейский выбор обеспечил Порошенко, впервые за 25 лет независимости. И я готова смириться с финмониторингом и тарифами. - Да, я очень боюсь всю эту шайку-братию. Я уже пережила бандитские 90-е. Мне есть что терять, а жить в разрухе или ОНР я не хочу. - Когда украинцы уезжают собирать клубнику в Польшу - это печалька, т.к. это мои потенциальные арендаторы. Но когда они возвращаются, то уже знают, что значит работать, а не ходить на работу. И что самое интересное, они начинают зарабатывать здесь больше чем в Польше. Это очень хорошо для страны. Европа их отучает от совкового инфантилизма.