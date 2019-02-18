Додано: Вів 19 лют, 2019 00:07

Автор77 написав: огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку

Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко. Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.

от 484 грн за тыс кубов

Очень важный вопрос , потому что на риторике по газовым контрактам пришел к власти Янукович, со всеми исходящими последствиями , теперь этой манипуляцией занимаются его последователи. Исключительно ради установления истины :Уже по действующему конртактуУкраина получала импортный газ поНужно так же вспомнить условия подписания , а то некоторые умышленно пытаются их "забыть". Газовая война , перекрытие поставок газа в Европу, холодные смерти в Европе. Через 5 лет эта же страна которая начала с газовой войны, пошла на нас уже настоящей войной с анексией територий , тысячами жертв, но видите ли у провластных манипуляторов за последние 10 лет - сначала одних, потом других, в подписании газовых контрактов виновата именно Тимошенко. С таким же успехом в войне на востоке можно обвинять подписантов минских соглашений с нашей стороны. Тем не менее, ближе к цифрам :Реальной альтернативой цен газпрома - а мы знаем что это даже не бизнес структура а реальное оружие россии, поэтому какие то абстрактные выкладки мало эффективны - как РЕАЛЬНЫЙ аргумент в газовых спорах с ним - возможность альтернативных поставок. Сегодня эти альтернативы реализованы в качестве европейского реверса. Осталась транзитная составляющая газовых контрактов , за счет которой Украина все эти 10 лет очень неплохо зарабатывала, и у кое кого из нынешних, которые с одной стороны популистски ругают газовые контракты 2009, а с другой стороны у них уже очень подгорает от того что скоро транзит по тем же контрактам заканчивается, а перспективы подписания новых контрактов очень не радужные.Вместе с тем , сегодня Январская цена импортаи это при достаточно низких ценах на нефть что мы имеем сегодня, а не 100-120 которые были тогда.В чем собственно злочин, если цена на импорт была значительно дешевле чем сегодня, когда эти контракты фактически уже не действуют, а заменены реверсом ? Только в том что путем подобной лапши от властьимущих одного, теперь другого просто удобно гасить основного своего конкурента. Только и всего.Таким образом, слухи о "злочинности контрактов" 2009 года сильно преувеличены, а реальные цифры и сегодняшние тарифные цены говорят сами за себя и за тех кто сегодняшний злочин возглавляет.