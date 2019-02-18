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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 248249250251

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 164
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
42
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:55

  Elensk написав:
  freeze написав:
  Elensk написав:- Налог на недвижимость внесли в налоговый кодекс в 2014 году, а для физических лиц он заработал с 01.07.2016.


"Налог на недвижимость в Украине регулируется ст. 265 Налогового кодекса. Он начал действовать с 1 января 2013 года" /c/

http://www.finobzor.com.ua/themes/topic ... edvigimost
http://sovetnik.biz.ua/nalog-na-nedvizh ... .html.html


Возможно, только он не администрировался и "...Квартиры, площадью до 120 кв. м и дома до 250 кв. м. налогом на недвижимость облагаться не будут...", поэтому мало кого касался.


Ради интереса посмотрел свои квитанции, нашел оплату за 2014 год. Платил в 2017 году, мне в налоговой посчитали за три года сразу 2014-2017. Сказали, что за 2013 год начислить не могут, ибо прошел трехлетний срок давности.
У меня больше 120 метров, поэтому в 2014 году действительно не очень многих касался налог, это по-моему с 2015-го сделали 60+
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 01:03

  detroytred написав: Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.

Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.
Ситуация, как в советское время на заводах - "летуны" за более высокой зарплатой.
И я их не осуждаю - закономерный процесс. Особенно для выходцев из моногородков.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 01:28

  detroytred написав:lapay
Странно как-то у Вас.
Начали с того, что народ только ждёт, как ему всё подаст президент (власть). Поэтому так живём. Менталитет. Нужно работать самим.
Я Вам показал, что народ-то вкалывает...
Вы в ответ перескочили на то, что голосуют пенсионеры.
Пенсионерам что ли ещё и работать нужно по полной?!))


1) Хреново вкалывает!
2) Нужно и по полной!

Вкалывала моя знакомая (сейчас ей 65), работавшая официально уборщицей в ХПИ и неофициально - уборщицей по квартирам. Купила год назад однокомнатную за 15 куе на Салтовке. А другие способны только бутылки по помойкам собирать и олигархов проклинать.

Вкалывали мои знакомые-одногодки, уехавшие в Германию по еврейской линии, пособие их не удовлетворяло, так они и письма разносили, и посуду в кафе мыли (неофициально, за копейки).

Масса примеров, как люди работают и зарабатывают.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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