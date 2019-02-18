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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 248249250251 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 164 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 42 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 164 Додано: Вів 19 лют, 2019 00:55 Elensk написав: freeze написав: Elensk написав: - Налог на недвижимость внесли в налоговый кодекс в 2014 году, а для физических лиц он заработал с 01.07.2016. - Налог на недвижимость внесли в налоговый кодекс в 2014 году, а для физических лиц он заработал с 01.07.2016.



"Налог на недвижимость в Украине регулируется ст. 265 Налогового кодекса. Он начал действовать с 1 января 2013 года" /c/



http://www.finobzor.com.ua/themes/topic ... edvigimost

http://sovetnik.biz.ua/nalog-na-nedvizh ... .html.html "Налог на недвижимость в Украине регулируется ст. 265 Налогового кодекса. Он начал действовать с 1 января 2013 года" /c/



Возможно, только он не администрировался и "...Квартиры, площадью до 120 кв. м и дома до 250 кв. м. налогом на недвижимость облагаться не будут...", поэтому мало кого касался. Возможно, только он не администрировался и "...Квартиры, площадью до 120 кв. м и дома до 250 кв. м. налогом на недвижимость облагаться не будут...", поэтому мало кого касался.



Ради интереса посмотрел свои квитанции, нашел оплату за 2014 год. Платил в 2017 году, мне в налоговой посчитали за три года сразу 2014-2017. Сказали, что за 2013 год начислить не могут, ибо прошел трехлетний срок давности.

У меня больше 120 метров, поэтому в 2014 году действительно не очень многих касался налог, это по-моему с 2015-го сделали 60+ Ради интереса посмотрел свои квитанции, нашел оплату за 2014 год. Платил в 2017 году, мне в налоговой посчитали за три года сразу 2014-2017. Сказали, что за 2013 год начислить не могут, ибо прошел трехлетний срок давности.У меня больше 120 метров, поэтому в 2014 году действительно не очень многих касался налог, это по-моему с 2015-го сделали 60+ freeze 4 Повідомлень: 9709 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2839 раз. Подякували: 3972 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 01:03 detroytred написав: Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.

Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.

Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.

Ситуация, как в советское время на заводах - "летуны" за более высокой зарплатой.

И я их не осуждаю - закономерный процесс. Особенно для выходцев из моногородков. Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.Ситуация, как в советское время на заводах - "летуны" за более высокой зарплатой.И я их не осуждаю - закономерный процесс. Особенно для выходцев из моногородков. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15344 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1316 раз. Подякували: 2338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 01:28 detroytred написав: lapay

Странно как-то у Вас.

Начали с того, что народ только ждёт, как ему всё подаст президент (власть). Поэтому так живём. Менталитет. Нужно работать самим.

Я Вам показал, что народ-то вкалывает...

Вы в ответ перескочили на то, что голосуют пенсионеры.

Пенсионерам что ли ещё и работать нужно по полной?!)) Странно как-то у Вас.Начали с того, что народ только ждёт, как ему всё подаст президент (власть). Поэтому так живём. Менталитет. Нужно работать самим.Я Вам показал, что народ-то вкалывает...Вы в ответ перескочили на то, что голосуют пенсионеры.Пенсионерам что ли ещё и работать нужно по полной?!))



1) Хреново вкалывает!

2) Нужно и по полной!



Вкалывала моя знакомая (сейчас ей 65), работавшая официально уборщицей в ХПИ и неофициально - уборщицей по квартирам. Купила год назад однокомнатную за 15 куе на Салтовке. А другие способны только бутылки по помойкам собирать и олигархов проклинать.



Вкалывали мои знакомые-одногодки, уехавшие в Германию по еврейской линии, пособие их не удовлетворяло, так они и письма разносили, и посуду в кафе мыли (неофициально, за копейки).



Масса примеров, как люди работают и зарабатывают. 1) Хреново вкалывает!2) Нужно и по полной!Вкалывала моя знакомая (сейчас ей 65), работавшая официально уборщицей в ХПИ и неофициально - уборщицей по квартирам. Купила год назад однокомнатную за 15 куе на Салтовке. А другие способны только бутылки по помойкам собирать и олигархов проклинать.Вкалывали мои знакомые-одногодки, уехавшие в Германию по еврейской линии, пособие их не удовлетворяло, так они и письма разносили, и посуду в кафе мыли (неофициально, за копейки).Масса примеров, как люди работают и зарабатывают. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15344 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1316 раз. Подякували: 2338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 248249250251 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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