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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 00:55
Elensk написав:
Возможно, только он не администрировался и "...Квартиры, площадью до 120 кв. м и дома до 250 кв. м. налогом на недвижимость облагаться не будут...", поэтому мало кого касался.
Ради интереса посмотрел свои квитанции, нашел оплату за 2014 год. Платил в 2017 году, мне в налоговой посчитали за три года сразу 2014-2017. Сказали, что за 2013 год начислить не могут, ибо прошел трехлетний срок давности.
У меня больше 120 метров, поэтому в 2014 году действительно не очень многих касался налог, это по-моему с 2015-го сделали 60+
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Додано: Вів 19 лют, 2019 01:03
detroytred написав:
Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.
Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.
Ситуация, как в советское время на заводах - "летуны" за более высокой зарплатой.
И я их не осуждаю - закономерный процесс. Особенно для выходцев из моногородков.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 01:28
detroytred написав:lapay
Странно как-то у Вас.
Начали с того, что народ только ждёт, как ему всё подаст президент (власть). Поэтому так живём. Менталитет. Нужно работать самим.
Я Вам показал, что народ-то вкалывает...
Вы в ответ перескочили на то, что голосуют пенсионеры.
Пенсионерам что ли ещё и работать нужно по полной?!))
1) Хреново вкалывает!
2) Нужно и по полной!
Вкалывала моя знакомая (сейчас ей 65), работавшая официально уборщицей в ХПИ и неофициально - уборщицей по квартирам. Купила год назад однокомнатную за 15 куе на Салтовке. А другие способны только бутылки по помойкам собирать и олигархов проклинать.
Вкалывали мои знакомые-одногодки, уехавшие в Германию по еврейской линии, пособие их не удовлетворяло, так они и письма разносили, и посуду в кафе мыли (неофициально, за копейки).
Масса примеров, как люди работают и зарабатывают.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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