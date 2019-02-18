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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 248249250251

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 164
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
42
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:55

  Elensk написав:
  freeze написав:
  Elensk написав:- Налог на недвижимость внесли в налоговый кодекс в 2014 году, а для физических лиц он заработал с 01.07.2016.


"Налог на недвижимость в Украине регулируется ст. 265 Налогового кодекса. Он начал действовать с 1 января 2013 года" /c/

http://www.finobzor.com.ua/themes/topic ... edvigimost
http://sovetnik.biz.ua/nalog-na-nedvizh ... .html.html


Возможно, только он не администрировался и "...Квартиры, площадью до 120 кв. м и дома до 250 кв. м. налогом на недвижимость облагаться не будут...", поэтому мало кого касался.


Ради интереса посмотрел свои квитанции, нашел оплату за 2014 год. Платил в 2017 году, мне в налоговой посчитали за три года сразу 2014-2017. Сказали, что за 2013 год начислить не могут, ибо прошел трехлетний срок давности.
У меня больше 120 метров, поэтому в 2014 году действительно не очень многих касался налог, это по-моему с 2015-го сделали 60+
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 01:03

  detroytred написав: Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.

Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.
Ситуация, как в советское время на заводах - "летуны" за более высокой зарплатой.
И я их не осуждаю - закономерный процесс. Особенно для выходцев из моногородков.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 01:28

  detroytred написав:lapay
Странно как-то у Вас.
Начали с того, что народ только ждёт, как ему всё подаст президент (власть). Поэтому так живём. Менталитет. Нужно работать самим.
Я Вам показал, что народ-то вкалывает...
Вы в ответ перескочили на то, что голосуют пенсионеры.
Пенсионерам что ли ещё и работать нужно по полной?!))


1) Хреново вкалывает!
2) Нужно и по полной!

Вкалывала моя знакомая (сейчас ей 65), работавшая официально уборщицей в ХПИ и неофициально - уборщицей по квартирам. Купила год назад однокомнатную за 15 куе на Салтовке. А другие способны только бутылки по помойкам собирать и олигархов проклинать.

Вкалывали мои знакомые-одногодки, уехавшие в Германию по еврейской линии, пособие их не удовлетворяло, так они и письма разносили, и посуду в кафе мыли (неофициально, за копейки).

Масса примеров, как люди работают и зарабатывают.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 02:56

Faceless
По Вашему посту viewtopic.php?p=4586426#p4586426.
Вот только не надо передергивать.
Я нигде не писал, что всё это делать не нужно.
Я написал о том, что всё это (во всяком случае, пока) не работает, хотя люди уже получают весьма приличные зарплаты.
У нас достаточно много вроде бы нормальных, но не работающих (плохо работающих) институций. В конце концов та же судебная система. Если бы она работала нормально, то все эти НАБУ были бы не очень нужны.
Давайте всё же оценивать сделанные дела, а не благие намерения.
Я признаЮ, что кое-что сделано, но ещё очень далеко до результата.
Да, уровень жизни по сравнению с 2015 вырос, но он все ещё ниже 2013-го.
Меня не удовлетворяют темпы роста 2-3%, при кот. мы достигнем сегодняшнего уровня Польши к 2050 году.
А Вас?
Так может, не стоит упрекать меня в скепсисе, а стоит подумать, как ускорить прогресс Украины?
Я хочу, чтобы хотя бы мои внуки жили в благополучной стране, а не барахтались в том болоте, кот. у нас уже четверть века.
Так что лучше признать, что у нас ещё масса проблем и стараться их быстрее решить, чем кричать о "невиданных успехах" и продолжать надеяться на то, что "заграница нам поможет". Может (надеюсь) и помогут, но только тогда, когда мы сами начнем барахтаться.
Из меня стараниями нескольких персонажей и при попустительстве сами понимаете кого сделали непонятно кем в "контексте" (там я теперь стараюсь почти не писать, противно), так не стоит Вам присоединяться к необоснованным упрекам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 03:04

Surfer
А по реверсу мы получаем газ дешевле, чем получали бы при прямой закупке у РФ?
Наша гордость тем, что мы уже".. суток не закупаем газ у Газпрома", по-моему, выглядит несколько смешно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 03:11

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Surfer
А по реверсу мы получаем газ дешевле, чем получали бы при прямой закупке у РФ?
Наша гордость тем, что мы уже".. суток не закупаем газ у Газпрома", по-моему, выглядит несколько смешно.
Главная разница в закупке по реверсу в отличие от прямой - при запуках по реверсу РФ не может выкручиваться руки, манипулируя ценой и пользуясь статусом фактически монополиста. При этом это действительно ещё и дешевле (учитывая, что мы на купленном объёме уже заработали на транзите).
Не то чтобы это было оптимальной схемой вообще, но пока получается так
Faceless
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