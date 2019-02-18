Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Возможно, только он не администрировался и "...Квартиры, площадью до 120 кв. м и дома до 250 кв. м. налогом на недвижимость облагаться не будут...", поэтому мало кого касался.
Ради интереса посмотрел свои квитанции, нашел оплату за 2014 год. Платил в 2017 году, мне в налоговой посчитали за три года сразу 2014-2017. Сказали, что за 2013 год начислить не могут, ибо прошел трехлетний срок давности. У меня больше 120 метров, поэтому в 2014 году действительно не очень многих касался налог, это по-моему с 2015-го сделали 60+
detroytred написав: Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.
Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох. Ситуация, как в советское время на заводах - "летуны" за более высокой зарплатой. И я их не осуждаю - закономерный процесс. Особенно для выходцев из моногородков.
detroytred написав:lapay Странно как-то у Вас. Начали с того, что народ только ждёт, как ему всё подаст президент (власть). Поэтому так живём. Менталитет. Нужно работать самим. Я Вам показал, что народ-то вкалывает... Вы в ответ перескочили на то, что голосуют пенсионеры. Пенсионерам что ли ещё и работать нужно по полной?!))
1) Хреново вкалывает! 2) Нужно и по полной!
Вкалывала моя знакомая (сейчас ей 65), работавшая официально уборщицей в ХПИ и неофициально - уборщицей по квартирам. Купила год назад однокомнатную за 15 куе на Салтовке. А другие способны только бутылки по помойкам собирать и олигархов проклинать.
Вкалывали мои знакомые-одногодки, уехавшие в Германию по еврейской линии, пособие их не удовлетворяло, так они и письма разносили, и посуду в кафе мыли (неофициально, за копейки).
Faceless По Вашему посту viewtopic.php?p=4586426#p4586426. Вот только не надо передергивать. Я нигде не писал, что всё это делать не нужно. Я написал о том, что всё это (во всяком случае, пока) не работает, хотя люди уже получают весьма приличные зарплаты. У нас достаточно много вроде бы нормальных, но не работающих (плохо работающих) институций. В конце концов та же судебная система. Если бы она работала нормально, то все эти НАБУ были бы не очень нужны. Давайте всё же оценивать сделанные дела, а не благие намерения. Я признаЮ, что кое-что сделано, но ещё очень далеко до результата. Да, уровень жизни по сравнению с 2015 вырос, но он все ещё ниже 2013-го. Меня не удовлетворяют темпы роста 2-3%, при кот. мы достигнем сегодняшнего уровня Польши к 2050 году. А Вас? Так может, не стоит упрекать меня в скепсисе, а стоит подумать, как ускорить прогресс Украины? Я хочу, чтобы хотя бы мои внуки жили в благополучной стране, а не барахтались в том болоте, кот. у нас уже четверть века. Так что лучше признать, что у нас ещё масса проблем и стараться их быстрее решить, чем кричать о "невиданных успехах" и продолжать надеяться на то, что "заграница нам поможет". Может (надеюсь) и помогут, но только тогда, когда мы сами начнем барахтаться. Из меня стараниями нескольких персонажей и при попустительстве сами понимаете кого сделали непонятно кем в "контексте" (там я теперь стараюсь почти не писать, противно), так не стоит Вам присоединяться к необоснованным упрекам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Surfer А по реверсу мы получаем газ дешевле, чем получали бы при прямой закупке у РФ? Наша гордость тем, что мы уже".. суток не закупаем газ у Газпрома", по-моему, выглядит несколько смешно.
Главная разница в закупке по реверсу в отличие от прямой - при запуках по реверсу РФ не может выкручиваться руки, манипулируя ценой и пользуясь статусом фактически монополиста. При этом это действительно ещё и дешевле (учитывая, что мы на купленном объёме уже заработали на транзите). Не то чтобы это было оптимальной схемой вообще, но пока получается так
Faceless Не буду спорить, газ это отдельная тема, но, по-моему, Вы ошибаетесь. При той цене, кот. мы платим сегодня, не было бы проблем и с прямой закупкой. А то, что мы якобы заработали на транзите, мы доплачиваем в цене закупаемого газа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
airmax78 написав:....... В конце 2013го госдолг был примерно на таком же уровне, а ЗВР были практически на 0. Шоколадный барыга.
Народ, дайте уйти, пожалуйста. Государственный и гарантированный государством долг (общий/внешний/внутр. в млн. долл.) на 31.12.2013 73.078,2/37.536,0/35.542,2; на 31.12.2018 78.323,0/50.462,5/27.860,5 https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ Итого общий долг вырос на 7,2%, внешний долг на 34,4%.
Просьба ко всем - проверяйте свои утверждения перед тем, как написать.
Объективная цифра - +7.2% (внешний вырос на 13 ярдов, внутренний сократился на 8 ). Динамика ЗВР за это время интересная: Янукович оставил страну с 15 ярдами ЗВР. Верим ли мы в эту цифру, учитывая эпопею с 3 ярдами от Путина? Уже к февралю 2015го ЗВР - катастрофические 5.6 ярдов. На конец 2018го - 20.8 ярдов. Чтобы понять что на самом деле было сделано и кто есть ху - надо знать что из себя представляли 15 ярдов ЗВР, которые не успел погрузить в КАМАЗ Янукович.
1. Вы повторили мои цифры. Но сначала написали, что долг почти не изменился. Не стоит так делать. 2. Не берусь судить, "что из себя представляли 15 ярдов ЗВР, которые не успел погрузить в КАМАЗ Янукович", но никто из нынешних руководителей не подвергал эту цифру сомнению. 3. Не помню, сколько сегодня чистые ЗВР, но тоже не шикуем. Думаю не ошибусь, если скажу, что в пределах 10 млрд. Катастрофично ли это, судите сами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лют, 2019 03:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.