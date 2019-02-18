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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 249250251252 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 164 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 42 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 164 Додано: Вів 19 лют, 2019 03:49 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: Faceless написав: Alex2006 написав: Элементарно. Поставит справедливых людей в ГПУ и САП, не будет звонить судьям с требованиям сливать дела и очистит суды - и они наконец начнут выполнять свои функции нормально и сами все сделают.



Сміявся.

Великовозрастные дети, ей богу Сміявся.Великовозрастные дети, ей богу

Кроме попыток оскорбления форумчан есть что добавить? Откроете проголосовавших в опросе?) Народ просит же Кроме попыток оскорбления форумчан есть что добавить? Откроете проголосовавших в опросе?) Народ просит же



Вас оскорбило, что вас назвали великовозрастным, или что ребенком? Пытаюсь понять, что из этих слов в вашем сознании нецензурно.

"Поставит куда-то справедливых людей и все само рассосётся" - ну реально анекдот, и что самое печальное, у человека с мировоззрением младшекласссника ещё и право голоса есть.



Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка. Вас оскорбило, что вас назвали великовозрастным, или что ребенком? Пытаюсь понять, что из этих слов в вашем сознании нецензурно."Поставит куда-то справедливых людей и все само рассосётся" - ну реально анекдот, и что самое печальное, у человека с мировоззрением младшекласссника ещё и право голоса есть.Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка. Faceless

Модератор Повідомлень: 23631 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5452 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 03:49 Faceless написав: Автор77 написав: огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку

Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко. Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.



Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему



Писал о газовом контракте Автор77, коментарий в первую очередь адресован ему а не вам, несмотря на то что в квотировании был отрывок вашей фразы, намеренно безымянной, исключительно для обозначения о КОМ идет речь , более того Автор77 в данном случае писал именно о ТОМ контракте и ваша реляция относиться ИМЕННО к нему, и не надо здесь юлить, так что в ЭТОТ разговор влазите как раз вы со своими неуместными коментами !



Все же поднял предыдущие сообщения, и опа, какая "неожиданность" :



Faceless написав: "газовый схематоз с кремлем", "построившая с пуйлом бизнес на газу" "газовый схематоз с кремлем", "построившая с пуйлом бизнес на газу"



даже если ваши предыдущие высказывания и не касались непосредственно контрактов 2009 года, это именно то о чем я писал - ложь и манипуляции провластных "допысувачив" на эту тему. Для справки :



Путин стал президентом Росии 31 декабря 1999 года. Даже если взять Директор ФСБ - 5 июля 1998 — 9 августа 1999. Только ЕСУ Тимошенко в 98 уже прекратил свою фактическую деятельность !



ЕСУ - последнее место работы Тимошенко в бизнесе до старта политической карьеры - в отличие от "любых друзив", успешно сидевших на двух стульях все время, в чем собственно и читается их олигархическая сущность. Так вот :



WIKI написав: Под давлением огромных штрафов Налоговой инспекции, ЕЭСУ в 1998 году прекратила работу на газовом рынке Украины, а вскоре прекратила и другие виды деятельности.



Вот и все - ложь раскрывается очень просто. Так что "схематоз с кремлем", и конкретно "с пуйлом", уже строили те, кто выдавливал ее из газовой темы - что очень просто обьясняет всю конфронтацию с ней - от Кучмы до нынешних, впоследствии наложивших свою лапу на газовый рынок Украины а потом и "люби друзи" подключились, но "назначенные виноватые" у них всех одни и те же по "общей традиции" - так проще клановый СВОЙ схематоз, обьяснять недалекому пиплу которые это все "хавает" и платит по десятикратным тарифам уже непосредственно от "любых друзей". Писал о газовом контракте Автор77, коментарий в первую очередь адресован ему а не вам, несмотря на то что в квотировании был отрывок вашей фразы, намеренно безымянной, исключительно для обозначения о КОМ идет речь , более того Автор77 в данном случае писал именно о ТОМ контракте и ваша реляция относиться ИМЕННО к нему, и не надо здесь юлить, так что в ЭТОТ разговор влазите как раз вы со своими неуместными коментами !Все же поднял предыдущие сообщения, и опа, какая "неожиданность" :даже если ваши предыдущие высказывания и не касались непосредственно контрактов 2009 года, это именно то о чем я писал - ложь и манипуляции провластных "допысувачив" на эту тему. Для справки :Путин стал президентом Росии. Даже если взять Директор ФСБ - 5 июля 1998 — 9 августа 1999.ЕСУ - последнее место работы Тимошенко в бизнесе до старта политической карьеры - в отличие от "любых друзив", успешно сидевших на двух стульях все время, в чем собственно и читается их олигархическая сущность. Так вот :Вот и все - ложь раскрывается очень просто. Так что "схематоз с кремлем", и конкретно "с пуйлом", уже строили те, кто выдавливал ее из газовой темы - что очень просто обьясняет всю конфронтацию с ней - от Кучмы до нынешних, впоследствии наложивших свою лапу на газовый рынок Украины а потом и "люби друзи" подключились, но "назначенные виноватые" у них всех одни и те же по "общей традиции" - так проще клановый СВОЙ схематоз, обьяснять недалекому пиплу которые это все "хавает" и платит по десятикратным тарифам уже непосредственно от "любых друзей". Surfer

Повідомлень: 1576 З нами з: 14.11.13 Подякував: 76 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 03:57 Starikan

Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.

Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения не имеет. Облегчает только выезд за границу. Трудоустройство там регулируется местными законами, не имеющими никакого отношения к нашему безвизу.



Вашу знакомую уборщицу Вы вспоминаете уже не первый раз. Согласитесь, что это всё же частный случай, а не типичный пример. Единственное, не очень понимаю, зачем она ещё и в ХПИ работала. Разве что не хватало стажа на пенсию. Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения. Облегчает только выезд за границу. Трудоустройство там регулируется местными законами, не имеющими никакого отношения к нашему безвизу.Вашу знакомую уборщицу Вы вспоминаете уже не первый раз. Согласитесь, что это всё же частный случай, а не типичный пример. Единственное, не очень понимаю, зачем она ещё и в ХПИ работала.Разве что не хватало стажа на пенсию.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11484 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3585 раз. Подякували: 3350 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 04:20 Re: Політичні дискусії Surfer написав: Faceless написав: Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему Faceless написав: "газовый схематоз с кремлем", "построившая с пуйлом бизнес на газу" "газовый схематоз с кремлем", "построившая с пуйлом бизнес на газу" WIKI написав: Под давлением огромных штрафов Налоговой инспекции, ЕЭСУ в 1998 году прекратила работу на газовом рынке Украины, а вскоре прекратила и другие виды деятельности.



Вот и все - ложь раскрывается очень просто. Так что "схематоз с кремлем", и конкретно "с пуйлом", уже строили те, кто выдавливал ее из газовой темы - что очень просто обьясняет всю конфронтацию с ней - от Кучмы до нынешних, впоследствии наложивших свою лапу на газовый рынок Украины а потом и "люби друзи" подключились, но "назначенные виноватые" у них всех одни и те же по "общей традиции" - так проще клановый СВОЙ схематоз, обьяснять недалекому пиплу которые это все "хавает" и платит по десятикратным тарифам уже непосредственно от "любых друзей". Вот и все - ложь раскрывается очень просто. Так что "схематоз с кремлем", и конкретно "с пуйлом", уже строили те, кто выдавливал ее из газовой темы - что очень просто обьясняет всю конфронтацию с ней - от Кучмы до нынешних, впоследствии наложивших свою лапу на газовый рынок Украины а потом и "люби друзи" подключились, но "назначенные виноватые" у них всех одни и те же по "общей традиции" - так проще клановый СВОЙ схематоз, обьяснять недалекому пиплу которые это все "хавает" и платит по десятикратным тарифам уже непосредственно от "любых друзей". Из такого бизнеса так просто не уходят, и все в этом бизнесе тесно связаны. Сначала ЕЭСУ, в тандеме с Лазаренко, потом в той же теме уже в правительстве и с Фирташевским РосУкрЭнерго (хотя в тот период их связать сложно, но опять таки, не работают такие схемы просто так), потом попытка выбросить Фирташа и перейти на прямые поставки, которая обернулась знаменитыми договорами по высокой цене и с бери-или-плати, хотя в той ситуации её скорее саму разыграли и развели, потом "реверансик" тому же Фирташу в виде возврата отобранного ранее газа РосУкрЭнерго в счёт их долга перед Нафтогазом, только обратно уже возвращали втрое более дорогой газ + пеню, купив его у Газпром и отдав же РочУкрЭнерго, которая принадлежала наполовину Газпрому, отличные дивиденды отбашляли, ничего не сказать. А сейчас она (точнее её муж) чисто случайно с Фирташем среди бенефициаров Карпатыгаза, под которого Тимошенко ещё и пониженную ренту выбивала. А вместе с Фирташем в бизнесе всегда так или иначе просматриваются люди криминального авторитета Могилевича, приближенного к Пуйлу.

И это если не рассматривать возможность, что за те знаменитые контракты она могла свой интерес от пуйла поиметь - оставим уже в покое те контракты.

У Пети и его соратников таких схем не меньше, но и из Юли не надо благородного борцуна строить. Из такого бизнеса так просто не уходят, и все в этом бизнесе тесно связаны. Сначала ЕЭСУ, в тандеме с Лазаренко, потом в той же теме уже в правительстве и с Фирташевским РосУкрЭнерго (хотя в тот период их связать сложно, но опять таки, не работают такие схемы просто так), потом попытка выбросить Фирташа и перейти на прямые поставки, которая обернулась знаменитыми договорами по высокой цене и с бери-или-плати, хотя в той ситуации её скорее саму разыграли и развели, потом "реверансик" тому же Фирташу в виде возврата отобранного ранее газа РосУкрЭнерго в счёт их долга перед Нафтогазом, только обратно уже возвращали втрое более дорогой газ + пеню, купив его у Газпром и отдав же РочУкрЭнерго, которая принадлежала наполовину Газпрому, отличные дивиденды отбашляли, ничего не сказать. А сейчас она (точнее её муж) чисто случайно с Фирташем среди бенефициаров Карпатыгаза, под которого Тимошенко ещё и пониженную ренту выбивала. А вместе с Фирташем в бизнесе всегда так или иначе просматриваются люди криминального авторитета Могилевича, приближенного к Пуйлу.И это если не рассматривать возможность, что за те знаменитые контракты она могла свой интерес от пуйла поиметь - оставим уже в покое те контракты.У Пети и его соратников таких схем не меньше, но и из Юли не надо благородного борцуна строить. Faceless

Модератор Повідомлень: 23631 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5452 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 06:50 Re: Політичні дискусії Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения не имеет. Облегчает только выезд за границу.

Вы несколько далеки от этой темы.

Раньше, что бы поехать например в Чехию, делали польскую рабочую визу (несколько сот евро), а это время и деньги.

А счас без проблем, вахтами 90/180.

Да, это не совсем легально, но эту возможность дал именно безвиз. Вы несколько далеки от этой темы.Раньше, что бы поехать например в Чехию, делали польскую рабочую визу (несколько сот евро), а это время и деньги.А счас без проблем, вахтами 90/180.Да, это не совсем легально, но эту возможность дал именно безвиз. uaseller_info

Повідомлень: 5 З нами з: 26.01.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 249250251252 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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