Додано: Вів 19 лют, 2019 03:49

Faceless написав: Автор77 написав: огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку

Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко. Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.



Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему

Faceless написав: "газовый схематоз с кремлем", "построившая с пуйлом бизнес на газу" "газовый схематоз с кремлем", "построившая с пуйлом бизнес на газу"

WIKI написав: Под давлением огромных штрафов Налоговой инспекции, ЕЭСУ в 1998 году прекратила работу на газовом рынке Украины, а вскоре прекратила и другие виды деятельности.

Писал о газовом контракте Автор77, коментарий в первую очередь адресован ему а не вам, несмотря на то что в квотировании был отрывок вашей фразы, намеренно безымянной, исключительно для обозначения о КОМ идет речь , более того Автор77 в данном случае писал именно о ТОМ контракте и ваша реляция относиться ИМЕННО к нему, и не надо здесь юлить, так что в ЭТОТ разговор влазите как раз вы со своими неуместными коментами !Все же поднял предыдущие сообщения, и опа, какая "неожиданность" :даже если ваши предыдущие высказывания и не касались непосредственно контрактов 2009 года, это именно то о чем я писал - ложь и манипуляции провластных "допысувачив" на эту тему. Для справки :Путин стал президентом Росии. Даже если взять Директор ФСБ - 5 июля 1998 — 9 августа 1999.ЕСУ - последнее место работы Тимошенко в бизнесе до старта политической карьеры - в отличие от "любых друзив", успешно сидевших на двух стульях все время, в чем собственно и читается их олигархическая сущность. Так вот :Вот и все - ложь раскрывается очень просто. Так что "схематоз с кремлем", и конкретно "с пуйлом", уже строили те, кто выдавливал ее из газовой темы - что очень просто обьясняет всю конфронтацию с ней - от Кучмы до нынешних, впоследствии наложивших свою лапу на газовый рынок Украины а потом и "люби друзи" подключились, но "назначенные виноватые" у них всех одни и те же по "общей традиции" - так проще клановый СВОЙ схематоз, обьяснять недалекому пиплу которые это все "хавает" и платит по десятикратным тарифам уже непосредственно от "любых друзей".