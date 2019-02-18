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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 03:49
Faceless написав: Автор77 написав:
огласен с вами,там такая бомба была в том газовом договоре с Путиным,что она по вредности практически равнозначна Петру Порошенку
Опа, но внезапно вы ее предпочитаете Порошенко.
Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему
Писал о газовом контракте Автор77, коментарий в первую очередь адресован ему а не вам, несмотря на то что в квотировании был отрывок вашей фразы, намеренно безымянной, исключительно для обозначения о КОМ идет речь , более того Автор77 в данном случае писал именно о ТОМ контракте и ваша реляция относиться ИМЕННО к нему, и не надо здесь юлить, так что в ЭТОТ разговор влазите как раз вы со своими неуместными коментами !
Все же поднял предыдущие сообщения, и опа, какая "неожиданность" :
Faceless написав:
"газовый схематоз с кремлем", "построившая с пуйлом бизнес на газу"
даже если ваши предыдущие высказывания и не касались непосредственно контрактов 2009 года, это именно то о чем я писал - ложь и манипуляции провластных "допысувачив" на эту тему. Для справки :
Путин стал президентом Росии 31 декабря 1999 года
. Даже если взять Директор ФСБ - 5 июля 1998 — 9 августа 1999. Только ЕСУ Тимошенко в 98 уже прекратил свою фактическую деятельность !
ЕСУ - последнее место работы Тимошенко в бизнесе до старта политической карьеры - в отличие от "любых друзив", успешно сидевших на двух стульях все время, в чем собственно и читается их олигархическая сущность. Так вот :
WIKI написав:Под давлением огромных штрафов Налоговой инспекции, ЕЭСУ в 1998 году прекратила работу на газовом рынке Украины, а вскоре прекратила и другие виды деятельности.
Вот и все - ложь раскрывается очень просто. Так что "схематоз с кремлем", и конкретно "с пуйлом", уже строили те, кто выдавливал ее из газовой темы - что очень просто обьясняет всю конфронтацию с ней - от Кучмы до нынешних, впоследствии наложивших свою лапу на газовый рынок Украины а потом и "люби друзи" подключились, но "назначенные виноватые" у них всех одни и те же по "общей традиции" - так проще клановый СВОЙ схематоз, обьяснять недалекому пиплу которые это все "хавает" и платит по десятикратным тарифам уже непосредственно от "любых друзей".
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Додано: Вів 19 лют, 2019 03:57
Starikan
Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.
Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения не имеет
. Облегчает только выезд за границу. Трудоустройство там регулируется местными законами, не имеющими никакого отношения к нашему безвизу.
Вашу знакомую уборщицу Вы вспоминаете уже не первый раз. Согласитесь, что это всё же частный случай, а не типичный пример. Единственное, не очень понимаю, зачем она ещё и в ХПИ работала.
Разве что не хватало стажа на пенсию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 04:20
Surfer написав: Faceless написав:
Я где-то писал именно о том контракте? Укажите цитату тогла. Если влезаете в беседу, потрудитесь хоть разобраться, о чем речь, а не толкать тиражу не в тему
Faceless написав:
"газовый схематоз с кремлем", "построившая с пуйлом бизнес на газу"
WIKI написав:Под давлением огромных штрафов Налоговой инспекции, ЕЭСУ в 1998 году прекратила работу на газовом рынке Украины, а вскоре прекратила и другие виды деятельности.
Вот и все - ложь раскрывается очень просто. Так что "схематоз с кремлем", и конкретно "с пуйлом", уже строили те, кто выдавливал ее из газовой темы - что очень просто обьясняет всю конфронтацию с ней - от Кучмы до нынешних, впоследствии наложивших свою лапу на газовый рынок Украины а потом и "люби друзи" подключились, но "назначенные виноватые" у них всех одни и те же по "общей традиции" - так проще клановый СВОЙ схематоз, обьяснять недалекому пиплу которые это все "хавает" и платит по десятикратным тарифам уже непосредственно от "любых друзей".
Из такого бизнеса так просто не уходят, и все в этом бизнесе тесно связаны. Сначала ЕЭСУ, в тандеме с Лазаренко, потом в той же теме уже в правительстве и с Фирташевским РосУкрЭнерго (хотя в тот период их связать сложно, но опять таки, не работают такие схемы просто так), потом попытка выбросить Фирташа и перейти на прямые поставки, которая обернулась знаменитыми договорами по высокой цене и с бери-или-плати, хотя в той ситуации её скорее саму разыграли и развели, потом "реверансик" тому же Фирташу в виде возврата отобранного ранее газа РосУкрЭнерго в счёт их долга перед Нафтогазом, только обратно уже возвращали втрое более дорогой газ + пеню, купив его у Газпром и отдав же РочУкрЭнерго, которая принадлежала наполовину Газпрому, отличные дивиденды отбашляли, ничего не сказать. А сейчас она (точнее её муж) чисто случайно с Фирташем среди бенефициаров Карпатыгаза, под которого Тимошенко ещё и пониженную ренту выбивала. А вместе с Фирташем в бизнесе всегда так или иначе просматриваются люди криминального авторитета Могилевича, приближенного к Пуйлу.
И это если не рассматривать возможность, что за те знаменитые контракты она могла свой интерес от пуйла поиметь - оставим уже в покое те контракты.
У Пети и его соратников таких схем не меньше, но и из Юли не надо благородного борцуна строить.
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Faceless
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Додано: Вів 19 лют, 2019 06:50
Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения не имеет. Облегчает только выезд за границу.
Вы несколько далеки от этой темы.
Раньше, что бы поехать например в Чехию, делали польскую рабочую визу (несколько сот евро), а это время и деньги.
А счас без проблем, вахтами 90/180.
Да, это не совсем легально, но эту возможность дал именно безвиз.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:32
Чтение этой ветки ...
Ладно ,ребятушки , вы меня убедили ! Проголосую за Зеленского .
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moldashavanin
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:44
Faceless написав:
У Пети и его соратников таких схем не меньше, но и из Юли не надо благородного борцуна строить.
ОТЖЕ, обох слід недопустити до президенства.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:46
moldashavanin написав:
Чтение этой ветки ...
Ладно ,ребятушки , вы меня убедили ! Проголосую за Зеленского .
Висновок помилковий...слід голосувати за Гриценка навколо якого збираються здорові сили в Україні.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:52
ЛАД написав:
Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения не имеет. Облегчает только выезд за границу. Трудоустройство там регулируется местными законами, не имеющими никакого отношения к нашему безвизу.
Использовать безвиз для работы 90 дней в полгода и при этом благодарить Порошенко это клиника, то же самое что целовать ручку барина за косточку с барского стола. На временную малооплачиваемую (часто грязную) работу люди едут не от хорошей жизни. Почему-то свидетели безвиза обычно "забывают" упомянуть что толкает людей ехать в Европу на заработки.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:26
Квесторе_поверніться написав: moldashavanin написав:
Чтение этой ветки ...
Ладно ,ребятушки , вы меня убедили ! Проголосую за Зеленского .
Висновок помилковий...слід голосувати за Гриценка навколо якого збираються здорові сили в Україні.
Ще краще було б за Смешка , напевно . Але у нього взагалі варіантів немає . А Гриценко - як найкращий варіант з претендентів наявних ...
Все-таки з 2 чи 3 вибирати було б набагато простіше . А так розпорошується все ...
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