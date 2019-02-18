Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка.
Понятно) Тогда не удивлюсь, что у Порошенко тут будет и 80% "за"))) Смысл создавать такие опросы в интернете, где результаты легко накрутят ботами?
Starikan написав:
detroytred написав: Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.
Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох. Ситуация, как в советское время на заводах - "летуны" за более высокой зарплатой. И я их не осуждаю - закономерный процесс. Особенно для выходцев из моногородков.
Это заслуга не Пороха, а Майдана. Порох лишь официальное лицо, с которым договаривался Евросоюз. Но решение ЕС было основано именно на результатах Майдана, а не каких-то действиях Порошенка. Это касается всей поддержки Западом нас, от финансовой до поддержки в остановке агрессии РФ. Запад поддерживал нас из-за Майдана, а не из-за Порошенка, в Порошенке они уже разочаровались и поняли что он просто возглавил коррупцию. И если он вдруг останется в власти, мы окончательно потеряем поддержку Запада и вот тогда Путин реально сможет напасть. А логика Запада вполне логична - они хотели бы сюда влить кучу денег, но понимают, что сейчас их просто разворуют. И позиция Меркель тоже понятна - почему Германия должна отказываться от финансовых преимуществ, которые ей несет Северный Поток из-за Украины, в которой президент и Ко зарабатывают кучу денег на стране, разворовывая ее?
По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы: 1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления? 2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны? 3. Почему бывшим регионалам возвращается их награбленное? (Иванющенко, Злочевский, ...)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы: 1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
Комусь потрібна кількість - мене влаштовує якість
Отже мінімізований вплив на країну наступних Янукович,Фірташ,Коломойський
Alex2006 написав:2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
Слово толковий- це все таки епітет... Я наприклад а - не виїхав б - вважаю себе толковим в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)
Alex2006 написав:3. Почему бывшим регионалам возвращается их награбленное? (Иванющенко, Злочевский, ...)
Питання цікаве..... А як би Ви його вирішили.. Прийшли Ви до влади , при цьому а - ви не диктатор б -обмежені юридичними правилами/законами в - працюєте в оточенні бюрократії яка сиділа ще за сталіна
kingkongovets написав:ага, все заслуги - это нарид, все косяки - порох и злочинна влада отличная, взвешенная позиция, свидетельствующая о моральной зрелости говорящего) точно як диты
Шкода що не має можливостей зіткнути двох носіїв протилежних ідей, щоб вони в якійсьінформаційній резервації пободались - а сюди вийшли вже з спільним рішенням. Наприклад пара Дейтройт-Алекс2006 В першого пересічний нічого не вирішує і винувата в цьому влада В другого пересічний все хороше зробив - влада все одно винувата.
Alex2006 написав:По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы: 1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
Комусь потрібна кількість - мене влаштовує якість
Отже мінімізований вплив на країну наступних Янукович,Фірташ,Коломойський
Т.е. то, что он отжал часть коррупционных схем у других олигархов себе - это наконец в Украине наступила справедливость и воры наказаны? А вот эти вот товарищи (https://www.youtube.com/user/nashigroshiTV/videos) спокойно себе дальше будут жить и множить состояние? Такое "качество" вас устраивает?? Ну ок, теперь здесь все понятно.
budivelnik написав:
Alex2006 написав:2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
Слово толковий- це все таки епітет... Я наприклад а - не виїхав б - вважаю себе толковим в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)
Какой у них среднемесячный доход? Если Вы строитель, как по нику, Вы строите виллы коррупционерам? Толковые - это квалифицированные люди с желанием работать. Но едут работать они почему-то за границу, а не работают у нас. И как раз при Порошенке они начали массово валить. Почему?
budivelnik написав:
Alex2006 написав:3. Почему бывшим регионалам возвращается их награбленное? (Иванющенко, Злочевский, ...)
Питання цікаве..... А як би Ви його вирішили.. Прийшли Ви до влади , при цьому а - ви не диктатор б -обмежені юридичними правилами/законами в - працюєте в оточенні бюрократії яка сиділа ще за сталіна
У вас есть полная власть - президент, большинство в парламенте, свое правительство, и вы типа ничего не можете сделать? Зачем тогда вы нужны? Было бы желание - быстро бы все сделали. Но при этом Порошенко наоборот всячески тормозил создание НАБУ, Анти-кор суда, пытался протолкнуть в аудиторы НАБУ "лыжника" Брауна, чтобы снять Сытника, а то он неожиданно оказался не как все, и реально пошел против системы. И только благодаря позиции Запада (или принимайте антикоррупционные законы - или денег не дадим) помогла нам все это получить. А деньги бывшие регионалы получают просто потому что в ГПУ всячески тормозят расследование и проходят сроки давности. При этом сотрудники ГПУ накануне встречаются с фигурантами дел, а потом эти дела успешно фейлятся... Какое совпадение, а!
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы: 1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
Комусь потрібна кількість - мене влаштовує якість Отже мінімізований вплив на країну наступних Янукович,Фірташ,Коломойський
Т.е. то, что он отжал часть коррупционных схем у других олигархов себе
А зможете перечислити що Порошенко віджав собі в Фірташа (наприклад Облгази) ,Коломойського (ПриватБанк,Укрнафта,Буковель,МАУ) чи януковича? Не можете - то може признаєте що ви просте брехло?
Alex2006 написав:
budivelnik написав:
Alex2006 написав:2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
Слово толковий- це все таки епітет... Я наприклад а - не виїхав б - вважаю себе толковим в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)
Какой у них среднемесячный доход? Если Вы строитель, как по нику, Вы строите виллы коррупционерам? Толковые - это квалифицированные люди с желанием работать. Но едут работать они почему-то за границу, а не работают у нас. И как раз при Порошенке они начали массово валить. Почему?
1 Дохід - тисяч 15 гривень 2 Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла 3 Я ще раз запитую а - у Львові з руками і ногами відірвуть будь-якого фахового інженера який хоче працювати б - як правило за кордон їдуть люди середньої і низької кваліфікації в - заробітки двірників і доглядачів у Польщі вищі ніж заробітки інженерів у педерації ( при на порядок меншій відповідальності за прийняті рішення) , тому й не дивно що як тільки двері на захід привідкрились - населення масово змінило напрям трудової еміграції з тюменських нафтових промислів чи магаданських золотих приїсків на Польщу чи Німеччину з Італією і Іспанією.
так а чем еще поддержку регионалов в раде покупать на принципиальных голосованиях? рассказами о курсе в ес и нато? так хорошо еще шо их так можно купить, бют и самопомич выеживаются гораздо сильнее, а реформы протаскивать надо добро пожаловать в реальную политику, инфантилы это та рада и те депутаты которых вы заслужили, смачного и взрослейте уже, ну
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.