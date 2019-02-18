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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 251252253254>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 164
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
42
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
60
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:56

  Faceless написав:Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка.
А можна не розкриваючи анонімність показати додаткову інформацію у вигляді - середній рейтин проголосувавших за кожного кандидата в розрізі подякував/отримав подяку?

ПС
По Ляшку, Бойку.Щевченко і Садовому - цю інформацію можна не приводити , щоб ненароком не розшифрувались за них проголосувавші.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 19 лют, 2019 10:00, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:58

  Faceless написав:Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка.

Понятно) Тогда не удивлюсь, что у Порошенко тут будет и 80% "за"))) Смысл создавать такие опросы в интернете, где результаты легко накрутят ботами?

  Starikan написав:
  detroytred написав: Уезжать вкалывать на заработках сознания у народа хватает.

Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.
Ситуация, как в советское время на заводах - "летуны" за более высокой зарплатой.
И я их не осуждаю - закономерный процесс. Особенно для выходцев из моногородков.

Это заслуга не Пороха, а Майдана. Порох лишь официальное лицо, с которым договаривался Евросоюз. Но решение ЕС было основано именно на результатах Майдана, а не каких-то действиях Порошенка. Это касается всей поддержки Западом нас, от финансовой до поддержки в остановке агрессии РФ. Запад поддерживал нас из-за Майдана, а не из-за Порошенка, в Порошенке они уже разочаровались и поняли что он просто возглавил коррупцию. И если он вдруг останется в власти, мы окончательно потеряем поддержку Запада и вот тогда Путин реально сможет напасть. А логика Запада вполне логична - они хотели бы сюда влить кучу денег, но понимают, что сейчас их просто разворуют. И позиция Меркель тоже понятна - почему Германия должна отказываться от финансовых преимуществ, которые ей несет Северный Поток из-за Украины, в которой президент и Ко зарабатывают кучу денег на стране, разворовывая ее?

По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы:
1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
3. Почему бывшим регионалам возвращается их награбленное? (Иванющенко, Злочевский, ...)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:05

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы:
1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
Комусь потрібна кількість - мене влаштовує якість

Отже мінімізований вплив на країну наступних
Янукович,Фірташ,Коломойський
  Alex2006 написав:2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
Слово толковий- це все таки епітет...
Я наприклад
а - не виїхав
б - вважаю себе толковим
в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень
г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)
  Alex2006 написав:3. Почему бывшим регионалам возвращается их награбленное? (Иванющенко, Злочевский, ...)
Питання цікаве.....
А як би Ви його вирішили..
Прийшли Ви до влади , при цьому
а - ви не диктатор
б -обмежені юридичними правилами/законами
в - працюєте в оточенні бюрократії яка сиділа ще за сталіна
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:10

Політичні дискусії

ага, все заслуги - это нарид, все косяки - порох и злочинна влада
отличная, взвешенная позиция, свидетельствующая о моральной зрелости говорящего)
точно як диты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:14

  ЛАД написав:Леночка, я задавал Вам вопрос. Возможно, Вы не заметили:


Я заметила. Отвечать не буду.
Мой ник Elensk.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:15

  kingkongovets написав:ага, все заслуги - это нарид, все косяки - порох и злочинна влада
отличная, взвешенная позиция, свидетельствующая о моральной зрелости говорящего)
точно як диты
Шкода що не має можливостей зіткнути двох носіїв протилежних ідей, щоб вони в якійсьінформаційній резервації пободались - а сюди вийшли вже з спільним рішенням.
Наприклад пара
Дейтройт-Алекс2006
В першого пересічний нічого не вирішує і винувата в цьому влада
В другого пересічний все хороше зробив - влада все одно винувата.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:17

  budivelnik написав:
  Alex2006 написав:По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы:
1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
Комусь потрібна кількість - мене влаштовує якість

Отже мінімізований вплив на країну наступних
Янукович,Фірташ,Коломойський

Т.е. то, что он отжал часть коррупционных схем у других олигархов себе - это наконец в Украине наступила справедливость и воры наказаны? А вот эти вот товарищи (https://www.youtube.com/user/nashigroshiTV/videos) спокойно себе дальше будут жить и множить состояние? Такое "качество" вас устраивает?? Ну ок, теперь здесь все понятно.


  budivelnik написав:
  Alex2006 написав:2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
Слово толковий- це все таки епітет...
Я наприклад
а - не виїхав
б - вважаю себе толковим
в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень
г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)

Какой у них среднемесячный доход? Если Вы строитель, как по нику, Вы строите виллы коррупционерам? Толковые - это квалифицированные люди с желанием работать. Но едут работать они почему-то за границу, а не работают у нас. И как раз при Порошенке они начали массово валить. Почему?

  budivelnik написав:
  Alex2006 написав:3. Почему бывшим регионалам возвращается их награбленное? (Иванющенко, Злочевский, ...)
Питання цікаве.....
А як би Ви його вирішили..
Прийшли Ви до влади , при цьому
а - ви не диктатор
б -обмежені юридичними правилами/законами
в - працюєте в оточенні бюрократії яка сиділа ще за сталіна

У вас есть полная власть - президент, большинство в парламенте, свое правительство, и вы типа ничего не можете сделать? Зачем тогда вы нужны? Было бы желание - быстро бы все сделали. Но при этом Порошенко наоборот всячески тормозил создание НАБУ, Анти-кор суда, пытался протолкнуть в аудиторы НАБУ "лыжника" Брауна, чтобы снять Сытника, а то он неожиданно оказался не как все, и реально пошел против системы. И только благодаря позиции Запада (или принимайте антикоррупционные законы - или денег не дадим) помогла нам все это получить.
А деньги бывшие регионалы получают просто потому что в ГПУ всячески тормозят расследование и проходят сроки давности. При этом сотрудники ГПУ накануне встречаются с фигурантами дел, а потом эти дела успешно фейлятся... Какое совпадение, а!
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:31

  Alex2006 написав:
  budivelnik написав:
  Alex2006 написав:По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы:
1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
Комусь потрібна кількість - мене влаштовує якість
Отже мінімізований вплив на країну наступних
Янукович,Фірташ,Коломойський

Т.е. то, что он отжал часть коррупционных схем у других олигархов себе
А зможете перечислити що Порошенко віджав собі в Фірташа (наприклад Облгази) ,Коломойського (ПриватБанк,Укрнафта,Буковель,МАУ) чи януковича?
Не можете - то може признаєте що ви просте брехло?

  Alex2006 написав:
  budivelnik написав:
  Alex2006 написав:2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
Слово толковий- це все таки епітет...
Я наприклад
а - не виїхав
б - вважаю себе толковим
в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень
г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)
Какой у них среднемесячный доход? Если Вы строитель, как по нику, Вы строите виллы коррупционерам? Толковые - это квалифицированные люди с желанием работать. Но едут работать они почему-то за границу, а не работают у нас. И как раз при Порошенке они начали массово валить. Почему?
1 Дохід - тисяч 15 гривень
2 Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла
3 Я ще раз запитую
а - у Львові з руками і ногами відірвуть будь-якого фахового інженера який хоче працювати
б - як правило за кордон їдуть люди середньої і низької кваліфікації
в - заробітки двірників і доглядачів у Польщі вищі ніж заробітки інженерів у педерації ( при на порядок меншій відповідальності за прийняті рішення) , тому й не дивно що як тільки двері на захід привідкрились - населення масово змінило напрям трудової еміграції з тюменських нафтових промислів чи магаданських золотих приїсків на Польщу чи Німеччину з Італією і Іспанією.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:34

Re: Політичні дискусії

так а чем еще поддержку регионалов в раде покупать на принципиальных голосованиях? рассказами о курсе в ес и нато?
так хорошо еще шо их так можно купить, бют и самопомич выеживаются гораздо сильнее, а реформы протаскивать надо
добро пожаловать в реальную политику, инфантилы
это та рада и те депутаты которых вы заслужили, смачного
и взрослейте уже, ну
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:37

  Elensk написав:
  ЛАД написав:Леночка, я задавал Вам вопрос. Возможно, Вы не заметили:


Я заметила. Отвечать не буду.
Мой ник Elensk.

Прошу прощения, если обидел Вас обращением Леночка. Ничего плохого ввиду не имел, но раз Вам не нравится, больше не буду.
Elensk, может, всё же ответите на вопрос:
Elensk
Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.

Какие, например?

Ну, уж очень интересно!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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