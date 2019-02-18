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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 251252253254 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 164 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 42 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 60 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 164 Додано: Вів 19 лют, 2019 10:47 budivelnik написав: Alex2006 написав: Т.е. то, что он отжал часть коррупционных схем у других олигархов себе Т.е. то, что он отжал часть коррупционных схем у других олигархов себе А зможете перечислити що Порошенко віджав собі в Фірташа (наприклад Облгази) ,Коломойського (ПриватБанк,Укрнафта,Буковель,МАУ) чи януковича?

Не можете - то може признаєте що ви просте брехло?

А зможете перечислити що Порошенко віджав собі в Фірташа (наприклад Облгази) ,Коломойського (ПриватБанк,Укрнафта,Буковель,МАУ) чи януковича?Не можете - то може признаєте що ви просте брехло?

У Януковича (курченка) и его команды большинство попереписывали на депутатов БПП, у Фирташа забрали часть в бизнесе, Ахметов тоже делиться долей, с Коломойским вышло сложнее, он стойкий) Вижу Вам нечего ответить на мой вопрос, раз пытаетесь увести тему?



budivelnik написав: Alex2006 написав: budivelnik написав: Слово толковий- це все таки епітет...

Я наприклад

а - не виїхав

б - вважаю себе толковим

в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень

г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)

Слово толковий- це все таки епітет...Я наприклада - не виїхавб - вважаю себе толковимв - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовленьг - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво) Какой у них среднемесячный доход? Если Вы строитель, как по нику, Вы строите виллы коррупционерам? Толковые - это квалифицированные люди с желанием работать. Но едут работать они почему-то за границу, а не работают у нас. И как раз при Порошенке они начали массово валить. Почему? Какой у них среднемесячный доход? Если Вы строитель, как по нику, Вы строите виллы коррупционерам? Толковые - это квалифицированные люди с желанием работать. Но едут работать они почему-то за границу, а не работают у нас. И как раз при Порошенке они начали массово валить. Почему? 1 Дохід - тисяч 15 гривень

2 Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла

3 Я ще раз запитую

а - у Львові з руками і ногами відірвуть будь-якого фахового інженера який хоче працювати

б - як правило за кордон їдуть люди середньої і низької кваліфікації

в - заробітки двірників і доглядачів у Польщі вищі ніж заробітки інженерів у педерації ( при на порядок меншій відповідальності за прийняті рішення) , тому й не дивно що як тільки двері на захід привідкрились - населення масово змінило напрям трудової еміграції з тюменських нафтових промислів чи магаданських золотих приїсків на Польщу чи Німеччину з Італією і Іспанією. 1 Дохід - тисяч 15 гривень2 Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла3 Я ще раз запитуюа - у Львові з руками і ногами відірвуть будь-якого фахового інженера який хоче працюватиб - як правило за кордон їдуть люди середньої і низької кваліфікаціїв - заробітки двірників і доглядачів у Польщі вищі ніж заробітки інженерів у педерації ( при на порядок меншій відповідальності за прийняті рішення) , тому й не дивно що як тільки двері на захід привідкрились - населення масово змінило напрям трудової еміграції з тюменських нафтових промислів чи магаданських золотих приїсків на Польщу чи Німеччину з Італією і Іспанією. И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?

А по теме миграции, очень рекомендую к просмотру, чтобы лучше разбираться в ситуации: У Януковича (курченка) и его команды большинство попереписывали на депутатов БПП, у Фирташа забрали часть в бизнесе, Ахметов тоже делиться долей, с Коломойским вышло сложнее, он стойкий) Вижу Вам нечего ответить на мой вопрос, раз пытаетесь увести тему?И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?А по теме миграции, очень рекомендую к просмотру, чтобы лучше разбираться в ситуации: Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3454 З нами з: 13.06.15 Подякував: 94 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 10:48 ЛАД написав: Elensk, может, всё же ответите на вопрос:

Elensk

Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.

Какие, например? Какие, например?

Ну, уж очень интересно! Elensk, может, всё же ответите на вопрос:Ну, уж очень интересно!

Поддерживаю! Тоже очень интересно узнать! Поддерживаю! Тоже очень интересно узнать! Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3454 З нами з: 13.06.15 Подякував: 94 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 10:54 Alex2006 написав: ЛАД написав: Elensk, может, всё же ответите на вопрос:



Поддерживаю! Тоже очень интересно узнать! Elensk, может, всё же ответите на вопрос:



Я уже отвечала. Если надо объяснять, то объяснять не надо. Ваша цель не узнать. Если бы хотели знать, то вспомнили бы самые сложные голосования в Раде, которые буквально продавливались президентом.

Я не готова вас "кормить". Я уже отвечала. Если надо объяснять, то объяснять не надо. Ваша цель не узнать. Если бы хотели знать, то вспомнили бы самые сложные голосования в Раде, которые буквально продавливались президентом.Я не готова вас "кормить". Elensk Повідомлень: 904 З нами з: 03.03.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:03 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Faceless написав: Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка. Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка. А можна не розкриваючи анонімність показати додаткову інформацію у вигляді - середній рейтин проголосувавших за кожного кандидата в розрізі подякував/отримав подяку?



ПС

По Ляшку, Бойку.Щевченко і Садовому - цю інформацію можна не приводити , щоб ненароком не розшифрувались за них проголосувавші. А можна не розкриваючи анонімність показати додаткову інформацію у вигляді - середній рейтин проголосувавших за кожного кандидата в розрізі подякував/отримав подяку?ПСПо Ляшку, Бойку.Щевченко і Садовому - цю інформацію можна не приводити , щоб ненароком не розшифрувались за них проголосувавші. Штатними інструментами не можна, а кидати заявку на підтримку/розробників дохлий номер, їм за то не заплатять.



П.С. Щодо того, що хтось тут боїться, що "боти накрутять". По-перше, число тих, хто проголосував, невелике, і зростало помірно. Немає ознак наплив ботів. По-друге, в опитуванні Порошенко був у лідерах з самого початку, тільки що перший голос був за Зеленського. Знову немає ознак, що накручують. По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано). По-четверте, ніби боти можуть тільки Порошенка просувати. То ж претензії абсурдні. Штатними інструментами не можна, а кидати заявку на підтримку/розробників дохлий номер, їм за то не заплатять.П.С. Щодо того, що хтось тут боїться, що "боти накрутять". По-перше, число тих, хто проголосував, невелике, і зростало помірно. Немає ознак наплив ботів. По-друге, в опитуванні Порошенко був у лідерах з самого початку, тільки що перший голос був за Зеленського. Знову немає ознак, що накручують. По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано). По-четверте, ніби боти можуть тільки Порошенка просувати. То ж претензії абсурдні. Faceless

Модератор Повідомлень: 23633 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5460 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:03 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла

ж/д вокзал во Львове? неплохо получился. ж/д вокзал во Львове? неплохо получился. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 279 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 251252253254 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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