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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:47
budivelnik написав: Alex2006 написав:
Т.е. то, что он отжал часть коррупционных схем у других олигархов себе
А зможете перечислити що Порошенко віджав собі в Фірташа (наприклад Облгази) ,Коломойського (ПриватБанк,Укрнафта,Буковель,МАУ) чи януковича?
Не можете - то може признаєте що ви просте брехло?
У Януковича (курченка) и его команды большинство попереписывали на депутатов БПП, у Фирташа забрали часть в бизнесе, Ахметов тоже делиться долей, с Коломойским вышло сложнее, он стойкий) Вижу Вам нечего ответить на мой вопрос, раз пытаетесь увести тему?
budivelnik написав: Alex2006 написав: budivelnik написав:
Слово толковий- це все таки епітет...
Я наприклад
а - не виїхав
б - вважаю себе толковим
в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень
г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)
Какой у них среднемесячный доход? Если Вы строитель, как по нику, Вы строите виллы коррупционерам? Толковые - это квалифицированные люди с желанием работать. Но едут работать они почему-то за границу, а не работают у нас. И как раз при Порошенке они начали массово валить. Почему?
1 Дохід - тисяч 15 гривень
2 Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла
3 Я ще раз запитую
а - у Львові з руками і ногами відірвуть будь-якого фахового інженера який хоче працювати
б - як правило за кордон їдуть люди середньої і низької кваліфікації
в - заробітки двірників і доглядачів у Польщі вищі ніж заробітки інженерів у педерації ( при на порядок меншій відповідальності за прийняті рішення) , тому й не дивно що як тільки двері на захід привідкрились - населення масово змінило напрям трудової еміграції з тюменських нафтових промислів чи магаданських золотих приїсків на Польщу чи Німеччину з Італією і Іспанією.
И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?
А по теме миграции, очень рекомендую к просмотру, чтобы лучше разбираться в ситуации:
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:48
ЛАД написав:
Elensk, может, всё же ответите на вопрос:
Elensk
Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.
Какие, например?
Ну, уж очень интересно!
Поддерживаю! Тоже очень интересно узнать!
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:54
Alex2006 написав: ЛАД написав:
Elensk, может, всё же ответите на вопрос:
Поддерживаю! Тоже очень интересно узнать!
Я уже отвечала. Если надо объяснять, то объяснять не надо. Ваша цель не узнать. Если бы хотели знать, то вспомнили бы самые сложные голосования в Раде, которые буквально продавливались президентом.
Я не готова вас "кормить".
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:03
budivelnik написав: Faceless написав:
Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка.
А можна не розкриваючи анонімність показати додаткову інформацію у вигляді - середній рейтин проголосувавших за кожного кандидата в розрізі подякував/отримав подяку?
ПС
По Ляшку, Бойку.Щевченко і Садовому - цю інформацію можна не приводити , щоб ненароком не розшифрувались за них проголосувавші.
Штатними інструментами не можна, а кидати заявку на підтримку/розробників дохлий номер, їм за то не заплатять.
П.С. Щодо того, що хтось тут боїться, що "боти накрутять". По-перше, число тих, хто проголосував, невелике, і зростало помірно. Немає ознак наплив ботів. По-друге, в опитуванні Порошенко був у лідерах з самого початку, тільки що перший голос був за Зеленського. Знову немає ознак, що накручують. По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано). По-четверте, ніби боти можуть тільки Порошенка просувати. То ж претензії абсурдні.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:03
budivelnik написав:
Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла
ж/д вокзал во Львове? неплохо получился.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:07
vitaliian написав: budivelnik написав:
Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла
ж/д вокзал во Львове? неплохо получился.
Ещё при австрияках строил
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:09
Alex2006 написав: budivelnik написав: Alex2006 написав:
Т.е. то, что он отжал часть коррупционных схем у других олигархов себе
А зможете перечислити що Порошенко віджав собі в Фірташа (наприклад Облгази) ,Коломойського (ПриватБанк,Укрнафта,Буковель,МАУ) чи януковича?
Не можете - то може признаєте що ви просте брехло?
У Януковича (курченка) и его команды большинство попереписывали на депутатов БПП, у Фирташа забрали часть в бизнесе, Ахметов тоже делиться долей, с Коломойским вышло сложнее, он стойкий)
Ожидаемый слив. Ни одного примера. Впрочем, чего ожидать то было
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:11
Alex2006 написав:
Запад поддерживал нас из-за Майдана, а не из-за Порошенка, в Порошенке они уже разочаровались и поняли что он просто возглавил коррупцию. И если он вдруг останется в власти, мы окончательно потеряем поддержку Запада и вот тогда Путин реально сможет напасть. А логика Запада вполне логична - они хотели бы сюда влить кучу денег, но понимают, что сейчас их просто разворуют. И позиция Меркель тоже понятна - почему Германия должна отказываться от финансовых преимуществ, которые ей несет Северный Поток из-за Украины, в которой президент и Ко зарабатывают кучу денег на стране, разворовывая ее?
По-прежнему не услышал ответов от почитателей Порошенка на вопросы:
1. Сколько серьезных коррупционеров было посажено за 5 лет его правления?
2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
3. Почему бывшим регионалам возвращается их награбленное? (Иванющенко, Злочевский, ...)
Про Меркель смішно.
По корупціонерам. Ви не полінуйтеся, і пошукайте, де саме, на якому етапі і чому заглохла конкретна гучна справа, наприклад, по брільянтових прокурорах, Насірову чи ще комусь.
Потім зрівняйти з контролем - справою Лазаренко в США. Який живе собі під домашнім арештом, народжує дітей, а США вже 13 років не може конфіскувати 250 млн доларів награбленого і хоче з ним домовитись.
І ще з одним, румуньским, контролем. Чому у них за хабар саджають на 5+ років, а в нас навіть не можуть звільнити з посади.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:11
Faceless написав:
Ожидаемый слив. Ни одного примера. Впрочем, чего ожидать то было
про Ахметова есть у Онищенка. Ждать что Ахметов придёт на форум с повинной и сам всё расскажет, наверное наивно.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:12
Виталий Кропачев
Faceless написав:
Ожидаемый слив. Ни одного примера. Впрочем, чего ожидать то было
- человек окружения Порошенка. Очень показательный пример.
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