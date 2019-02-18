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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 253254255256> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 166 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 43 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 61 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 166 Додано: Вів 19 лют, 2019 11:14 vitaliian написав: budivelnik написав: Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла Я за своє життя не збудував жодної віли... Все мною збудоване це цехи ,гаражі завожів, один ж/д вокзал , багато бюджетного житла ж/д вокзал во Львове? неплохо получился. ж/д вокзал во Львове? неплохо получился. Львівський - збудований ще до дня народження мого діда...

Але вокзали є не тільки в обласних центрах....

Я приймав участь в реконструкції вокзалу в Мостиськах (кордон Польща-Україна) Львівський - збудований ще до дня народження мого діда...Але вокзали є не тільки в обласних центрах....Я приймав участь в реконструкції вокзалу в Мостиськах (кордон Польща-Україна) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20004 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:17 Faceless написав: budivelnik написав: Faceless написав: Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка. Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка. А можна не розкриваючи анонімність показати додаткову інформацію у вигляді - середній рейтин проголосувавших за кожного кандидата в розрізі подякував/отримав подяку?



ПС

По Ляшку, Бойку.Щевченко і Садовому - цю інформацію можна не приводити , щоб ненароком не розшифрувались за них проголосувавші. А можна не розкриваючи анонімність показати додаткову інформацію у вигляді - середній рейтин проголосувавших за кожного кандидата в розрізі подякував/отримав подяку?ПСПо Ляшку, Бойку.Щевченко і Садовому - цю інформацію можна не приводити , щоб ненароком не розшифрувались за них проголосувавші. Штатними інструментами не можна, а кидати заявку на підтримку/розробників дохлий номер, їм за то не заплатять.



П.С. Щодо того, що хтось тут боїться, що "боти накрутять". По-перше, число тих, хто проголосував, невелике, і зростало помірно. Немає ознак наплив ботів. По-друге, в опитуванні Порошенко був у лідерах з самого початку, тільки що перший голос був за Зеленського. Знову немає ознак, що накручують. По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано). По-четверте, ніби боти можуть тільки Порошенка просувати. То ж претензії абсурдні. Штатними інструментами не можна, а кидати заявку на підтримку/розробників дохлий номер, їм за то не заплатять.П.С. Щодо того, що хтось тут боїться, що "боти накрутять". По-перше, число тих, хто проголосував, невелике, і зростало помірно. Немає ознак наплив ботів. По-друге, в опитуванні Порошенко був у лідерах з самого початку, тільки що перший голос був за Зеленського. Знову немає ознак, що накручують. По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано). По-четверте, ніби боти можуть тільки Порошенка просувати. То ж претензії абсурдні. 1 Невже важко адміну взяти і в екселику створити табличку де фігурує всього 160 ніків?

2 Справа не в підтасовці.

Справа в тому , що хочеться перевірити одне припущення що до адекватності голосуючих

Як на мене то середня кількість отриманих подяк серед проголосувавших за Порошенка - буде вищою ніж в тих хто проголосував за Зеленського

Хоча й можу помилятись. 1 Невже важко адміну взяти і в екселику створити табличку де фігурує всього 160 ніків?2 Справа не в підтасовці.Справа в тому , що хочеться перевірити одне припущення що до адекватності голосуючихЯк на мене то середня кількість отриманих подяк серед проголосувавших за Порошенка - буде вищою ніж в тих хто проголосував за ЗеленськогоХоча й можу помилятись. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20004 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:20 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Faceless написав: budivelnik написав: [quote="4586524:Faceless"]Опрос анонимен, голосовавшие не раскрываются. Точка. А можна не розкриваючи анонімність показати додаткову інформацію у вигляді - середній рейтин проголосувавших за кожного кандидата в розрізі подякував/отримав подяку?



ПС

По Ляшку, Бойку.Щевченко і Садовому - цю інформацію можна не приводити , щоб ненароком не розшифрувались за них проголосувавші. А можна не розкриваючи анонімність показати додаткову інформацію у вигляді - середній рейтин проголосувавших за кожного кандидата в розрізі подякував/отримав подяку?ПСПо Ляшку, Бойку.Щевченко і Садовому - цю інформацію можна не приводити , щоб ненароком не розшифрувались за них проголосувавші. Штатними інструментами не можна, а кидати заявку на підтримку/розробників дохлий номер, їм за то не заплатять.



П.С. Щодо того, що хтось тут боїться, що "боти накрутять". По-перше, число тих, хто проголосував, невелике, і зростало помірно. Немає ознак наплив ботів. По-друге, в опитуванні Порошенко був у лідерах з самого початку, тільки що перший голос був за Зеленського. Знову немає ознак, що накручують. По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано). По-четверте, ніби боти можуть тільки Порошенка просувати. То ж претензії абсурдні. Штатними інструментами не можна, а кидати заявку на підтримку/розробників дохлий номер, їм за то не заплатять.П.С. Щодо того, що хтось тут боїться, що "боти накрутять". По-перше, число тих, хто проголосував, невелике, і зростало помірно. Немає ознак наплив ботів. По-друге, в опитуванні Порошенко був у лідерах з самого початку, тільки що перший голос був за Зеленського. Знову немає ознак, що накручують. По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано). По-четверте, ніби боти можуть тільки Порошенка просувати. То ж претензії абсурдні. 1 Невже важко адміну взяти і в екселику створити табличку де фігурує всього 160 ніків?

2 Справа не в підтасовці.

Справа в тому , що хочеться перевірити одне припущення що до адекватності голосуючих

Як на мене то середня кількість отриманих подяк серед проголосувавших за Порошенка - буде вищою ніж в тих хто проголосував за Зеленського

Хоча й можу помилятись.[/quote]Нема в адмінів жодного доступу до переліку тих хто голосував. Не закладено такого функціоналу 1 Невже важко адміну взяти і в екселику створити табличку де фігурує всього 160 ніків?2 Справа не в підтасовці.Справа в тому , що хочеться перевірити одне припущення що до адекватності голосуючихЯк на мене то середня кількість отриманих подяк серед проголосувавших за Порошенка - буде вищою ніж в тих хто проголосував за ЗеленськогоХоча й можу помилятись.[/quote]Нема в адмінів жодного доступу до переліку тих хто голосував. Не закладено такого функціоналу Faceless

Модератор Повідомлень: 23640 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5460 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:23 uaseller_info написав: Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения не имеет. Облегчает только выезд за границу.

Вы несколько далеки от этой темы.

Раньше, что бы поехать например в Чехию, делали польскую рабочую визу (несколько сот евро), а это время и деньги.

А счас без проблем, вахтами 90/180.

Да, это не совсем легально, но эту возможность дал именно безвиз. Вы несколько далеки от этой темы.Раньше, что бы поехать например в Чехию, делали польскую рабочую визу (несколько сот евро), а это время и деньги.А счас без проблем, вахтами 90/180.Да, это не совсем легально, но эту возможность дал именно безвиз.

Вы зарегились специально ради этого сообщения или Вы клон Васи?

Возможно, я не прав. Но тогда расскажите - Вы пишете о рабочей визе. Но такая виза давала право на легальную работу, чего безвиз не даёт . Если говорить о нелегальной (неофициальной) работе, то можно было оформить обычную туристическую визу, даже многоразовую. Да, это требовало какого-то времени и дополнительных расходов, но не таких уж больших, так что большой проблемы не представляло.

Резкий рост трудовой миграции на Запад вызван не безвизом, а резким падением уровня жизни и доходов в результате девальвации. Произошло не сразу, т.к. людям нужно время на раскачку - не так легко сорваться с насиженного места, а потом процесс нарастает лавинообразно - каждый новый выехавший привлекает друзей и знакомых. Вы зарегились специально ради этого сообщения или Вы клон Васи?Возможно, я не прав. Но тогда расскажите - Вы пишете овизе. Но такая виза давала право наработу, чего безвиз. Если говорить о нелегальной (неофициальной) работе, то можно было оформить обычную туристическую визу, даже многоразовую. Да, это требовало какого-то времени и дополнительных расходов, но не таких уж больших, так что большой проблемы не представляло.Резкий рост трудовой миграции на Запад вызван не безвизом, а резким падением уровня жизни и доходов в результате девальвации. Произошло не сразу, т.к. людям нужно время на раскачку - не так легко сорваться с насиженного места, а потом процесс нарастает лавинообразно - каждый новый выехавший привлекает друзей и знакомых.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3586 раз. Подякували: 3352 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:28 Faceless написав: ЛАД написав: Surfer

А по реверсу мы получаем газ дешевле, чем получали бы при прямой закупке у РФ?

Наша гордость тем, что мы уже".. суток не закупаем газ у Газпрома", по-моему, выглядит несколько смешно. Главная разница в закупке по реверсу в отличие от прямой - при запуках по реверсу РФ не может выкручиваться руки, манипулируя ценой и пользуясь статусом фактически монополиста. При этом это действительно ещё и дешевле (учитывая, что мы на купленном объёме уже заработали на транзите).

Не то чтобы это было оптимальной схемой вообще, но пока получается так Главная разница в закупке по реверсу в отличие от прямой - при запуках по реверсу РФ не может выкручиваться руки, манипулируя ценой и пользуясь статусом фактически монополиста. При этом это действительно ещё и дешевле (учитывая, что мы на купленном объёме уже заработали на транзите).Не то чтобы это было оптимальной схемой вообще, но пока получается так



Додав би, що зараз припинились розмови про те що Україна краде російський газ, а то колись навіть розмовляючи із знайомими, що проживали в інших державах, якось мусів виправдовуватись. Також колись Медведєв розказував, які шалені дотації дістає Україна (140 млрд за скількісь там років) через ціну на газ, яка насправді була вища ніж для ФРН.



Faceless написав: По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано). По-третє, немає акоїсь разючої різниці з іншими опитуваннями, крім того, що тут майже нульовий рейтинг Тимошенко (насправді несподівано).

Вікостатевий аналіз показує, що її основні симпатики це бабусі. А вони як правило не від форумів, але прийдуть до реальних урн.



Про маленьку зелену надію - нещодавно отримав "цікаву" пропозицію на місцевому рівні очолити осередок, якого ще нема, а гроші є. Навіть якщо це чудо кудись пройде - як воно має щось реалізовувати, якщо я так розумію структури ще в зародковому стані і поспіхом комплектуються? Додав би, що зараз припинились розмови про те що Україна краде російський газ, а то колись навіть розмовляючи із знайомими, що проживали в інших державах, якось мусів виправдовуватись. Також колись Медведєв розказував, які шалені дотації дістає Україна (140 млрд за скількісь там років) через ціну на газ, яка насправді була вища ніж для ФРН.Вікостатевий аналіз показує, що її основні симпатики це бабусі. А вони як правило не від форумів, але прийдуть до реальних урн.Про маленьку зелену надію - нещодавно отримав "цікаву" пропозицію на місцевому рівні очолити осередок, якого ще нема, а гроші є. Навіть якщо це чудо кудись пройде - як воно має щось реалізовувати, якщо я так розумію структури ще в зародковому стані і поспіхом комплектуються? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2283 З нами з: 19.04.12 Подякував: 28 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:32 ЛАД написав: uaseller_info написав: Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения не имеет. Облегчает только выезд за границу.

Вы несколько далеки от этой темы.

Раньше, что бы поехать например в Чехию, делали польскую рабочую визу (несколько сот евро), а это время и деньги.

А счас без проблем, вахтами 90/180.

Да, это не совсем легально, но эту возможность дал именно безвиз. Вы несколько далеки от этой темы.Раньше, что бы поехать например в Чехию, делали польскую рабочую визу (несколько сот евро), а это время и деньги.А счас без проблем, вахтами 90/180.Да, это не совсем легально, но эту возможность дал именно безвиз.

Вы зарегились специально ради этого сообщения или Вы клон Васи?

Возможно, я не прав. Но тогда расскажите - Вы пишете о рабочей визе. Но такая виза давала право на легальную работу, чего безвиз не даёт . Если говорить о нелегальной (неофициальной) работе, то можно было оформить обычную туристическую визу, даже многоразовую. Да, это требовало какого-то времени и дополнительных расходов, но не таких уж больших, так что большой проблемы не представляло.

Вы зарегились специально ради этого сообщения или Вы клон Васи?Возможно, я не прав. Но тогда расскажите - Вы пишете овизе. Но такая виза давала право наработу, чего безвиз. Если говорить о нелегальной (неофициальной) работе, то можно было оформить обычную туристическую визу, даже многоразовую. Да, это требовало какого-то времени и дополнительных расходов, но не таких уж больших, так что большой проблемы не представляло.

Зачем такое писать? Съездить с женой и двумя детьми в Прагу - 150 евро только на визы + 2 дня жизни + куча нервов + ощущение себя вторым сортом. И это если ты живешь в Киеве. Если нет - то расходов и нервов еще больше.

Но главное последствие безвиза не в этом. Главное - это вход лоукостов, которые обрушили цены на авиабилеты. Без безвиза НИКОГДА, слышите, НИКОГДА бы этого не произошло. Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих. Зачем такое писать? Съездить с женой и двумя детьми в Прагу - 150 евро только на визы + 2 дня жизни + куча нервов + ощущение себя вторым сортом. И это если ты живешь в Киеве. Если нет - то расходов и нервов еще больше.Но главное последствие безвиза не в этом. Главное - это вход лоукостов, которые обрушили цены на авиабилеты. Без безвиза НИКОГДА, слышите, НИКОГДА бы этого не произошло. Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих. airmax78 Повідомлень: 28160 З нами з: 25.10.12 Подякував: 721 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:35 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Резкий рост трудовой миграции на Запад вызван не безвизом, а резким падением уровня жизни Резкий рост трудовой миграции на Запад вызван не безвизом, а резким падением уровня жизни 1 А виплата за 2 місяці 11 млрд грн за легалізацію 160000 авто(68000 грн в середньому заавто) - також викликана різким падінням життя?

2 Було три варіанти

а - сидіти дома

б - працювати в росії

в - оформити туристичну візу і все одно працювати не легально на Заході....

3 Стало

варіант а - залишився

варіант б втратив привабливість з появою варіанту с - отримати за 850 грн біометричний паспорт і офіційно знаходитись на території ЄвроСоюзу 90 днів (тобто варіант с практично зрівнявся з варіантоб по по складності отримання) , але при цьому варіант с - на голову ефективніший по критерію затрати праці/отримані кошти.



На рахунок права на працю

Туристична віза обмежує вас терміном перебування і не обмежує ваше право на працю

Друге питання , що у випадку офіційного працевлаштування ви повинні сплачувати податки в країні де працюєте ( а от тут у нас є свої бзіки) ,але якщо ви офіційно влаштувались - маєте право 90 днів ( з 180) працювати і без робочої візи.



Таким чином різке спрощення правил вїзду і створило різке збільшення гастарбайтерів в Європу ( з одночасним різким зменшенням в росію) 1 А виплата за 2 місяці 11 млрд грн за легалізацію 160000 авто(68000 грн в середньому заавто) - також викликана різким падінням життя?2 Було три варіантиа - сидіти домаб - працювати в росіїв - оформити туристичну візу і все одно працювати не легально на Заході....3 Сталоваріант а - залишивсяваріант б втратив привабливість з появою варіанту с - отримати за 850 грн біометричний паспорт і офіційно знаходитись на території ЄвроСоюзу 90 днів (тобто варіант с практично зрівнявся з варіантоб по по складності отримання) , але при цьому варіант с - на голову ефективніший по критерію затрати праці/отримані кошти.На рахунок права на працюТуристична віза обмежує вас терміном перебування і не обмежує ваше право на працюДруге питання , що у випадку офіційного працевлаштування ви повинні сплачувати податки в країні де працюєте ( а от тут у нас є свої бзіки) ,але якщо ви офіційно влаштувались - маєте право 90 днів ( з 180) працювати і без робочої візи.Таким чином різке спрощення правил вїзду і створило різке збільшення гастарбайтерів в Європу ( з одночасним різким зменшенням в росію) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20004 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:42 Faceless написав: Нема в адмінів жодного доступу до переліку тих хто голосував. Не закладено такого функціоналу Нема в адмінів жодного доступу до переліку тих хто голосував. Не закладено такого функціоналу Коли я захожу на сторінку - то мій кандидат підсвічений, таким чином в бд є галочка за кого я голосувавв і чи голосував взагалі.

За каву знайти ту галочку я думаю можна

якщо є

а - бажання ,б - гроші на каву Коли я захожу на сторінку - то мій кандидат підсвічений, таким чином в бд є галочка за кого я голосувавв і чи голосував взагалі.За каву знайти ту галочку я думаю можнаякщо єа - бажання ,б - гроші на каву http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20004 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:45 Re: Політичні дискусії :



1.ЛАД - вам насчет валюты в контексте - возможно кого-то там незаслуженно прессанули,я лично не заметил, я там свободно пишу о том,что считаю ,что Петро Порошенко намахал и майдан,и народ,и укокошил национальную экономику и послужил стартером того,чтобы миллионы украинцев вынуждены были покинуть Родину,за что именно три недели имел наивысшее количество одобрений ( в недельном разрезе), не все соглашались,но дискуссия и аргументы против мне высказывались толлерантно и воспитанно. А тут ,на этой ветке заметил,что есть в принципе 99% нормальных участников и один психопат не в адеквате,разбрасывающийся откровенным хамством,да еще и антисемитизмом.



2.Surfer - да вы правы ,это я писал о газовых контрактах,ну перегнула Юля все-таки палку тогда,единственное,что ее оправдывает,то что разрушили сотрудничество с Россией по газу тогда задолго до нее националисты ,там стартанул тогда главный по националистам на тот момент Ивченко-мерседес (бронированный за какие-то там немыслимые деньги),глава Нафтогаза,пригласивший на новогодний коропоратив 50 полуголых снегурочек и требовавший переводчика с русского на переговорах в Москве ,и возмущавщийся,что 50 дол. за 1 тыс.кубов это слишком дорого и т.п.



3.Фейслесс - еще раз вам респект за умение держать себя в руках и за толлерантный стиль общения с участниками с антимнением.К сожалению - один ваш подопечный плевал на Правила поведения и никак не желает брать пример с Вас.

Насчет Юли - почему офигенное зло (Юля) лучше мега-зла(Порошенко) -как мне помнится именно Юля сделала задел по Криворожстали,4 с хвостом миллиарда доллара вынули у кучмовского Пинчука прямо из "писка",зато страна получила мощнейший драйв на несколько лет - даже некоторые люди даже из мелкого бизнеса пересели на джипы из салонов и начали покупать элитное жилье,а Родину почти никто не покидал,на фига - если тут простой продавец электроники мог две штуки баксову в месяц поиметь.Короче,чтобы разогнать эту собранную Порошенком шоблу нужна ведьма и стерва,а иначе - загнывание еще на 25 лет,хватит и этих 5 лет Порошенковского болота. Прекрасно понимаю и миллион ее недостатков и то,что уже еще более опасные для экономики страны чем Порошенко - Аваков-Яценюк-Пашинский и Ко уже начали к ней клинья подбивать,ну т.е. на нее ,а не на Петра поставили.Хреново - да(хотя что там - она эта компания и так сейчас в полном шоколаде,хуже вряд ли будет),безусловно,но лучше ужасный конец чем ужас без конца,а вал трудовых мигрантов 10 млн. плюс это как раз ужас без конца.



4.Кто-то там насчет владельцев недвижимости тему поднимал, я сам плачу налоги ,которые получаю исключительно на банковский счет,зарегистрированный в дфс и плачу за это 5% от вала, это исключительно мало,я понимаю,что новый Президент повысит эти 5% до 20%,но это будет небольшая плата за то,что страна повернет в сторону проевропейской экономики,а не в сторону российской модели как это сделал Петро Порошенко ,развивая олигархо-кланово-схемную экономику,отдав на откуп некоторые регионы явному криминалитету - Кернес там и т.п.



5.Что касается владельцев квартир,сдающих их в черную - то это вообще

п а р а з и т ы, в любой европейской цивилизованной стране им бы такого не позволили, откровенно не платить налоги и мечтать о Европе могут только конченные особи.



6.Квестор - вам насчет Гриценко ,знаю его не непосредственно, а просто знаю лично очень многих людей,которые с ним работают в прессе. Их мнение - он не мудель, в отличие от многих остальных претендентов. И это главное - просто человек - не мудель и все и больше ничего не надо.

Вам же - почему через силу,я вынужден идти голосовать за "Зе",потому ,что наш народ еще не дорос до уровня Зеркала недели Гриценка,только 1% соотечественников понимают - что оно такое и с чем его едят,остальные - серая масса,увы.

Вам же - о Мураеве вы спрашивали ,почему у него 15 голосов,ну отвечу ,наверное потому,что лучше по чесному, как он ,заявлять ,что он за экономические связи с Россией чем втыхаря по крысячему торговать и набивать карманы русскими деньгами.

Более того,рано,или поздно крысячья торговля с Россией перейдет в легальную сферу и "навар" от нее не будет расходиться по карманам нынешних дельцов,а в украинский бюджет пойдет.

Еще американка Яресько ( ей можно,против нее не подняли вой насчет того,что она агент кремля),что соседа географически никуда не денешь и вы вынуждены будете рано,или поздно иметь с ним экономические отношения. Вот в этом и есть феномен Мураева - отличный экономист,правда чисто пророссийских взглядов.Так потому и пройдет его партия "Наши" в осений парламент скорее всего,так как народ Украины заскучал за речами на тему экономики,и не хочет слушать ежедневно на всех олигархических каналах ( а как же ,им олигархам при Порошенко еще лучше чем при Януковиче,вообще лафа и разгуляй) бесконечное впаривание о Томосе в светской в общем-то стране. А отвечу сразу нескольким участникам1.ЛАД - вам насчет валюты в контексте - возможно кого-то там незаслуженно прессанули,я лично не заметил, я там свободно пишу о том,что считаю ,что Петро Порошенко намахал и майдан,и народ,и укокошил национальную экономику и послужил стартером того,чтобы миллионы украинцев вынуждены были покинуть Родину,за что именно три недели имел наивысшее количество одобрений ( в недельном разрезе), не все соглашались,но дискуссия и аргументы против мне высказывались толлерантно и воспитанно. А тут ,на этой ветке заметил,что есть в принципе 99% нормальных участников и один психопат не в адеквате,разбрасывающийся откровенным хамством,да еще и антисемитизмом.2.Surfer - да вы правы ,это я писал о газовых контрактах,ну перегнула Юля все-таки палку тогда,единственное,что ее оправдывает,то что разрушили сотрудничество с Россией по газу тогда задолго до нее националисты ,там стартанул тогда главный по националистам на тот момент Ивченко-мерседес (бронированный за какие-то там немыслимые деньги),глава Нафтогаза,пригласивший на новогодний коропоратив 50 полуголых снегурочек и требовавший переводчика с русского на переговорах в Москве ,и возмущавщийся,что 50 дол. за 1 тыс.кубов это слишком дорого и т.п.3.Фейслесс - еще раз вам респект за умение держать себя в руках и за толлерантный стиль общения с участниками с антимнением.К сожалению - один ваш подопечный плевал на Правила поведения и никак не желает брать пример с Вас.Насчет Юли - почему офигенное зло (Юля) лучше мега-зла(Порошенко) -как мне помнится именно Юля сделала задел по Криворожстали,4 с хвостом миллиарда доллара вынули у кучмовского Пинчука прямо из "писка",зато страна получила мощнейший драйв на несколько лет - даже некоторые люди даже из мелкого бизнеса пересели на джипы из салонов и начали покупать элитное жилье,а Родину почти никто не покидал,на фига - если тут простой продавец электроники мог две штуки баксову в месяц поиметь.Короче,чтобы разогнать эту собранную Порошенком шоблу нужна ведьма и стерва,а иначе - загнывание еще на 25 лет,хватит и этих 5 лет Порошенковского болота. Прекрасно понимаю и миллион ее недостатков и то,что уже еще более опасные для экономики страны чем Порошенко - Аваков-Яценюк-Пашинский и Ко уже начали к ней клинья подбивать,ну т.е. на нее ,а не на Петра поставили.Хреново - да(хотя что там - она эта компания и так сейчас в полном шоколаде,хуже вряд ли будет),безусловно,но лучше ужасный конец чем ужас без конца,а вал трудовых мигрантов 10 млн. плюс это как раз ужас без конца.4.Кто-то там насчет владельцев недвижимости тему поднимал, я сам плачу налоги ,которые получаю исключительно на банковский счет,зарегистрированный в дфс и плачу за это 5% от вала, это исключительно мало,я понимаю,что новый Президент повысит эти 5% до 20%,но это будет небольшая плата за то,что страна повернет в сторону проевропейской экономики,а не в сторону российской модели как это сделал Петро Порошенко ,развивая олигархо-кланово-схемную экономику,отдав на откуп некоторые регионы явному криминалитету - Кернес там и т.п.5.Что касается владельцев квартир,сдающих их в черную - то это вообщеп а р а з и т ы, в любой европейской цивилизованной стране им бы такого не позволили, откровенно не платить налоги и мечтать о Европе могут только конченные особи.6.Квестор - вам насчет Гриценко ,знаю его не непосредственно, а просто знаю лично очень многих людей,которые с ним работают в прессе. Их мнение - он не мудель, в отличие от многих остальных претендентов. И это главное - просто человек - не мудель и все и больше ничего не надо.Вам же - почему через силу,я вынужден идти голосовать за "Зе",потому ,что наш народ еще не дорос до уровня Зеркала недели Гриценка,только 1% соотечественников понимают - что оно такое и с чем его едят,остальные - серая масса,увы.Вам же - о Мураеве вы спрашивали ,почему у него 15 голосов,ну отвечу ,наверное потому,что лучше по чесному, как он ,заявлять ,что он за экономические связи с Россией чем втыхаря по крысячему торговать и набивать карманы русскими деньгами.Более того,рано,или поздно крысячья торговля с Россией перейдет в легальную сферу и "навар" от нее не будет расходиться по карманам нынешних дельцов,а в украинский бюджет пойдет.Еще американка Яресько ( ей можно,против нее не подняли вой насчет того,что она агент кремля),что соседа географически никуда не денешь и вы вынуждены будете рано,или поздно иметь с ним экономические отношения. Вот в этом и есть феномен Мураева - отличный экономист,правда чисто пророссийских взглядов.Так потому и пройдет его партия "Наши" в осений парламент скорее всего,так как народ Украины заскучал за речами на тему экономики,и не хочет слушать ежедневно на всех олигархических каналах ( а как же ,им олигархам при Порошенко еще лучше чем при Януковиче,вообще лафа и разгуляй) бесконечное впаривание о Томосе в светской в общем-то стране. Автор77 Повідомлень: 51 З нами з: 09.11.16 Подякував: 14 раз. Подякували: 148 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:54 Elensk написав: Alex2006 написав:

ЛАД"]

Elensk, может, всё же ответите на вопрос:



Поддерживаю! Тоже очень интересно узнать! "]Elensk, может, всё же ответите на вопрос:Поддерживаю! Тоже очень интересно узнать!



Я уже отвечала. Если надо объяснять, то объяснять не надо. Ваша цель не узнать. Если бы хотели знать, то вспомнили бы самые сложные голосования в Раде, которые буквально продавливались президентом.

Я не готова вас "кормить". Я уже отвечала. Если надо объяснять, то объяснять не надо. Ваша цель не узнать. Если бы хотели знать, то вспомнили бы самые сложные голосования в Раде, которые буквально продавливались президентом.Я не готова вас "кормить".

Я не голодный, так что "кормить" меня не требуется.

Но если Вы не хотите отвечать на вопросы, кот. возникают к Вашим постам, то зачем Вы пришли на форум?

"Вещать" с пьедестала? Простите, но слушать "вещателей" не интересно. Замечу, что вера в собственную непогрешимость обычно ни к чему хорошему не приводит. Я не голодный, так что "кормить" меня не требуется.Но если Вы не хотите отвечать на вопросы, кот. возникают к Вашим постам, то зачем Вы пришли на форум?"Вещать" с пьедестала? Простите, но слушать "вещателей" не интересно. Замечу, что вера в собственную непогрешимость обычно ни к чему хорошему не приводит.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3586 раз. Подякували: 3352 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 253254255256> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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