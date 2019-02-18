Львівський - збудований ще до дня народження мого діда...
Але вокзали є не тільки в обласних центрах....
Я приймав участь в реконструкції вокзалу в Мостиськах (кордон Польща-Україна)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:14
Львівський - збудований ще до дня народження мого діда...
Але вокзали є не тільки в обласних центрах....
Я приймав участь в реконструкції вокзалу в Мостиськах (кордон Польща-Україна)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:17
1 Невже важко адміну взяти і в екселику створити табличку де фігурує всього 160 ніків?
2 Справа не в підтасовці.
Справа в тому , що хочеться перевірити одне припущення що до адекватності голосуючих
Як на мене то середня кількість отриманих подяк серед проголосувавших за Порошенка - буде вищою ніж в тих хто проголосував за Зеленського
Хоча й можу помилятись.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:20
Re: Політичні дискусії
1 Невже важко адміну взяти і в екселику створити табличку де фігурує всього 160 ніків?
2 Справа не в підтасовці.
Справа в тому , що хочеться перевірити одне припущення що до адекватності голосуючих
Як на мене то середня кількість отриманих подяк серед проголосувавших за Порошенка - буде вищою ніж в тих хто проголосував за Зеленського
Хоча й можу помилятись.[/quote]Нема в адмінів жодного доступу до переліку тих хто голосував. Не закладено такого функціоналу
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:23
Вы зарегились специально ради этого сообщения или Вы клон Васи?
Возможно, я не прав. Но тогда расскажите - Вы пишете о рабочей визе. Но такая виза давала право на легальную работу, чего безвиз не даёт. Если говорить о нелегальной (неофициальной) работе, то можно было оформить обычную туристическую визу, даже многоразовую. Да, это требовало какого-то времени и дополнительных расходов, но не таких уж больших, так что большой проблемы не представляло.
Резкий рост трудовой миграции на Запад вызван не безвизом, а резким падением уровня жизни и доходов в результате девальвации. Произошло не сразу, т.к. людям нужно время на раскачку - не так легко сорваться с насиженного места, а потом процесс нарастает лавинообразно - каждый новый выехавший привлекает друзей и знакомых.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:28
Додав би, що зараз припинились розмови про те що Україна краде російський газ, а то колись навіть розмовляючи із знайомими, що проживали в інших державах, якось мусів виправдовуватись. Також колись Медведєв розказував, які шалені дотації дістає Україна (140 млрд за скількісь там років) через ціну на газ, яка насправді була вища ніж для ФРН.
Вікостатевий аналіз показує, що її основні симпатики це бабусі. А вони як правило не від форумів, але прийдуть до реальних урн.
Про маленьку зелену надію - нещодавно отримав "цікаву" пропозицію на місцевому рівні очолити осередок, якого ще нема, а гроші є. Навіть якщо це чудо кудись пройде - як воно має щось реалізовувати, якщо я так розумію структури ще в зародковому стані і поспіхом комплектуються?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:32
Зачем такое писать? Съездить с женой и двумя детьми в Прагу - 150 евро только на визы + 2 дня жизни + куча нервов + ощущение себя вторым сортом. И это если ты живешь в Киеве. Если нет - то расходов и нервов еще больше.
Но главное последствие безвиза не в этом. Главное - это вход лоукостов, которые обрушили цены на авиабилеты. Без безвиза НИКОГДА, слышите, НИКОГДА бы этого не произошло. Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:35
Re: Політичні дискусії
1 А виплата за 2 місяці 11 млрд грн за легалізацію 160000 авто(68000 грн в середньому заавто) - також викликана різким падінням життя?
2 Було три варіанти
а - сидіти дома
б - працювати в росії
в - оформити туристичну візу і все одно працювати не легально на Заході....
3 Стало
варіант а - залишився
варіант б втратив привабливість з появою варіанту с - отримати за 850 грн біометричний паспорт і офіційно знаходитись на території ЄвроСоюзу 90 днів (тобто варіант с практично зрівнявся з варіантоб по по складності отримання) , але при цьому варіант с - на голову ефективніший по критерію затрати праці/отримані кошти.
На рахунок права на працю
Туристична віза обмежує вас терміном перебування і не обмежує ваше право на працю
Друге питання , що у випадку офіційного працевлаштування ви повинні сплачувати податки в країні де працюєте ( а от тут у нас є свої бзіки) ,але якщо ви офіційно влаштувались - маєте право 90 днів ( з 180) працювати і без робочої візи.
Таким чином різке спрощення правил вїзду і створило різке збільшення гастарбайтерів в Європу ( з одночасним різким зменшенням в росію)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:42
Коли я захожу на сторінку - то мій кандидат підсвічений, таким чином в бд є галочка за кого я голосувавв і чи голосував взагалі.
За каву знайти ту галочку я думаю можна
якщо є
а - бажання ,б - гроші на каву
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:45
Re: Політичні дискусії
А отвечу сразу нескольким участникам :
1.ЛАД - вам насчет валюты в контексте - возможно кого-то там незаслуженно прессанули,я лично не заметил, я там свободно пишу о том,что считаю ,что Петро Порошенко намахал и майдан,и народ,и укокошил национальную экономику и послужил стартером того,чтобы миллионы украинцев вынуждены были покинуть Родину,за что именно три недели имел наивысшее количество одобрений ( в недельном разрезе), не все соглашались,но дискуссия и аргументы против мне высказывались толлерантно и воспитанно. А тут ,на этой ветке заметил,что есть в принципе 99% нормальных участников и один психопат не в адеквате,разбрасывающийся откровенным хамством,да еще и антисемитизмом.
2.Surfer - да вы правы ,это я писал о газовых контрактах,ну перегнула Юля все-таки палку тогда,единственное,что ее оправдывает,то что разрушили сотрудничество с Россией по газу тогда задолго до нее националисты ,там стартанул тогда главный по националистам на тот момент Ивченко-мерседес (бронированный за какие-то там немыслимые деньги),глава Нафтогаза,пригласивший на новогодний коропоратив 50 полуголых снегурочек и требовавший переводчика с русского на переговорах в Москве ,и возмущавщийся,что 50 дол. за 1 тыс.кубов это слишком дорого и т.п.
3.Фейслесс - еще раз вам респект за умение держать себя в руках и за толлерантный стиль общения с участниками с антимнением.К сожалению - один ваш подопечный плевал на Правила поведения и никак не желает брать пример с Вас.
Насчет Юли - почему офигенное зло (Юля) лучше мега-зла(Порошенко) -как мне помнится именно Юля сделала задел по Криворожстали,4 с хвостом миллиарда доллара вынули у кучмовского Пинчука прямо из "писка",зато страна получила мощнейший драйв на несколько лет - даже некоторые люди даже из мелкого бизнеса пересели на джипы из салонов и начали покупать элитное жилье,а Родину почти никто не покидал,на фига - если тут простой продавец электроники мог две штуки баксову в месяц поиметь.Короче,чтобы разогнать эту собранную Порошенком шоблу нужна ведьма и стерва,а иначе - загнывание еще на 25 лет,хватит и этих 5 лет Порошенковского болота. Прекрасно понимаю и миллион ее недостатков и то,что уже еще более опасные для экономики страны чем Порошенко - Аваков-Яценюк-Пашинский и Ко уже начали к ней клинья подбивать,ну т.е. на нее ,а не на Петра поставили.Хреново - да(хотя что там - она эта компания и так сейчас в полном шоколаде,хуже вряд ли будет),безусловно,но лучше ужасный конец чем ужас без конца,а вал трудовых мигрантов 10 млн. плюс это как раз ужас без конца.
4.Кто-то там насчет владельцев недвижимости тему поднимал, я сам плачу налоги ,которые получаю исключительно на банковский счет,зарегистрированный в дфс и плачу за это 5% от вала, это исключительно мало,я понимаю,что новый Президент повысит эти 5% до 20%,но это будет небольшая плата за то,что страна повернет в сторону проевропейской экономики,а не в сторону российской модели как это сделал Петро Порошенко ,развивая олигархо-кланово-схемную экономику,отдав на откуп некоторые регионы явному криминалитету - Кернес там и т.п.
5.Что касается владельцев квартир,сдающих их в черную - то это вообще
п а р а з и т ы, в любой европейской цивилизованной стране им бы такого не позволили, откровенно не платить налоги и мечтать о Европе могут только конченные особи.
6.Квестор - вам насчет Гриценко ,знаю его не непосредственно, а просто знаю лично очень многих людей,которые с ним работают в прессе. Их мнение - он не мудель, в отличие от многих остальных претендентов. И это главное - просто человек - не мудель и все и больше ничего не надо.
Вам же - почему через силу,я вынужден идти голосовать за "Зе",потому ,что наш народ еще не дорос до уровня Зеркала недели Гриценка,только 1% соотечественников понимают - что оно такое и с чем его едят,остальные - серая масса,увы.
Вам же - о Мураеве вы спрашивали ,почему у него 15 голосов,ну отвечу ,наверное потому,что лучше по чесному, как он ,заявлять ,что он за экономические связи с Россией чем втыхаря по крысячему торговать и набивать карманы русскими деньгами.
Более того,рано,или поздно крысячья торговля с Россией перейдет в легальную сферу и "навар" от нее не будет расходиться по карманам нынешних дельцов,а в украинский бюджет пойдет.
Еще американка Яресько ( ей можно,против нее не подняли вой насчет того,что она агент кремля),что соседа географически никуда не денешь и вы вынуждены будете рано,или поздно иметь с ним экономические отношения. Вот в этом и есть феномен Мураева - отличный экономист,правда чисто пророссийских взглядов.Так потому и пройдет его партия "Наши" в осений парламент скорее всего,так как народ Украины заскучал за речами на тему экономики,и не хочет слушать ежедневно на всех олигархических каналах ( а как же ,им олигархам при Порошенко еще лучше чем при Януковиче,вообще лафа и разгуляй) бесконечное впаривание о Томосе в светской в общем-то стране.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:54
Я не голодный, так что "кормить" меня не требуется.
Но если Вы не хотите отвечать на вопросы, кот. возникают к Вашим постам, то зачем Вы пришли на форум?
"Вещать" с пьедестала? Простите, но слушать "вещателей" не интересно. Замечу, что вера в собственную непогрешимость обычно ни к чему хорошему не приводит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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