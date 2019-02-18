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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 253254255256 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 166 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 43 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 61 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 166 Додано: Вів 19 лют, 2019 11:56 Re: Політичні дискусії airmax78 написав: Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих со Львова до Пшемысля на любом автобусе 100 грн, можно ещё дешевле электричкой до Шегини, пешочком в Медыку, за 2 злотых до Перемышля, из Перемышля в Жешув за 18 злотых, в Краков за 32 злотых, в Катовице за 55 злотых. Было бы желание сэкономить, что сейчас что раньше. Визэйр из Киева летал в Катовице и до безвиза. Стало удобней и дешевле - да, но не в разы как вы тут пишите. со Львова до Пшемысля на любом автобусе 100 грн, можно ещё дешевле электричкой до Шегини, пешочком в Медыку, за 2 злотых до Перемышля, из Перемышля в Жешув за 18 злотых, в Краков за 32 злотых, в Катовице за 55 злотых. Было бы желание сэкономить, что сейчас что раньше. Визэйр из Киева летал в Катовице и до безвиза. Стало удобней и дешевле - да, но не в разы как вы тут пишите. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 836 З нами з: 06.04.16 Подякував: 279 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 12:03 хорошо видно к чему приводит ежедневное купание неокрепшего мозга в потоках говна, распространяемого шоп отвести внимание от главного - того шо рашка ведет инфо войну со всем миром и Украина на передовой

вы хоть представьте КАКИЕ ресурсы тут задействованы, если они успевают говномутить по всему миру, вмешиваясь в выборы даже в сша и европе

"полезным идиотам" (это не оскорбление - это термин) подсовываются куски ярко пахнущего говна шоп увести внимание от того как рашка в очередной раз собирается под этот шумок взять реванш и вернуть Украину в сферу своего влияния

но местные "аналитики" искренне считающие себя " высокоинтеллеектуальными экспертами", купаются в море этого инфодерьма, не отстреливая шо на самом деле происходит в мире - им не позволяют их эмоции, на которых мастерски играют давя на болевые точки и банальная неумность и узость кругозора - поднять глаза чуть выше они не в состоянии

агрессия и возможные последствия проигрыша их абсолютно не интересуют, зато она взахлеб обсуждают коррупцию, тарифы и мальдивы

а когда им пытаешься об этом сказать - яростно рефлексируют и возмущенно топорщат перышки, протестуя шо им указывают на их заблуждения Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 19 лют, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз. Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6178 З нами з: 05.06.16 Подякував: 363 раз. Подякували: 892 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 12:05 airmax78 написав: .....

Зачем такое писать? Съездить с женой и двумя детьми в Прагу - 150 евро только на визы + 2 дня жизни + куча нервов + ощущение себя вторым сортом. И это если ты живешь в Киеве. Если нет - то расходов и нервов еще больше.

Но главное последствие безвиза не в этом. Главное - это вход лоукостов, которые обрушили цены на авиабилеты. Без безвиза НИКОГДА, слышите, НИКОГДА бы этого не произошло. Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих. .....Зачем такое писать? Съездить с женой и двумя детьми в Прагу - 150 евро только на визы + 2 дня жизни + куча нервов + ощущение себя вторым сортом. И это если ты живешь в Киеве. Если нет - то расходов и нервов еще больше.Но главное последствие безвиза не в этом. Главное - это вход лоукостов, которые обрушили цены на авиабилеты. Без безвиза НИКОГДА, слышите, НИКОГДА бы этого не произошло. Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих.

Давайте не передёргивать. Это так же, как вчера с госдолгом.

Речь шла не о поездке "с женой и двумя детьми в Прагу", а о заробитчанах, кот. едут в одиночку. Откуда "ощущение себя вторым сортом" не знаю. Комплекс неполноценности? Ездил по визе не раз и никаких комплексов и "ощущений" не испытывал.

О лоукостах. Вы несколько ... преувеличиваете. Визэйр зашёл к нам очень давно и цены были низкие, а условия лучше, чем сегодня. Так что тут Вы простите, соврамши.



budivelnik

На рахунок права на працю

Туристична віза обмежує вас терміном перебування і не обмежує ваше право на працю

Друге питання , що у випадку офіційного працевлаштування ви повинні сплачувати податки в країні де працюєте ( а от тут у нас є свої бзіки) ,але якщо ви офіційно влаштувались - маєте право 90 днів ( з 180) працювати і без робочої візи.

Сразу скажу, что с первой частью Вашего поста полностью согласен. Но здесь Вы, по-моему, ошибаетесь.

Туристическая виза не даёт права на работу. По тур. визе официально устроиться нельзя . Хотя нелегально, конечно, устраивались (да и сейчас устраиваются). Срок пребывания по турвизе может быть разный, в частности, и больше 3 месяцев, кроме того, она может быть и многоразовой. Конечно, долгосрочные и многоразовые визы оформлять было сложнее и дороже. Так что неофиц. трудоустройство было связано в первую очередь именно с турвизами, а не с налогами.



p.s. Прошу заметить, я не отрицаю пользы безвиза. Но основное преимущество в том, что можно полететь срочно, хоть завтра, хоть сегодня (при наличии билетов) без необходимости тратить около 2 недель на бюрократические процедуры получения визы. Давайте не передёргивать. Это так же, как вчера с госдолгом.Речь шла не о поездке "с женой и двумя детьми в Прагу", а о заробитчанах, кот. едут в одиночку. Откуда "ощущение себя вторым сортом" не знаю. Комплекс неполноценности? Ездил по визе не раз и никаких комплексов и "ощущений" не испытывал.О лоукостах. Вы несколько ... преувеличиваете. Визэйр зашёл к нам очень давно и цены были низкие, а условия лучше, чем сегодня. Так что тут Вы простите, соврамши.Сразу скажу, что с первой частью Вашего поста полностью согласен. Но здесь Вы, по-моему, ошибаетесь.Туристическая визаправа на работу. По тур. визе официально устроиться. Хотя нелегально, конечно, устраивались (да и сейчас устраиваются). Срок пребывания по турвизе может быть разный, в частности, и больше 3 месяцев, кроме того, она может быть и многоразовой. Конечно, долгосрочные и многоразовые визы оформлять было сложнее и дороже. Так что неофиц. трудоустройство было связано в первую очередь именно с турвизами, а не с налогами.p.s. Прошу заметить, я не отрицаю пользы безвиза. Но основное преимущество в том, что можно полететь срочно, хоть завтра, хоть сегодня (при наличии билетов) без необходимости тратить около 2 недель на бюрократические процедуры получения визы. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лют, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3586 раз. Подякували: 3352 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 12:09 vitaliian написав: airmax78 написав: Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих со Львова до Пшемысля на любом автобусе 100 грн, можно ещё дешевле электричкой до Шегини, пешочком в Медыку, за 2 злотых до Перемышля, из Перемышля в Жешув за 18 злотых, в Краков за 32 злотых, в Катовице за 55 злотых. Было бы желание сэкономить, что сейчас что раньше. Визэйр из Киева летал в Катовице и до безвиза. Стало удобней и дешевле - да, но не в разы как вы тут пишите. со Львова до Пшемысля на любом автобусе 100 грн, можно ещё дешевле электричкой до Шегини, пешочком в Медыку, за 2 злотых до Перемышля, из Перемышля в Жешув за 18 злотых, в Краков за 32 злотых, в Катовице за 55 злотых. Было бы желание сэкономить, что сейчас что раньше. Визэйр из Киева летал в Катовице и до безвиза. Стало удобней и дешевле - да, но не в разы как вы тут пишите.

ЛАД написав: Давайте не передёргивать. Это так же, как вчера с госдолгом.

Речь шла не о поездке "с женой и двумя детьми в Прагу", а о заробитчанах, кот. едут в одиночку. Откуда "ощущение себя вторым сортом" не знаю. Комплекс неполноценности? Ездил по визе не раз и никаких комплексов и "ощущений" не испытывал.

О лоукостах. Вы несколько ... преувеличиваете. Визэйр зашёл к нам очень давно и цены были низкие, а условия лучше, чем сегодня. Так что тут Вы простите, соврамши.

Давайте не передёргивать. Это так же, как вчера с госдолгом.Речь шла не о поездке "с женой и двумя детьми в Прагу", а о заробитчанах, кот. едут в одиночку. Откуда "ощущение себя вторым сортом" не знаю. Комплекс неполноценности? Ездил по визе не раз и никаких комплексов и "ощущений" не испытывал.О лоукостах. Вы несколько ... преувеличиваете. Визэйр зашёл к нам очень давно и цены были низкие, а условия лучше, чем сегодня. Так что тут Вы простите, соврамши.



Визэйр летал в 4-5 аэропортов. Покупать надо было за 6 месяцев минимум. За месяц - их цены уже не сильно отличались от тех же австрийских авиалиний.

Сравните это с тем, что имеем сейчас.

PS Ребята, вы хоть раз стояли в автобусе 2-3-4-5-... часов на границе? Ну и вообще на автобусе в Европу - это ПЦ. Еще в Пшемышль из Львова - куда ни шло (если проскочить границу). Но если из Киева или Одессы - это отдельный ПЦ сам по себе. Чувствуешь себя уже не вторым, а третьим сортом.

Второсортность в том, что тебе нужно получать разрешение поехать туда, куда люди первого сорта ездят свободно в любое время, еще и платить за это. Визэйр летал в 4-5 аэропортов. Покупать надо было за 6 месяцев минимум. За месяц - их цены уже не сильно отличались от тех же австрийских авиалиний.Сравните это с тем, что имеем сейчас.PS Ребята, вы хоть раз стояли в автобусе 2-3-4-5-... часов на границе? Ну и вообще на автобусе в Европу - это ПЦ. Еще в Пшемышль из Львова - куда ни шло (если проскочить границу). Но если из Киева или Одессы - это отдельный ПЦ сам по себе. Чувствуешь себя уже не вторым, а третьим сортом.Второсортность в том, что тебе нужно получать разрешение поехать туда, куда люди первого сорта ездят свободно в любое время, еще и платить за это. airmax78 Повідомлень: 28160 З нами з: 25.10.12 Подякував: 721 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 12:26 airmax78

Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.

В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?



Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3586 раз. Подякували: 3352 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 12:35 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум". Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".

Бо гроші люблять стабільність, а Порошенко її гарантує тим, що продовжиться співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації. Бо гроші люблять стабільність, а Порошенко її гарантує тим, що продовжиться співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7214 З нами з: 01.08.15 Подякував: 879 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 12:35 Ой+ написав: ....

Додав би, що зараз припинились розмови про те що Україна краде російський газ, а то колись навіть розмовляючи із знайомими, що проживали в інших державах, якось мусів виправдовуватись. Також колись Медведєв розказував, які шалені дотації дістає Україна (140 млрд за скількісь там років) через ціну на газ, яка насправді була вища ніж для ФРН.

..... ....Додав би, що зараз припинились розмови про те що Україна краде російський газ, а то колись навіть розмовляючи із знайомими, що проживали в інших державах, якось мусів виправдовуватись. Також колись Медведєв розказував, які шалені дотації дістає Україна (140 млрд за скількісь там років) через ціну на газ, яка насправді була вища ніж для ФРН......

Давно нужно было сделать учёт газа на западной границе и добиться от Европы покупки газа именно на западной границе (это, кстати, не сделано до сих пор). Думаю, это не было сделано, в том числе, и по причине заинтересованности наших схемщиков в отсутствии такого учёта.

А "дотации" ... Разговор о них был, когда цены для Украины были действительно значительно ниже европейских, а позже благодаря договорам, в кот. были якобы "скидки" к цене вместо просто чётко оговоренных цен. Давно нужно было сделать учёт газа на западной границе и добиться от Европы покупки газа именно на западной границе (это, кстати, не сделано до сих пор). Думаю, это не было сделано, в том числе, и по причине заинтересованности наших схемщиков в отсутствии такого учёта.А "дотации" ... Разговор о них был, когда цены для Украины были действительно значительно ниже европейских, а позже благодаря договорам, в кот. были якобы "скидки" к цене вместо просто чётко оговоренных цен.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3586 раз. Подякували: 3352 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 253254255256 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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